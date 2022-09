KOERS KORT. Josef Cerny houdt ploeggenoot Mauri Vansevenant van eindzege in Ronde van Slowakije

Josef Cerny houdt Mauri Vansevenant van eindzege

Josef Cerny heeft de 66e editie van de Ronde van Slowakije (cat. 2.1) op zijn palmares gebracht. De 29-jarige Tsjech van Quick-Step Alpha Vinyl heeft in de eindstand zes seconden voor op zijn ploegmaat Mauri Vansevenant. De Nederlander Koen Bouwman werd eveneens op zes seconden derde.

De vierde en laatste etappe, 182,1 kilometer van Levoca naar Kosice, werd zaterdag gewonnen door de 23-jarige Nederlander Jasper Haest (VolkerWessels). Die kwam na een lange vlucht hand in hand met zijn land- en teamgenoot Peter Schulting over de meet. De Deen Michael Morkov won dertien seconden later de sprint van het peloton om de derde plaats.

Neoprof Haest boekte zijn eerste zege. Voor Cerny, die op de erelijst Peter Sagan opvolgt, is het de tiende profzege, de tweede dit seizoen. In maart won hij een rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1).

Volledig scherm Josef Cerny. © Photo News

Organisatie Ronde van Lombardije vraagt Ganna om werelduurrecordpoging op andere dag te ondernemen

De organisatoren van de Ronde van Lombardije hebben Filippo Ganna gevraagd om niet op 8 oktober het werelduurrecord aan te vallen. Zij vinden het ongepast dat de Italiaan op de dag dat de Ronde van Lombardije wordt verreden in Zwitserland op recordjacht gaat.

De organisatoren zouden het zonde vinden als twee grote wielerevenementen op één dag worden gehouden. De Ronde van Lombardije is de laatste van vijf ‘Monumenten’ in het wielerseizoen, na Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

Ganna, de wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021, kondigde vrijdag aan dat hij op 8 oktober op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland het werelduurrecord wil aanvallen. Het record staat sinds kort met 55,548 kilometer op naam van de Brit Daniel Bigham. Die onttroonde Victor Campenaerts. Ganna gaat eerst komende nacht in Australië op zoek naar een derde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden.

Volledig scherm Filippo Ganna. © ANP / EPA

Valentin Madouas wint slotetappe Ronde van Luxemburg, Mattias Skjelmose Jensen is eindwinnaar

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de slotetappe van de 82e Ronde van Luxemburg gewonnen. De 26-jarige Fransman haalde het na een etappe van 178,4 km, met start in Mersch en aankomst in de hoofdstad van het Groothertogdom, in een sprint met vier. De Deen Mattias Skjelmose Jensen werd tweede en verzekerde zich zo van de eindwinst. De Fransman Kévin Vauquelin werd derde, voor thuisrijder Kevin Geniets.

Skjelmose Jensen telt in het eindklassement vijf seconden voorsprong op Vauquelin en zeventien seconden op Madouas. Rune Herregodts werd eerste Belg in de eindafrekening op de tiende plaats, op 57 seconden.

De race brak na de start in Mersch zaterdag snel open. Nog voor de eerste beklimming van de dag, de Côte de Nommern na 10 kilometer wedstrijd, vormde zich een kopgroep met Sander Armée, Felix Gall, Pierre Rolland en Joel Nicolau. Nicolau wou zijn rood-witte trui, als leider in het bergklassement, nog wat meer kleur geven. Het peloton liet het viertal al vlug 2:30 voorsprong nemen waardoor Gall, 28e in het klassement op 2:12 van Mattias Skjelmose Jensen, virtueel leider werd.

In het peloton voerden de renners van Trek-Segafredo, het team van Skjelmose Jensen, stelselmatig het tempo op. Onderweg raapte Nicolau de meeste punten voor het bergklassement op de Côte de Schlindermanderscheid, de Côte de Kautenbach en de Côte de Misärshaff. Hij verzekerde zich zo definitief van de rood-witte bergtrui.

Na 155 kilometer koers kwam de tweede rushsprint eraan en dat inspireerde verschillende teams om de kloof met de vluchters te verkleinen en de leiderspositie van Skjelmose Jensen te bestoken. Nicolau had zijn doel bereikt en hij liet de kopgroep voor wat die was. De Spanjaard werd voorbijgesneld door Lars van den Berg die het pad wou effenen voor zijn teamgenoten Valentin Madouas en Kevin Geniets.

