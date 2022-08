KOERS KORT. Julie Van de Velde knap derde in koninginnenrit Ronde van Scandinavië, zege en leiderstrui voor Cecilie Uttrup Ludwig

Cecilie Uttrup Ludwig slaat dubbelslag in koninginnenrit Ronde van Scandinavië, Julie Van de Velde derde

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) heeft zaterdag na een beklimming van elf kilometer een dubbelslag geslagen in de wielerronde van Scandinavië (WorldTour). De Deense kampioene nam met de zege in de koninginnenetappe met nog één dag te gaan ook de leiderstrui over van de Nederlandse Marianne Vos. Julie Van de Velde (Plantur-Pura) klom naar de derde plek.

Op de vijfde en voorlaatste dag van de Ronde van Scandinavië moest de elf kilometer lange slotbeklimming van de Norefjell voor de doorslaggevende verschillen zorgen in het klassement. De topfavoriete, Demi Vollering, ging echter niet meer van start, net als haar SD Worx-ploeggenotes Anna Shackley en Niamh Fisher-Black. De drie waren vrijdag allemaal het slachtoffer geworden van een valpartij in de vierde etappe. Ook de Nederlandse Yara Kastelijn, ziek, verdween uit de wedstrijd.

Verschillende Belgische rensters konden zich in de finale van de koninginnenetappe tonen: Valerie Demey trok ten aanval in de aanloop naar de slotklim maar speelde aan het einde geen rol van betekenis meer. Wittetruidraagster Shari Bossuyt offerde op de Norefjell haar eigen kansen op in functie van ploeggenote Neve Bradbury. De West-Vlaamse bracht met een hoog tempo zelfs Marianne Vos in de problemen, tot dusver de dominante figuur in Scandinavië met drie ritzeges. Vos zou uiteindelijk drie minuten én haar leiderstrui verliezen.

Aan het einde was de West-Vlaamse Julie Van de Velde de eerste Belgische renster, met een sterke derde plaats op 31 seconden van winst. Ze moest enkel Cecilie Uttrup Ludwig en Lianne Lippert voor zich dulden, die met een late aanval waren weggereden uit de groep van de favorieten. Aan het einde toonde de Deense kampioene zich in de sprint bergop duidelijk sneller dan haar Duitse collega.

In het klassement heeft de nieuwe leidster Ludwig een voorsprong van respectievelijk 0:17 en 0:44 op de nummers 2 en 3, Lippert en de Australische Alexandra Manly. Van de Velde is vierde op 55 seconden. Grote verschillen worden er in de glooiende slotrit van zondag niet meer verwacht.

Volledig scherm © Photo News

Quick.Step krijgt weer U23-opleidingsteam

Hij had het afgezworen, omdat het zelfopgeleid talent té vaak uitzwierf naar andere ploegen. Maar vanaf 1 januari 2023 pompt Patrick Lefevere dan toch opnieuw geld en energie in een eigen satellietteam bij de U23. Het huidige Team Elevate p/b Home Solution Soenens van Bart Roosens en Philippe Soenens gaat vanaf dan door het leven als het Soudal-Quick.Step Devo Team. Roosens zal het project leiden en ook huidig ploegleider en ex-prof Kevin Hulsmans, die zelf acht jaar bij Lefevere reed als één van de meesterknechten van Tom Boonen, wordt in de structuur geïntegreerd. Namen van renners worden nog niet genoemd. Bij Team Elevate rijden met Davide Bomboi (neefje van Boonen), Arno Claes, Toon Clynhens, Senne Hulsmans (zoon van Kevin), Robin Orins, Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne alvast enkele talenten van eigen bodem. In het verleden had Lefevere met Klein Constantia al eens een internationale opleidingsploeg (van waaruit onder meer Alaphilippe, Cavagna, Sénéchal, Mas en Schachmann doorstroomden) en onderhield hij ook sponsor-/samenwerkingsakkoorden met de jeugdteams van Michel Pollentier, Beveren 2000 en EFC. (JDK)

Ben O’Connor leidt Vuelta-selectie van AG2R Citroën

De Australiër Ben O’Connor is aangeduid als kopman van AG2R Citroën voor de Ronde van Spanje, die volgende week vrijdag begint in Utrecht.

