Koers Kort. Keisse en Cavendish opnieuw duo op Zesdaagse Gent - Bagioli verlengt bij Deceuninck-Quick.Step

Keisse en Cavendish opnieuw duo op Zesdaagse Gent

Iljo Keisse en Mark Cavendish zullen op de tachtigste Zesdaagse van Gent (16-21 november) opnieuw samen een koppel vormen. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Keisse en Cavendish zijn op de weg ploegmaats bij Deceuninck-Quick Step.

Als duo wonnen ze in het verleden één Zesdaagse, in 2014 in Zürich. Ze reden twee maal samen in Gent. In 2014 werden ze tweede, in 2019 vierde.

Keisse won als ‘Keizer van ‘t Kuipke’ de Zesdaagse in Gent al zeven keer. Cavendish won in Gent in 2016, aan de zijde van Bradley Wiggins.

Michael Morkov, de lead-out van Cav op de weg, doet ook mee aan de Zesdaagse van Gent. De Deen vormt een team met zijn landgenoot Lasse Norman Hansen. Vorige week verlengden die twee hun wereldtitel op de ploegkoers op het WK in Roubaix.

Andere topduo’s om naar uit te kijken in Gent volgende maand zijn Jasper De Buyst/Roger Kluge en Kenny De Ketele/Robbe Ghys, de titelverdedigers in het Kuipke en bronzenmedaillewinnaars in Roubaix op de ploegkoers. De Ketele, die eind dit seizoen een punt achter zijn carrière zet, veroverde twee medailles op het WK in Roubaix met ook nog zilver in de puntenkoers.

Volledig scherm Keisse en Cavendish tijdens de Zesdaagse in 2019. © Photo News

Ook Bagioli verlengt bij Lefevere

Andrea Bagioli blijft ook de komende twee seizoenen bij Deceuninck-Quick.Step, vanaf volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl. Dat maakte het Belgische WorldTour-team woensdag bekend. De 22-jarige Italiaan miste na een sterk seizoensbegin, met winst in de Drome Classic, een groot deel van het jaar door een knieoperatie. In september kwam hij in de Vuelta opnieuw boven water.

In eigen land werd de Italiaan dinsdagavond nog verkozen tot ‘Giglio d’Oro’, een prestigieuze award voor het grootste jonge talent in Italië.

“Toen Patrick (Lefevere, red.) zei dat hij me bij het team wilde houden, was ik onmiddellijk akkoord”, zei Bagioli in een eerste reactie. “Ik ben heel blij om twee extra jaren bij de ploeg te kunnen blijven. Ik denk dat ik mij hier kan verbeteren en ontwikkelen als renner. Ik heb de voorbije twee jaar genoten van mijn tijd bij deze ploeg. Het eerste jaar was moeilijk door de coronacrisis en ook dit jaar had ik pech met mijn knieblessure. Ik wil de komende twee jaar dus echt alles geven en mij tonen. Ik hoop grote koersen te kunnen winnen, en ook ritten in grote rondes. Ik zou graag eens de Giro rijden en wil het team helpen in belangrijke wedstrijden, zoals de Monumenten.”

Volledig scherm Andrea Bagioli. © Photo News