De drie overgebleven vluchters Armée, Gall en Rolland begonnen met een voorsprong van 1:05 op het peloton, Lars van den Berg was intussen ingelopen, aan de twee plaatselijke ronden. Die waren elk 11,6 kilometer lang met daarin telkens de beklimming van de Pabeierbierg. Bastien Tronchon ging op jacht naar de drie vluchters maar ook hij werd weer opgeslokt door het peloton dat ondertussen tot 30 seconden genaderd was op de kopgroep.

Gall begon met lichte voorsprong aan de slotronde. Achter hem kwam een langgerekt en uitgedund peloton. Op anderhalve kilometer van de eindmeet was de Oostenrijker eraan voor de moeite en barstte de strijd helemaal los. Madouas, Geniets, Skjelomse Jensen en Vauquelin gingen met vier sprinten voor de ritzege en de eindoverwinning. Skjelmose Jensen ging van ver aan maar werd geremonteerd door Madouas. De Deen werd tweede en zo eindwinnaar. Mattias Skjelmose Jensen volgt de Portugees Joao Almeida op als eindwinnaar van de Ronde van Luxemburg.

Volledig scherm Skjelmose. © Photo News

Memorial Marco Pantani gaat niet door

Vanwege de slechte weersomstandigheden gaat de Memorial Marco Pantani (Ita/1.1) vandaag niet door. De eendaagse wielerwedstrijd in en rond Cesenatico, de geboorteplaats van de betreurde Pantani, werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. De regio wordt reeds enkele dagen geteisterd door noodweer. Bij zware regenval en overstromingen in de omgeving van Ancona, een stad aan de Adriatische kust, zijn volgens de Italiaanse burgerbescherming minstens tien mensen om het leven gekomen. In de gelijknamige provincie, in de regio de Marken, waren vrijdagochtend nog vier mensen vermist. De combinatie van aanhoudende droogte en plotse, hevige regenval ligt aan de oorzaak van de overstromingen.

Volgens het provinciebestuur van Ancona zijn de overstromingen te wijten aan aanhoudende regenval sinds donderdagnamiddag. Na maanden van droogte viel er volgens meteorologen op een paar uur tijd even veel regen als gebruikelijk in een half jaar.

Geen Van der Poel in Primus Classic

Mathieu van der Poel past voor de Primus Classic. Hij wordt morgen vervangen door Gianni Vermeersch. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck wil met het voorspelde slechte weer geen risico’s nemen met het oog op het WK in Wollongong. “Het wordt een nerveuze race. Hoewel Mathieu uitkeek naar de wedstrijd, werd er beslist om geen risico’s te nemen en zijn voorbereiding te vervangen met een laatste training”, meldt de ploeg.

De elfde editie van de Primus Classic/GP Impanis-Van Petegem krijgt 13 WorldTour-teams aan de start. “Een record voor onze wedstrijd”, zegt organisator Philip Beke. In het rijk gestoffeerde deelnemersveld vallen naast Philippe Gilbert ook de namen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Greg Van Avermaet, Arnaud Démare en Victor Campenaerts op. Start in Brakel om 12u45, aankomst na 199,3 kilometer in Haacht, ter hoogte van de brouwerij.

De wedstrijd is vanaf 15u live te bekijken op VTM en is in tekst te volgen op HLN.be. Tiesj Benoot maakt aan de zijde van Michel Wuyts zijn debuut als co-commentator.

Filippo Ganna doet gooi naar werelduurrecord

Filippo Ganna heeft zonet samen met zijn team INEOS Grenadiers en performance partners Bioracer, Pinarello en Kask bekend gemaakt dat hij het werelduurrecord zal aanvallen. Zijn poging zal plaatsvinden in de ‘Grenchen Velodrome’ in Zwitserland op 8 oktober om 20u.

De 26-jarige Italiaan zal het record, op naam van huidig ploegmaat en Performance Engineer Dan Bingham, trachten te verbeteren. Daarvoor zal hij na exact 60 minuten op meer dan 55.548 kilometer moeten aftikken. Regerend tweevoudig wereldkampioen Ganna heeft de voorbije jaren aangetoond dat hij een van de snelste renners op aarde is in een race tegen de klok. Er waren al maanden geruchten over deze aanval, maar nu is het eindelijk zover.

