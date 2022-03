KOERS KORT. Kopecky (4de) mist snelheid in massasprint - Colbrelli van Spanje naar Italië gebracht

Kopecky (4de) mist snelheid in massasprint

Na twee tweede plaatsen nu een vierde. Lotte Kopecky (26) blijft haar tanden stuk bijten op Gent-Wevelgem. “Ik kwam gewoon snelheid te kort”, zei ze over de massaspurt.

Het was een heel zuivere massasprint, en dus was er achteraf weinig discussie: de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo was gewoon de snelste, met Marianne Vos op twee. Kopecky moest haar podiumplaats nog laten aan de verrassende Maria Confalonieri. Het was een sprint met tegenwind en Kopecky kwam iets te vroeg op kop. “Ik was liever uit het wiel van Balsamo gekomen”, zei ze. Nu was het net andersom, maar soms heb je niet te kiezen. “Ik moest zelf aangaan, maar zat iets te veel in de wind. Ik kan mijn lead-out niks kwalijk nemen. Ik kwam gewoon wat snelheid te kort.”

Kopecky verspeelde al wat kracht door op vijftig kilometer van Wevelgem, nog voor de echte finale, mee een offensief op te zetten. Maar die ontsnapping ging niet door: er was geen samenwerking en het peloton was nooit veraf. Haar volgende wedstrijd is de Ronde van Vlaanderen op zondag. “Ik rijd Dwars door Vlaanderen niet”, zei Kopecky. “Ik zet alles op de Ronde.” (BA)

Volledig scherm Kopecky, rechts in beeld, eindigde als 4de in Gent-Wevelgem © Photo News

Sonny Colbrelli is weer thuis

Sonny Colbrelli is gisteren van het UZ in Girona overgebracht naar zijn thuisland. De Italiaanse sprinter lag sinds begin deze week in het ziekenhuis nadat hij in de openingsrit van de Ronde van Catalonië ineenzakte na de sprint. Eerste onderzoeken brachten hartritmestoornissen aan het licht. Colbrelli moest gereanimeerd worden, maar overleefde. Gezien zijn toestand ondertussen stabiel was geworden, kon Colbrelli gisteren de reis van Spanje naar Italië maken. In Italië wacht de Europese kampioen wielrennen op de weg nog verder onderzoek.

Volledig scherm © REUTERS

Bagioli wint in Catalonië, eindzege voor Higuita

De Ronde van Catalonië zit erop en bij Quick.Step-Alpha Vinyl trekken ze met een goed gevoel weer naar huis. Andrea Bagioli haalde na de zege eerder deze week van Ethan Vernon de tweede overwinning van de week voor z'n ploeg binnen. In de slotrit werd de beromde Montjuich in de buurt van Barcelona een aantal keer aangedaan. Bij de allerlaatste beurt onderscheidde zich een elitegroepje met alle klassementtoppers, in de afzink kwamen nog een aantal mannen aansluiten. Daarbij onder meer Bagioli, die het in de slotkilometers galant afmaakte in een sprint van een select groepje. Dylan Teuns werd vijfde. De eindzege van Sergio Higuita kwam niet meer in gevaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Martin veilt olympische medaille

Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin veilt zijn enige olympische medaille voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De 36-jarige Duitser wil met zijn zilveren medaille van de individuele tijdrit op de Spelen van Londen 2012 graag 20.000 euro ophalen. Dat verklaart hij in Bild am Sonntag.

“Als ik mijn kleinkinderen kan zeggen dat mensen geholpen zijn door die medaille, dan is dat me veel meer waard dan hun het origineel te tonen. De herinneringen neemt niemand me af”, aldus Martin, die vorig jaar een punt zette achter zijn wielercarrière. De veiling loopt tot en met 9 april. Het openingsbod bedraagt 5000 euro.

Martin werkt in zijn Zwitserse woonplaats Kreuzlingen als leerlingenbegeleider in een privéschool. Daar werden tot dusver 43 vluchtelingen opgevangen.