De 26-jarige Australiër mikt op revanche nadat hij vorige maand moest opgeven in de Tour. Vorig jaar werd hij nog knap vierde in La Grande Boucle.

O’Connor rijdt zijn tweede Vuelta nadat hij in 2019 als 25e eindigde. De Australiër krijgt het gezelschap van onder meer de Luxemburger Bob Jungels, winnaar van een etappe in de voorbije Tour, en de Fransman Clément Champoussin, die vorig jaar een Vueltarit won. Verder bestaat de selectie uit de Fransen Dorian Godon, Nans Peters en Nicolas Prodhomme, de Italiaan Andrea Vendrame en de Fin Jaakko Hänninen.

Groenewegen houdt Capiot van sprintzege

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) is vrijdag als tweede geëindigd in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series hoog in het noorden van Noorwegen. Ritwinst ging naar de Nederlander Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), de gele trui blijft bij de Fransman Axel Zingle (Cofidis).

In de glooiende tweede etappe van 154 kilometer tussen Mosjoen en Bronnoysund ging Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) voor de tweede dag op rij van ver in de aanval samen met vier andere renners. In een duel voor de bergtrui kwam Van Poucke op alle drie de gecategoriseerde beklimmingen als eerste door, maar dat volstond niet voor de leidersplaats in het nevenklassement. Die blijft bij de Amerikaan Stephen Bassett, ook mee in de ontsnapping.

Voorin het peloton hielden de renners van Cofidis (in dienst van leider Axel Zingle) en BikeExchange-Jayco (voor sprintkopman Groenewegen) de achterstand beperkt, waardoor de vluchters al werden teruggegrepen op het laatste klimmetje van de dag. Op de top daarvan pikten de nummers 1 en 2 van het klassement, de Fransen Zingle en Mathieu Burgaudeau, nog enkele bonificatieseconden mee.

In de aanloop naar de slotkilometer waren er nog enkele aanvalspogingen en een valpartij van onder meer de Italiaan Kristian Sbaragli van Alpecin-Deceuninck, waaraan Groenewegen ternauwernood ontsnapte. Toch werd het een sprint van een bijna compact peloton, waarin Groenewegen van ver aanging, maar op kop van het peloton wist te blijven, voor Capiot. De Noor Edvald Boasson Hagen werd derde. Voor Groenewegen is het de eerste zege sinds winst in de derde Tourrit van dit jaar.

In het klassement heeft gele trui Zingle nu vijf seconden voorsprong op zijn landgenoot Burgaudeau. Capiot stijgt naar de derde plek, met zeven seconden achterstand op de leidersplaats. Na twee sprintersetappes zijn de klassementsrenners zaterdag aan zet in de derde en voorlaatste etappe, die eindigt bovenop een beklimming van ruim vijf kilometer.

Giro-winnaar Hindley kopman van BORA-hansgrohe in Vuelta

Bij BORA-hansgrohe leggen ze hun Vuelta-eieren in het mandje van de Australische Giro-winnaar Jai Hindley en de Ierse sprinter Sam Bennett, die ondanks een kwakkelend vormpeil toch de selectie haalde - in tegenstelling tot de Tour. Met de Duitser Emanuel Buchmann, de Colombiaan Sergio Higuita en de Nederlander Wilco Kelderman is de Duitse formatie bergop uitstekend gestoffeerd. De Duitser Jonas Koch, de Ier Ryan Mullen en de Nederlander Danny van Poppel moeten Bennett dan weer in een goeie positie naar de sprints loodsen.