Ganna zelf kijkt uit naar de uitdaging. “Ook al zal het een vol uur enorm afzien worden. Het wordt erg interessant om te zien hoe ver ik mijn grenzen kan verleggen. Dit is de ultieme kans om mijn fysieke en mentale limieten op te zoeken. Dit prestigeuze event wordt een erg belangrijke stap in mijn carrière.”

Volledig scherm Filippo Ganna. © Photo News

Alec Segaert tekent eerste profcontract bij Lotto Dstny

Europees kampioen tijdrijden bij de beloften Alec Segaert wordt prof bij Lotto Dstny. De ploeg en Alec Segaert stippelden samen een traject uit waarin het talent zich optimaal kan ontwikkelen. Er werd een contract voor drie jaar getekend, waarbij de renner in 2023 en tot halverwege 2024 zal uitkomen voor het continentale Development Team van Lotto Dstny, om nadien de stap naar de profs te zetten tot en met minstens 2025.

De 19-jarige Alec Segaert zette zijn ontwikkeling dit seizoen voort in het Lotto Soudal Development Team en met ondersteuning van het Lotto Cycling Talent Project, ondersteund door Lotto. Hij won de Hel van Voerendaal en werd 4de in het eindklassement van de Triptyque des Monts et Chateaux. Maar vooral werd hij Belgisch kampioen tijdrijden en verlengde hij zijn Europese tijdrittitel.

“Alec heeft zich direct kunnen manifesteren in zijn eerst jaar bij de beloften”, vertelt Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team. “Zijn uitslagen, maar ook zijn manier van koersen en werkethiek tonen dat hij een groot talent is, zowel in het tijdrijden als de klassiekers. We zijn dan ook snel met hem in gesprek gegaan om samen zijn traject voor de komende jaren te kunnen uitstippelen. We zijn heel blij dat we samen tot dit mooie plan zijn gekomen.”

Zelf is Alec Segaert even enthousiast over de toekomst. “Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed deze ploeg bij mij past: de manier van werken, maar ook de ambitie om vooruit te blijven gaan. Enerzijds is er het bewezen trackrecord met het ontwikkelen van eigen talenten tot toprenners zoals Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie. Anderzijds blijft de ploeg zichzelf steeds verder ontwikkelen: in het performance-departement en op het vlak van materiaal. De nieuwe Ridley tijdritfiets heeft zeker een rol gespeeld in mijn beslissing.”

John Lelangue, CEO van Lotto Soudal, ziet het langere verblijf van Alec Segaert als een bevestiging dat de ploeg op de juiste weg is. “De laatste jaren zijn we aan het bouwen aan een mooi project. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed en is er soms kritiek van buitenaf. Maar de resultaten van dit seizoen en het feit dat grote talenten als Alec Segaert, maar ook Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Lennert Van Eetvelt hun toekomst aan onze ploeg verbinden, tonen dat we goed bezig zijn. Voor zulke talenten zijn het project, het performance-departement, het programma en het materiaal doorslaggevend.”

Het specifieke traject van Alec Segaert, waarbij hij eerst nog anderhalf jaar voor het Development Team zal uitkomen en daarna pas definitief de stap naar de profs zal zetten, werd in nauw overleg bepaald. “Het zou te vroeg zijn om hem al naar WorldTour wedstrijden te sturen”, leg John Lelangue uit. “Doordat ons Development Team volgend jaar de continentale status krijgt, kunnen we de renners van die ploeg ook al inzetten in ProSeries en .1 wedstrijden met het WorldTour team. Dat is ideaal om Alec Segaert al aan het profniveau te laten wennen en tegelijk zijn doelen in de beloftencategorie te laten nastreven.”

Dat laatste onderstreept Alec Segaert. “Ik ben heel blij dat ik op deze manier geleidelijk de stap naar de profs kan zetten. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met renners als Florian Vermeersch of Victor Campenaerts, van wie ik veel kan opsteken. Maar het is belangrijk om geen stappen over te slaan. Op deze manier kan ik leren zonder te snel te moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat zowel ikzelf als de ploeg zullen profiteren van deze werkwijze.”