Volledig scherm Tony Martin. © Photo News

Carapaz de beste in Catalonië, Higuita nieuwe leider

Wat een rit! Op meer dan 100 kilometer van de finish vielen Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) en Sergio Higuita (BORA-Hansgrohe) aan. Het peloton zag de twee vluchters niet meer terug. In de straten van Cambrils vochten de olympische kampioen, Carapaz, en de Colombiaanse kampioen, Higuita, om de dagzege. In een prangende sprint trok Carapaz aan het langste eind.

Ook Higuita zal niet ontevreden naar de ploegbus rijden. De Colombiaan neemt de leiderstrui over van Almeida. Met nog één rit voor de boeg heeft Higuita een voorsprong van 16 seconden op Carapaz en 52 op Almeida.

Volledig scherm Beide renners reden de hele dag in de aanval. © Photo News

Josef Cerny wint slotrit Coppi e Bartali, Ier Eddie Dunbar is eindwinnaar

Na Ethan Vernon gisteren in de Ronde van Catalonië, is het vandaag opnieuw prijs voor Quick.Step-Alpha Vinyl. Josef Cerny heeft de laatste etappe in de Coppi e Bartali gewonnen. De 28-jarige Tsjech glipte op 18 kilometer van de streep weg uit een kopgroep met zijn ploegmaat Rémi Cavagna en Omer Goldstein. In het slot reed Cavagna Goldstein nog uit het wiel. Cerny wachtte de Fransman op en Jumbo-Visma-gewijs reden beide renners over de streep. Cavagna gunde zijn Tsjechische ploegmaat natuurlijk de zege.

In het algemeen klassement kwam leider Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) niet meer in de problemen. De Ier mag zich zo eindwinnaar noemen van de Coppi e Bartali. Ben Tulett en Marc Hirschi vervolledigen het podium.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Ook Van Wilder verlaat Ronde van Catalonië

Ilan Van Wilder is na zijn val in de vijfde rit uit de Ronde van Catalonië gestapt. Dat heeft zijn team Quick.Step-Alpha Vinyl bekendgemaakt. De 21-jarige Van Wilder kwam vrijdag in de vijfde etappe ten val in aanloop naar de sprint, die werd gewonnen door zijn ploegmaat Ethan Vernon. In de derde en vierde etappe was Van Wilder op respectievelijk de 14de en de 17de plaats geëindigd. Eerder dit seizoen was hij even buiten strijd met een coronabesmetting.

Volledig scherm © Photo News

Valverde stapt uit Ronde van Catalonië

Alejandro Valverde (41) gaat zaterdag niet van start in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. Hij heeft nog last van zijn val in de Strade Bianche en sukkelde de afgelopen dagen met de luchtwegen vanwege allergie. Dat heeft zijn team Movistar op Twitter aangekondigd. Valverde zelf beklemtoont net als zijn team dat de coronatests die hij aflegde telkens negatief waren. De veteraan won de Ronde van Catalonië drie keer: in 2009, 2017 en 2018.

Zaterdag legt het peloton een rit over 168,6 km af tussen Salou en Cambrils. Er zijn twee klimmen van tweede categorie en één van eerste categorie voorzien. Na de vijfde rit was Valverde 32ste in de stand, op 5:55 van de Portugese leider Joao Almeida. De Ronde van Catalonië eindigt zondag. Ook onder meer de Canadees Michael Woods (Israel-Premier Tech) besliste zaterdag niet te starten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wout Alleman wint zesde etappe Cape Epic

Wout Alleman heeft de zesde rit gewonnen in de Cape Epic, de loodzware mountainbikerace in Zuid-Afrika. Samen met zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner legde Alleman de 76 km lange rit met start en aankomst in Stellenbosch af in 3u16:04.9. Daarmee waren ze 1:15.4 sneller dan de Duitsers Georg Egger en Lukas Baum. De Noord-Ier Cameron Orr en de Oostenrijker Daniel Geismayr vervolledigden het podium op 3:50.5. Frans Claes werd 19e op 30:40.1, Sébastien Carabin 25e op 39:44.0.