Ex-winnaar Yates speerpunt van BikeExchange in Vuelta

Simon Yates gaat vanaf 19 augustus op zoek naar een tweede eindzege in de Ronde van Spanje, vier jaar na z'n eerste triomf. De 30-jarige Brit van BikeExchange krijgt daarvoor bergop de steun van de Amerikaan Lawson Craddock en de Australiër Lucas Hamilton. In de sprints rekent BikeExchange op de Australiër Kaden Groves, die vanaf volgend seizoen uitkomt voor Alpecin-Deceuninck. Voorts haalden ook met Luke Durbridge, Michael Hepburn, Kelland O’Brien en Callum Scotson nog vier Aussies de selectie.

Trek-Segafredo met Mads Pedersen naar de Vuelta

Trek-Segafredo rekent in de komende Ronde van Spanje onder meer op ex-wereldkampioen en ritwinnaar in de Tour Mads Pedersen. De 26-jarige Deen gaat voor ritzeges, terwijl Juan Pedro Lopez - tijdens de Giro enkele dagen drager van het roze en tiende in de eindstand - voor een goede eindnotering in het klassement gaat. De selectie wordt vervolledigd door de Luxemburger Alex Kirsch, de Nederlander Daan Hoole, de Italianen Antonio Tiberi en Dario Cataldo en de Fransen Julien Bernard en Kenny Elissonde.

Pedrero wint slotrit Tour de l’Ain, Martin eindwinnaar

De Franse geletruidrager Guillaume Martin (Cofidis) heeft zijn eindzege weten vast te houden in de slotetappe van de Ronde van de Ain, een driedaagse Franse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. In de slotetappe werd hij nog flink onder druk gezet door de Spanjaard Antonio Pedrero (Movistar), die na een monstervlucht de ritzege nam.

De derde en laatste dag van de Ronde van de Ain finisht traditioneel in Lélex na een lastige tocht doorheen het Jura-gebergte, en dat was dit jaar niet anders. De slotetappe was amper 131 kilometer lang, maar daarin ging het de hele dag op en af, goed voor meer dan drieduizend hoogtemeters. Een terrein dat wereldkampioen Julian Alaphilippe inspireerde: hij trok al op de eerste beklimming in de aanval, samen met de jonge Waal Sylvain Moniquet en Antonio Pedrero.

Ruim vijftig kilometer voor de aankomst gooide Pedrero eerst Moniquet en dan Alaphilippe bergop overboord, waarna de Spanjaard solo naar de slotklim doorstoomde. De koploper vormde een reëel gevaar voor de eindwinst van geletruidrager Guillaume Martin, die zowel bergop als bergaf ook onder druk werd gezet door zijn eerste achtervolgers in het klassement. Maar door op 1:38 van ritwinnaar Pedrero te finishen, redde Martin zijn koppositie in het klassement.

In de daguitslag had de 30-jarige Pedrero 1:17 voorsprong op de Australiër Harry Sweeny, die voor Lotto Soudal de tweede plek nam. De Nieuw-Zeelander George Bennett werd derde. In het eindklassement heeft Martin zes seconden voorsprong op het nummer 2, de Deen Mattias Skjelmose Jensen. De Fransman Rudy Molard werd derde op 0:08. Martin is de opvolger van de Australiër Michael Storer, de eindwinnaar van vorig jaar in de Ronde van de Ain.

Volledig scherm Antonio Pedrero. © Photo News

Zingle maakt het zegegebaar in de Arctic Race of Norway

De Franse neoprof Axel Zingle (Cofidis) heeft de kletsnatte openingsetappe gewonnen van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Noorwegen. Hij was de snelste in de sprint bergop van een uitgedund peloton, waarin Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) vierde werd.

De openingsetappe van de Arctic Race, goed voor 186 kilometer rond start- en aankomstplaats Mo i Rana, werd geteisterd door kletsnat en koud rotweer. Ondanks die weersomstandigheden en drie beklimmingen onderweg leek het vooraf een dag voor de sprinters te gaan worden. Met een vroege vlucht van vijf, met daarin de Belg Aaron Van Poucke, en de controle van het peloton achter hun rug, ontwikkelde het wedstrijdverhaal zich ook als een typische sprintersrit.