Volledig scherm © Photo News

Iserbyt tot 2026 bij Mettepenningen

Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal gaat langer met elkaar door. De huidige nummer 1 van de internationale cyclocrossranglijst en het team van manager Jurgen Mettepenningen hebben hun lopende overeenkomst verlengd tot eind 2026. “Nog een hele lange tijd, maar Eli verdient zo’n overeenkomst op lange termijn”, pronkt teammanager Jurgen Mettepenningen.

“Deze contractverlenging geeft veel zekerheid aan hem, maar ook aan onze ploeg en onze sponsors. Eli is een renner die mee het seizoen kleurt en zeker in de periode dat Van Aert en Van Der Poel er niet bij zijn. Je weet dat je overwinningen behaalt met een renner zoals hem en dat je als ploeg veel in beeld zal blijven rijden. Eli is een winnaar, en wij als ploeg zijn daarin mee gegroeid. Het is leuk samenwerken met Eli en zijn entourage. ”

Volledig scherm © Photo News

Ook Eli Iserbyt zelf is opgezet met de verlengde overeenkomst: “Want ik ben iemand die zoekt naar continuïteit. Binnen Pauwels Sauzen - Bingoal voel ik me prima. Dit is een hele goede omgeving, waarin ik uitstekend word ondersteund. Ik voel me hier ook helemaal op mijn plek: net als de ploeg leg ik me hoofdzakelijk toe op het veldrijden en ambieer ik geen carrière op de weg.”

Na de rugproblemen eerder deze zomer is Eli conditioneel intussen klaar voor de start van het veldritseizoen. Zondag werkt hij in de Exact Cross in Kruibeke zijn eerste cyclocross af. “De blessure heeft lang aangesleept, maar is nu volledig verleden tijd. Ik heb een tijdje de trainingen moeten verminderen, maar sinds half juni ben ik terug volop aan het werk. Op onze veldritstage van enkele weken terug heb ik het goede gevoel teruggevonden. Net op tijd.”

“Na het wegvallen van Gieten uit de Superprestige ligt mijn focus vooral op de start van de Wereldbeker in de VS en alles wat daarna komt. De eerste crossweken zie ik vooral als een periode waarin ik verder aan de conditie wil werken, maar crossen winnen blijft heel belangrijk. Vanaf Kruibeke is het dus meteen van belang om te tonen dat we als ploeg klaar zijn, en dat we samen met Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp proberen de overwinning mee te pikken.”

Volledig scherm © Photo News

Piepjonge Ier van talentteam Jumbo-Visma houdt Vansevenant van ritwinst

De twintigjarige Ier Archie Ryan van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma heeft de tweede etappe in lijn van de wielerronde van Slovakije (cat. 2.1) gewonnen. Hij haalde het op een kasseihelling voor Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl). De Tsjech Josef Cerny, een ploegmaat van Vansevenant, is de nieuwe geletruidrager.

De 186 kilometer lange tweede etappe van Hlohovec naar Banska Stiavnica was een van de twee heuveletappes van de vijfdaagse Ronde van Slovakije. Het venijn zat daarbij vooral diep in de finale, waarin de Spaanse ploegen Kern Pharma en Caja Rural - Seguros RGA een vroege vlucht van drie tot de orde riepen en het peloton deden versplinteren.

Gele trui Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl), de winnaar van de proloog en de eerste rit, kwam bergop in de problemen. Zijn Belgische ploegmaat Mauri Vansevenant overleefde wel vlot. Uiteindelijk draaide de wedstrijd uit op een sprint van een selecte kopgroep op de kasseihelling naar de finish. Ryan ging die van heel ver aan en hield net stand, goed voor zijn allereerste profzege. Vansevenant maakte in de slotmeters nog veel terrein goed, maar kwam stuurkloppend van ontgoocheling als tweede over de streep. De Italiaan Lorenzo Fortunato werd derde.

Vernon wordt in het algemene klassement afgelost door zijn Tsjechische ploegmaat Josef Cerny, die vier seconden voorsprong heeft op de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod en vijf op de Tsjech Jakub Otruba. Vansevenant is nu vierde op 0:06. Er wachten nog twee ritten in de Ronde van Slovakije. Vrijdag staat de langste rit op het programma, goed voor 214 kilometer en opnieuw veel klimwerk.