In de stand zijn Alleman en Rabensteiner zesde op 45:06.0 van de Duitser Andreas Seewald en de Tsjech Martin Stosek, zaterdag vijfde. Claes is 13e op 1u46:10.5, Carabin 14e op 2u08:55.3. Zondag staat de laatste etappe op het programma.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ethan Vernon wint in Catalonië, Ilan Van Wilder komt ten val in het slot

Daar is de veertiende overwinning voor Quick.Step-Alpha Vinyl dit seizoen. De Brit Ethan Vernon was de snelste in een massaspurt. Bauhaus werd tweede, Godon derde. De Portugees João Almeida (UAE Team-Emirates) is de nieuwe leider.

Er was ook minder goed nieuws voor Quick.Step-Alpha Vinyl. Op 700 meter van de streep kwam Ilan Van Wilder stevig ten val. De jonge Belg stond na enkele tellen wel opnieuw recht. De schade lijkt dus mee te vallen.

Volledig scherm © Photo News

Max Walscheid aangereden door auto, maar buiten levensgevaar

De Duitse wielrenner werd donderdag tijdens zijn training aangereden door een auto nabij Franken. Hij verloor zijn bewustzijn niet, maar liep wel enkele zware kneuzingen op. Met een helikopter werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voorjaar zit er nu al op. Walscheid is teleurgesteld, maar vooral dankbaar: “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik het heb overleefd zonder zware verwondingen. Ik vind het jammer dat ik mijn goede vormpeil niet meer kan tonen, maar ben vooral blij dat ik nog leef.”

Volledig scherm Koksijde - Belgium - cycling - Max Walscheid (Germany / Team Cofidis)pictured 20th Bredene Koksijde Classic (1.Pro) a one day race between Bredene and Koksijde (200.9KM ) - Photo: Tim van Wichelen/Cor Vos © 2022 © Photo News ! only BELGIUM ! © Photo News

Almeida wint koninginnenrit in Catalonië, Quintana leider

João Almeida heeft de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Portugees rekende in een lastig sprintje af met Nairo Quintana en Sergio Higuita. Almeida en Quintana staan in dezelfde tijd in het klassement, maar die laatste heeft wel de leiderstrui in handen. Met dank aan betere rituitslagen de voorbije dagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Balsamo sprint naar winst in Classic Brugge-De Panne

De Italiaanse regerende wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) heeft de vijfde editie van de Classic Brugge-De Panne bij de vrouwen op haar naam geschreven. Na 162,8 kilometer haalde ze het in de verwachte massasprint van de Nederlandse Lorena Wiebes (DSM) en haar landgenote Marta Bastianelli (UAE Team). Lotte Kopecky (SD Worx) werd beste Belg met een negende plaats. Op de erelijst is Balsamo de opvolgster van de Australische Grace Brown.

Volledig scherm © BELGA

Tulett boekt eerste profzege in Settimana Coppi e Bartali

Twee op drie voor Ineos Grenadiers in de Settimana Coppi e Bartali. Nadat Ethan Hayter woensdag de tweede etappe had gewonnen, boekte de 20-jarige Ben Tulett donderdag z'n allereerste profzege. De jonge Brit was in de koninginnenrit de sterkste op een slotklim voor z'n ploegmaat Eddie Dunbar, die leider blijft. Cian Uijtdebroeks eindigde als zevende.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Quick.Step-Alpha Vinyl met twee ex-winnaars aan start van E3

Met de Deen Kasper Asgreen (2021) en de Tsjech Zdenek Stybar (2019) heeft Quick.Step-Alpha Vinyl twee gewezen winnaars aan de start van de E3 Saxo Bank Classic (WorldTour). Het duo krijgt bij de Wolfpack steun van Stijn Steels, de Italiaan Davide Ballerini, de Deen Mikkel Honoré, de Fransman Florian Sénéchal en de Duitser Jannik Steimle. Asgreen, Ballerini en Sénéchal rijden zondag ook Gent-Wevelgem (WorldTour). Ze krijgen er gezelschap van Iljo Keisse, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe en de Nederlander Fabio Jakobsen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Aert kan rekenen op herstelde Benoot in E3

Wout van Aert voert de selectie van Jumbo-Visma aan voor de E3 Saxo Bank Classic (WorldTour). De Belgische kampioen krijgt onder meer Tiesj Benoot aan zijn zijde.