Dylan Groenewegen was de bekendste sprinter aan de start, maar ook Intermarché-Wanty-Gobert geloofde in de kansen van Quinten Hermans. De Belgische ploeg zette een mannetje bij in de achtervolging op de vijf koplopers, die in de laatste dertig kilometer beetje bij beetje weer werden opgeslokt door het peloton. In de lastige slotfase dunden Team DSM en de thuisrijders van Uno-X het peloton uit, maar een late uitvalpoging van hun vooruitgeschoven pionnen slaagde niet.

In de lastige, oplopende slotkilometer kwam er geen lijn in de sprint, waarin de 23-jarige Zingle als een duiveltje uit een doosje uit het peloton wegschoot. Hij pakte zijn tweede profzege met een seconde voorsprong op de nummers 2 en 3, de Kazachse Astana-stagiair Gleb Syritsa en de Fransman Mathieu Burgaudeau. Limburger Amaury Capiot was de beste Belg op de vierde plaats.

Zingle is ook meteen de eerste leider in het algemene klassement.

Italiaanse renner Michele Gazzoli jaar geschorst na dopinginbreuk

De Italiaanse wielrenner Michele Gazzoli is door de Internationale Wielerunie (UCI) voor een jaar geschorst, tot 9 augustus 2023. Zijn ploeg Astana Qazaqstan heeft de renner intussen ook aan de deur gezet, klinkt het in een mededeling.

Bij de 23-jarige Gazzoli zijn op 17 februari tijdens de Ronde van Algarve sporen van de verboden stof tuaminoheptaan teruggevonden. Die stof zit onder meer in bepaalde neussprays. De UCI heeft het dossier geklasseerd als een onvrijwillige inbreuk op de dopingregelgeving. Daarom wordt Gazzoli maar voor één jaar geschorst en worden enkel zijn resultaten in de Ronde van Algarve geschrapt.

De Kazachse WorldTourploeg benadrukte donderdag in haar verklaring dat ze “niets te maken heeft met deze ongelukkige dopingovertreding”. Astana heeft het contract met Gazzoli wel met onmiddellijke ingang beëindigd.

De Italiaanse wielrenner werd vorig jaar vierde op het WK voor beloften in Leuven. In het Noorse Bergen eindigde hij in 2017 op het WK voor junioren op de derde plaats.

Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse drie jaar langer bij Alpecin-Deceunick

West-Vlamingen Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse blijven Alpecin-Deceunick trouw. Ze verlengden hun contract tot eind 2025. “Ik ben blij dat ik mijn carrière hier kan verderzetten, in een familiale omgeving”, zegt Vermeersch, dit seizoen winnaar van een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. “Het kan als een cliché klinken, maar na zo’n lange tijd voelt deze ploeg echt als familie voor mij.” Meurisse, ex-winnaar van de Druivenkoers in Overijse, zegt zich “thuis te voelen” bij Alpecin-Deceuninck. “Het was een makkelijke beslissing te blijven, gezien de progressie die ploeg elk jaar op alle vlakken blijft maken.”

Martin slaat dubbelslag in de Ain

Guillaume Martin (29) heeft woensdag de tweede etappe van de Tour de l’Ain op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis bleef na een rit met onder meer twee beklimmingen van de Col de Portes (1e cat.) net uit de greep van een achtervolgende groep. Mauri Vansevenant (Quick.Step-Alpha Vinyl) werd vierde. Dankzij z'n overwinning begint Martin morgen als leider aan de lastige slotrit.

Volledig scherm © Photo News

Girmay voegt Druivenkoers toe aan programma

Biniam Girmay is sinds maandag terug in Europa, maar dat had heel wat voeten in de aarde. De renner van Intermarché Wanty Gobert was maar liefst 24 uur onderweg vanuit Eritrea naar ons land. “Mijn twee vluchten hadden vertraging, dus daarom duurde de tocht zo lang. Gelukkig vloog ik in business class, dus heb ik vrij goed kunnen rusten tijdens de trip”, zegt Girmay, die nu tot het WK in Australië in onze contreien blijft. “Na deze Franco Belge rijd ik een Frans programma met La Polynormande, de Ronde van de Limousin en GP Plouay, maar op 24 augustus kom ik nog even naar België voor de Druivenkoers.” Na Plouay gaat het dan richting Canada voor de GP’s van Quebec en Montreal. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Geen Vuelta voor Bernal, die rentree viert in Duitsland

