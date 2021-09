KOERS KORT. Jumbo-Visma versterkt zich met Rohan Dennis - Kelderman houdt bekkenbreuk en twee gebroken ribben over aan val

Kelderman houdt bekkenbreuk en twee gebroken ribben over aan val in Benelux Tour

Met nog iets minder dan vier kilometer te rijden, is Wilco Kelderman ten val gekomen in de derde etappe van de Benelux Tour. De 30-jarige Nederlander kwam in aanraking met een brugleuning en ging dan zwaar neer. In het ziekenhuis stelden de artsen een bekkenbreuk en twee gebroken ribben vast. Verder heeft hij een diepe snee in zijn linkerarm. Momenteel is een operatie niet nodig, zo meldt zijn team Bora-hansgrohe. “Kelderman werd fiks geraakt aan de linkerkant van zijn lichaam. Zijn linkeronderarm was helemaal bebloed. Verder koersen had geen zin meer”, meldde sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx na de rit.

Volledig scherm © Photo News

Alaphilippe en Cavendish naar Ronde van Groot-Brittannië

Wereldkampioen Julian Alaphilippe verschijnt aan de start van de Ronde van Groot-Brittannië (5-12 september), een week na zijn tweede plek in de Bretagne Classic. Dat heeft Deceuninck-Quick.Step vandaag bevestigd. De Fransman, die de Tour of Britain in 2018 won, krijgt onder meer gezelschap van Mark Cavendish, een andere renner die al succes heeft geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië.

De 36-jarige Cavendish heeft in de Ronde van Groot-Brittannië al in totaal tien etappeoverwinningen op zijn naam staan en wil die reeks volgende week aanvullen. Verder rekent de Belgische formatie ook op Davide Ballerini, Tim Declercq, Mikkel Honoré en Yves Lampaert.

“We beginnen de wedstrijd met een sterk team”, blikt sportdirecteur Geert Van Bondt vooruit. “Julian, Mikkel en Davide hebben stuk voor stuk een zeer goede vorm getoond in Plouay, waar twee van hen op het podium eindigden (Honoré werd na Alaphilippe derde, red.). Mark start met veel motivatie na een prachtige Tour de France. Yves reed vorige week de Ronde van Duitsland en daar kon je zien dat hij over goede benen beschikt. Tim is daarnaast Tim, iedereen weet waartoe hij in staat is en hij zal opnieuw zijn vertrouwde rol vooraan in het peloton op zich nemen. Het parcours is een van de zwaarste uit de moderne geschiedenis, met veel beklimmingen, smalle wegen en elke dag veel klimwerk, wat het moeilijk zal maken om alles onder controle te houden.”

Selectie: Julian Alaphilippe (FRA), Davide Ballerini (ITA), Mark Cavendish (GBR), Tim Declercq (BEL), Mikkel Honoré (DEN), Yves Lampaert (BEL)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dennis wordt ploegmaat van Van Aert en Roglic

Jumbo-Visma blijft zich versterken op de transfermarkt. Na eerder Tosh Van der Sande en Christophe Laporte heeft de Nederlandse formatie vandaag de komst van Rohan Dennis aangekondigd. De 31-jarige Australiër komt over van INEOS Grenadiers en tekende een contract voor twee seizoenen bij de ploeg van Wout van Aert en Primoz Roglic.

Na het aantrekken van Dennis heeft Jumbo-Visma nu het volledige olympische tijdritpodium in de rangen. De Australiër pakte in Tokio brons na Roglic (goud) en Tom Dumoulin (zilver), die beiden al voor Jumbo-Visma uitkomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.