Benoot moest op 5 maart in de Strade Bianche opgeven met knieproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie. Morgen/vrijdag maakt hij in Harelbeke zijn comeback.

Van Aert, die de E3 nog niet won, krijgt verder gezelschap van Tosh Van der Sande, Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini, de Nederlander Mike Teunissen en de Fransman Christophe Laporte.

In de selectie van Gent-Wevelgem (WorldTour) van zondag, een wedstrijd die Van Aert vorig jaar won, wordt Van der Sande vervangen door de Nederlandse kampioen Timo Roosen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bingoal Casino-Chevalmeire krijgt dieven over de vloer

Het vrouwenteam van Bingoal Casino-Chevalmeire kreeg in de nacht van woensdag op donderdag ongewenst bezoek. De wielerploeg neemt vandaag/donderdag deel aan de WorldTourkoers Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne.

“Toen onze mechaniekers deze ochtend naar de vrachtwagen gingen om het materiaal in orde te brengen, merkten ze op dat de deur van de camion simpelweg verwijderd was. Blijkbaar moeten de dieven de scharnieren doorgeslepen hebben en zich zo een toegang tot ons materiaal verschaft hebben. Na een eerste bilan blijken er zes reservefietsen ontvreemd te zijn, dit naast drie tijdritfietsen enkele wielen en heel wat ander materiaal”, meldt sportdirecteur Christophe Scheire.

“Wij zijn nu in allerijl naar de service course gereden om nog wat reservemateriaal te gaan ophalen. Dit is alvast een fikse domper voor de start van deze belangrijke wedstrijd voor ons.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Bingoal Chevalmeire Van Eyck (@bingoalchevalmeirevaneycksport) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zieke Serry gooit de handdoek in Catalonië

Pieter Serry stapt uit de Ronde van Catalonië (WorldTour). Zijn team Quick-Step Alpha Vinyl bevestigt donderdag dat de 33-jarige renner ziek is. Serry stond na drie etappes op de 88e plaats, op ruim zestien minuten van de Australische leider Ben O’Connor (AG2R). In de vierde etappe werken de renners 166,7 km af tussen La Seu d’Urgell naar Boí Taüll met aankomst op een klim van eerste categorie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Ronde van Vlaanderen voor Arnaud De Lie, 8ste in Minerva Classic Brugge-De Panne

Achtste. Arnaud De Lie (20) heeft nu ook zijn eerste toptienplaats beet in een koers van WorldTour-niveau. Maar de Ronde van Vlaanderen komt dit jaar nog te vroeg, zei hij aan de finish in De Panne. “Ik ga hem dit jaar nog niet rijden, neen. Daags voordien neem ik deel aan de Volta Limburg Classic (2 april). Niet vergeten dat de Ronde van Vlaanderen 270 kilometer lang is. Plus tien kilometer neutralisatie, dat maakt samen 280 kilometer. (lacht) Een afstand waarover ik nog nooit in mijn leven heb gekoerst. Gent-Wevelgem, zondag, zal al goed genoeg zijn, denk ik. Mijn conditie is goed, maar ook dáár krijg ik al 250 kilometer te verwerken. We zien wel.”

Volledig scherm © BELGA

Hayter wint in Italië, Van der Poel lost

Ethan Hayter heeft de tweede etappe in de Coppi e Bartali (cat. 2.1) gewonnen. De 23-jarige Brit van INEOS Grenadiers snelde na 165,9 kilometer van Riccione naar Longiano naar de zege, voor de Italiaan Matteo Sobrero en zijn land- en teamgenoot Ben Tulett. Cian Uijtdebroeks eindigde op een achtste plaats, Floris De Tier werd tiende.