Volledig scherm © Photo News

Aaron Gate wint derde etappe Ronde van Luxemburg

Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Rosport en aankomst na 188,4 kilometer in Diekirch, op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nieuw-Zeelander haalde het in deze koninginnenrit na een sprint met twee van de Fransman Benjamin Thomas.

Kort daarop werd de Italiaan Davide Ballerini derde voor zijn landgenoot Matteo Trentin. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) werd negende en blijft leider in het algemeen klassement. De Nederlander Sjoerd Bax is tweede op 7 seconden en de Italiaan Matteo Trentin derde op 8 seconden.

Aaron Gate won eerder dit seizoen al het continentale kampioenschap van Oceanië in het tijdrijden, de eerste etappe en het eindklassement van de Ronde van Griekenland en de wegkoers van de Commonwealth Games.

Morgen/vrijdag staat een individuele tijdrit op het programma. De renners werken een traject van 26,1 kilometer af in de buurt van Remich. Dit met stroken tussen de wijngaarden en in de laatste 3 kilometer een strook net naast de Moezelrivier. Wellicht wordt door die etappe het klassement helemaal door elkaar geranseld.

Thymen Arensman nu ook officieel naar INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers heeft zijn komst nu ook officieel bevestigd. Arensman rijdt de komende twee seizoenen voor de Britse formatie. Hij komt over van Team DSM. De 22-jarige Nederlander won in de voorbije Vuelta de 15de etappe richting de Sierra Nevada. In het eindklassement strandde Arensman op plek 6 op 7'45" van Remco Evenepoel.

“INEOS Grenadiers voelt aan als de beste stap op dit moment in mijn carrière. Toen ik klein was, was ik altijd onder de indruk van de manier waarop de ploeg wedstrijden aanpakte. Het is een droom om voor deze ploeg te kunnen rijden.”

“Het is mijn ambitie om me verder te ontwikkelen als renner en als mens. Ik voel dat ik nog stappen kan zetten in de strijd om een algemeen klassement. Er is geen betere omgeving om beter te worden als tijdrijder en klimmer dan in dit team.”

Volledig scherm © BELGA

Matteo Trentin pakt tweede etappe Ronde van Luxemburg , Valentin Madouas blijft leider

Matteo Trentin (UAE Team Emirates) heeft woensdag de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg (2.Pro) gewonnen. De 33-jarige Italiaan haalde het 163,4 km in Schifflange in een groepsspurt voor de Franse kampioen Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Ballerini. De leiderspositie van de 26-jarige Fransman Valentin Madouas (Groupama-FDJ) kwam niet in gevaar. Voor Trentin is het de tweede seizoenszege na Le Samyn (1.1) begin maart.

Donderdag wacht tussen Rosport en Diekirch de ‘koninginnenrit’ van deze 82e Ronde van Luxemburg. In deze langste etappe moeten de renners onder andere de Côte de Michelsbierg, Um Knupp en in volle finale de Héndelbierg en de Huelewee bedwingen.

Volledig scherm Matteo Trentin © Photo News

Julie De Wilde wint op Citadel van Namen

Julie De Wilde (Plantur-Pura) heeft woensdag de eerste editie van de GP van Wallonië (1.2) voor vrouwen op haar naam geschreven. Na 136,6 km tussen Blegny en de top van de Citadel van Namen versloeg ze in een sprint haar teamgenoten Justine Ghekiere en de Nederlandse Yara Kastelijn.

Justine Ghekiere koos op de slotklim voor de aanval en leek op weg naar de zege, tot ze in de laatste bocht in de fout ging. Na een verkeerde inschatting ging ze in de regen bijna tegen de grond en had ze moeite om weer in de klikpedalen te geraken. Daarvan profiteerde Julie De Wilde om haar in de laatste rechte lijn nog voorbij te snellen.

Voor de 19-jarige De Wilde is het de tweede zege van het seizoen. Op 19 augustus won ze Kortrijk Koerse (1.1). Dit voorjaar werd ze tweede in Dwars door Vlaanderen.