Geen Egan Bernal in de Vuelta. De voorbije maanden werd gefluisterd dat de Colombiaan zou starten in de Ronde van Spanje, maar dat is dus niet het geval. Bernal maakt binnen twee weken zijn rentree in de Ronde van Duitsland (24-28 augustus). Eind januari hing zijn carrière nog aan een zijden draadje nadat hij op training tegen een stilstaande bus was gebotst aan het einde van een afdaling. Hij brak daarbij elf ribben, twee ruggenwervels, een dijbeen en een knieschijf. Ook zijn longen werden doorboord.

Volledig scherm © Photo News

Stewart boekt eerste profzege in Tour de l’Ain, Van Tricht derde

Jake Stewart (Groupama-FDJ) heeft zijn eerste profzege geboekt in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. De 22-jarige Brit was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton, waarin de jonge Belg Stan Van Tricht (Quick.Step-Alpha Vinyl) derde werd.

In de heuvelachtige slotfase gingen onder meer Louis Vervaeke, Dries Devenyns en Julian Alaphilippe in de aanval voor een bijzonder actief Quick.Step-Alpha Vinyl, maar het was de Franse hardrijder Rémi Cavagna die in de slotkilometer de hand leek uit te steken naar de overwinning. Zijn uitvalpoging strandde in de laatste honderd meter, waarna Stewart zijn fiets voor die van de Fransman Romain Cardis en onze landgenoot Van Tricht over de streep stak. Thibau Nys kwam als 89ste over de finish, op ruim drie minuten van de ritwinnaar.

Volledig scherm © Photo News

Ganna past voor EK tijdrijden

Filippo Ganna (26) komt volgende week niet aan de start van het EK tijdrijden in München. De Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers zal enkel de wegrit betwisten. Naast Ganna selecteerde Italiaans bondscoach Daniele Bennati ex-winnaars Matteo Trentin en Giacomo Nizzolo, Alberto Dainese, Luca Mozzato, Jonathan Milan, Jacopo Guarnieri en Filippo Baroncini.

Volledig scherm Vorig jaar veroverde Ganna nog zilver, na Küng en voor Evenepoel. © Photo News

Mohoric “liep mogelijk Epstein-barrvirus op”

Matej Mohoric (27) heeft recent mogelijk het Epstein-barrvirus opgelopen. Dat meldt de Sloveen van Bahrain-Victorious zelf op Instagram. “Ik voelde me niet goed tijdens de Tour en had het nadien moeilijk om ervan te herstellen. Uit bloedanalyses bleek dat ik een asymptomatische coronabesmetting had en dat ik mogelijk recent ook het Epstein-barrvirus opgelopen heb. Daarom zal ik nog meer tijd nemen om te herstellen, om me dan hopelijk beter te voelen en zo nog wat koersen te kunnen rijden voor het seizoen eindigt.”

Hayter langer bij INEOS Grenadiers

Ethan Hayter heeft zijn contract bij INEOS Grenadiers verlengd tot eind 2024. De Britse wielerploeg bevestigt het nieuws daags na de eindzege van het 23-jarige toptalent in de Ronde van Polen.

Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hij veroverde de leiderstrui op de voorlaatste dag na een derde plaats in de individuele tijdrit. Eerder dit seizoen won de veelzijdige Brit een etappe in de Wielerweek Coppi & Bartali, twee in de Ronde van Romandië, een in de Ronde van Noorwegen en het nationaal kampioenschap tijdrijden.

Hayter werd in 2020 prof bij INEOS en boekte sindsdien al zestien overwinningen. Daarnaast is hij ook een succesvol baanwielrenner. Zo won Hayter vorig jaar zilver in de olympische ploegkoers en werd hij wereldkampioen in het omnium.

Volledig scherm © Photo News