Na de zege van aanvaller Mauro Schmid, verwachtte men dat de punchers aan zet waren. Op het lokale circuit lagen drie beklimmingen: de Roncofreddo (7,5 km aan 3,5%), de Bivio Monteleone (2,3 km aan 6,6%) en de Muro del Belvedere (900 meter aan 10%), waarop de aankomstlijn getrokken was.

Achter vier vroege vluchters, Patrick Gamper, Julius van den Berg, Edoardo Zardini en Samuele Zambelli, kleurde Mathieu van der Poel de wedstrijd met een aanval op zo’n 100 kilometer van de finish. Cian Uijtdebroeks schoof mee, net als Omer Goldstein, Johannes Staune-Mittet en Oscar Riesebeek, maar de aanval was geen lang leven beschoren. Van der Poel probeerde het daarna nog een keer, Riesebeek sloot opnieuw aan en ook Vincenzo Nibali en Diego Uliss gingen mee, opnieuw volgde een hergroepering.

Ook de vroege vluchters werden gegrepen en het hoge tempo zorgde ervoor dat Mauro Schmid vooraan moest lossen, waarna INEOS Grenadiers het commando nam voor de Ier Eddie Dunbar, dinsdag tweede, die de leiderstrui kon grijpen.

In de finale moest ook Van der Poel zijn inspanningen bekopen. Hij loste de groep van de favorieten op 10 kilometer van de aankomst. Wat later toonde Hayter zich de sterkste op de steile finish, goed voor zijn eerste seizoenszege.

Volledig scherm Ethan Hayter. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

O’Connor wint derde rit in Catalonië

Ben O’Connor (AG2R) heeft de derde etappe in de 101ste Ronde van Catalonië (WorldTour) gewonnen. Na 161,1 kilometer van Perpignan naar La Molina had de 26 jarige Australiër zes seconden voor op acht achtervolgers. De Spanjaard Juan Ayuso hielde de Colombiaan Nairo Quintana om de tweede plaats achter zich. Ilan Van Wilder was met een veertiende plaats op negen seconden beste Belg.

O’Connor is na zijn eerste zege van het seizoen ook de nieuwe leider. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Ayuso en 12 op Quintana. Van Wilder is twaalfde op 19 seconden, Henri Vandenabeele is veertiende in dezelfde tijd.

Ook in de Ronde van Catalonië wordt het peloton geteisterd door zieke renners. Zo kwam Michal Kwiatkowski niet meer aan de start, onderweg gaven ook Fausto Masnada en Tom Dumoulin op en kotste Michael Matthews zijn maag leeg langs de kant van de baan.

Mikel Bizkarra, Casper Pedersen, Simone Petilli en Ander Okamika kozen voor de vroege vlucht, in een etappe waarin Movistar controleerde in het peloton en de finale pas los zou breken op de slotklim. Robert Gesink opende de debatten, Pavel Sivakov, een outsider voor het klassement, moest als eerste favoriet de rol lossen. Het peloton dunde uit, op 8,5 kilometer etaleerde O’Connor zijn goede vorm en reed hij weg uit de groep der favorieten, waarbij Simon Yates, die dinsdag ook al tijd verloor in de waaierrit, al vroeg het hoofd moest buigen.

O’Connor zou het worst wezen, hij verzwakte niet en bij gebrek aan organisatie achter hem, soleerde hij naar de zege. Marc Soler probeerde het nog in het slot, net zoals Juan Ayuso en Nairo Quintana, maar hun acties kwamen te laat.

Volledig scherm Ben O'Connor. © Photo News

Australiër Kaden Groves wint in Ronde van Catalonië

Tweede etappe in de Ronde van Catalonië, tweede ritzege voor Team BikeExchange. Na Michael Matthews gisteren was het vandaag de beurt aan Kaden Groves. De Australiër won de spurt en verwees de Duitser Bauhaus en de Fransman Hofstetter naar de dichtste ereplaatsen.

Er viel ook minder goed nieuws te noteren voor Team BikeExchange. Kopman en topfavoriet Simon Yates kwam in het slot ten val en verloor meer dan 30 seconden op andere favorieten zoals Carapaz en Kruijswijk. De Noor Jonas Iversby Hvideberg is de nieuwe leider. De Ronde van Catalonië eindigt zondag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Kaden Groves © Photo News

Attilio Viviani versterkt rangen van Bingoal Pauwels Sauces WB

Wielerploeg Bingoal Pauwels Sauces WB bevestigt de komst van de Italiaan Attilio Viviani. De broer van topsprinter Elia Viviani (INEOS) ondertekende bij het ProTeam een contract tot het einde van het seizoen.

De 25-jarige Viviani zat zonder werkgever nadat zijn verbintenis bij Cofidis eind vorig seizoen afliep. Voor die Franse ploeg won hij de Schaal Sels (2019) en een rit in La Tropicale Amissa Bongo (2020).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vlaamse renners (nog) niet happig op ‘dropper post’

De ‘dropper post’ die Matej Mohoric aanbracht op zijn zadel tijdens zijn winnende raid in Milaan-Sanremo krijgt de komende weken nog geen navolging in het Belgische peloton. “Toen ik het zag, was ik gefrustreerd”, zegt Victor Campenaerts. “Enkele jaren geleden heb ik lessen genomen bij de gerenommeerde daalcoach Oscar Saiz. Saiz zei toen al dat de dropper post de toekomst van het wegwielrennen zou worden. Ik ben dus wel kwaad dat Mohoric daar wel werk van heeft gemaakt en ik niet. Maar ik zie het nog niet snel ingevoerd worden in de Vlaamse klassiekers.”

Nochtans wordt geopperd dat het in Parijs-Roubaix een verschil kan maken, gezien er op de kasseistroken wordt versneld vanuit de bochten. Met een lager zwaartepunt dankzij de dropper post kan dat versnellen efficiënter. Tom Boonen is geen voorstander. Ook Jasper Stuyven is nog geen believer voor Roubaix. “In een afdaling waarin je weinig moet trappen kan dat systeem helpen, maar in Roubaix moet je ook kracht zetten op de pedalen. Als je dan enkele centimeters zakt, verlies je enorm veel kracht. En voor enkele millimeters vind ik het voordeel niet opwegen tegen het nadeel van de extra honderden grammen gewicht”, aldus Stuyven. (BVDC)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De dropper post op de fiets van Matej Mohoric. © BVDC

Matthews troeft Colbrelli af in Ronde van Catalonië

Michael Matthews heeft de openingsetappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër was net zoals in 2019 de beste op de pittige aankomst in Sant Feliu de Guíxols. Sonny Colbrelli moest vrede nemen met de tweede plek.

Het peloton kreeg in de eerste etappe drie beklimmingen van derde categorie voorgeschoteld. Zes renners kozen al snel het hazenpad. De Spaanse maakte daarnaast plaats voor enkele regenbuien in Catalonië. Bovendien kwam ook de wind stevig opzetten. ‘t Zorgde voor waaiers in het peloton, waardoor de leiders vroeg bij de lurven werden gevat.

Nadien ontstond een nieuwe kopgroep van zes renners. Pieter Serry trok in het offensief met Bruno Armirail, Théo Delacroix, Jonas Hvideberg, Alex Molenaar en Jonathan Caicedo. Maar door het harde werk van Dylan Teuns bleven ook zij niet voorop.

De aankomst in Sant Feliu de Guíxols was ideaal voor renners met een machtsspurt in de benen. De meeste ogen waren gericht op Sonny Colbrelli en Michael Matthews. Uiteindelijk trok die laatste aan het langste eind. Voor de Australiër was het zijn eerste zege sinds 25 augustus 2020. Colbrelli werd tweede, Quentin Pacher derde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Ewan in Classic Brugge-De Panne en Gent Wevelgem

Caleb Ewan geeft forfait voor de WorldTour-wedstrijden Minerva Classic Brugge-De Panne (woensdag) en Gent-Wevelgem (zondag). De Australische sprinter is nog niet hersteld van de buikgriep die hem afgelopen zaterdag ook al uit Milaan-Sanremo hield. Dat bevestigt zijn team Lotto Soudal op Twitter.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.