Volledig scherm © Photo News

Intermarché-Wanty-Gobert haalt oude bekende Dion Smith binnen

De Nieuw-Zeelander Dion Smith gaat opnieuw de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux verdedigen. Hij ondertekent bij de Belgische wielerploeg een contract voor twee seizoenen. De 29-jarige Smith keert terug naar het team waarvoor hij eerder uitkwam in 2017 en 2018. Hij toonde zich toen door onder meer drie dagen de bolletjestrui te dragen in de Ronde van Frankrijk.

Smith komt over van Time BikeExchange-Jayco, zijn werkgever sinds 2019 (toen Mitchelton-Scott). Voor die ploeg won hij in september 2020 de Coppa Sabatini, goed voor zijn eerste profzege. Een maand eerder werd hij zesde in Milaan-Sanremo (gewonnen door Wout van Aert). Dit seizoen werd de “snelle renner die op zware parcoursen kan overleven”, zoals zijn nieuwe ploeg hem omschrijft, al drie keer tweede: in de Per Sempre Alfredo (na Marc Hirschi), in de openingsrit van de Vuelta Castilla y Leon (na Giacomo Nizzolo) en in de Ordiziako Klasikoa (na ploegmaat Simon Yates).

Niki Terpstra stopt met fietsen: “Tijd om dit mooie hoofdstuk af te sluiten”

Niki Terpstra zet na dit seizoen een punt achter zijn wielercarrière. De 38-jarige Nederlander die dit seizoen reed voor het Franse Team TotalEnergies, laat dat weten in een bericht op Instagram. Terpstra heeft met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix twee monumenten op zijn erelijst staan.

“Ondanks opties om door te gaan, voel ik dat het tijd is om dit ongelooflijke hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten en me te concentreren op nieuwe uitdagingen op en naast de fiets. Toen ik op 8-jarige leeftijd begon met fietsen, had ik nooit kunnen denken dat ik de kans zou krijgen om op een dag deel uit te maken van het professionele peloton en al die iconische races te rijden. Om dan ook nog monumenten als Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen te winnen, is voor mij en mijn gezin nog steeds heel bijzonder.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Niki Terpstra Racing (@nikiterpstra)

Valentin Madouas wint openingsrit Ronde van Luxemburg

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) is de eerste leider in de Ronde van Luxemburg (cat. 2.Pro). De 26-jarige Fransman, een van de favorieten voor de eindzege, won de openingsrit, 163,8 kilometer met start en aankomst in de stad Luxemburg, met een kleine voorsprong (drie seconden) op de Nederlander Sjoerd Bax. De Fransman Clément Berthet werd op zeven seconden derde, net voor de Italiaan Matteo Trentin, die de sprint van het peloton om de vierde plaats won. Rune Herregodts was met een tiende plaats de beste Belg.

Het is de vierde profzege voor Madouas, de tweede dit seizoen. Begin deze maand won hij de Tour du Doubs (1.1). Junglinster is woensdag start- en aankomstplaats van de 163,4 kilometer lange tweede rit. Ondanks twee hellingen buiten categorie en één van eerste categorie is het de etappe waarin de sprinters over de beste papieren beschikken.

Quick-Step Alpha Vinyl bezet volledige proloogpodium in Ronde van Slowakije

Quick. Step Alpha Vinyl heeft dinsdagavond de proloog gedomineerd van de Ronde van Slovakije, een rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. De winst ging naar de Britse neoprof Ethan Vernon, die twee ploegmaats vooraf ging en zo de gele leiderstrui veroverde.

Quick.Step Alpha Vinyl plezierde zijn Slovaakse co-sponsor Janom door onder meer Zdenek Stybar en Mauri Vansevenant aan de start te brengen van de 66e editie van de Ronde van Slovakije. Daarmee was de Belgische formatie de sterkste ploeg aan de start van de vlakke openingstijdrit van zeven kilometer in de straten van hoofdstad Bratislava. Die moesten de renners op hun gewone racefiets afwerken.

De renners van ploegleider Tom Steels drukten ook nadrukkelijk hun stempel op de wedstrijd: eerst met de Slovaakse neoprof Martin Svrcek, dan met de ervaren Deen Michael Morkov en daarna met Vernon stond Quick-Step Alpha Vinyl bijna de hele dag bovenaan de tabellen met de snelste tijd. Aan het eind had de 22-jarige Vernon, een renner met ervaring op de wielerbaan, respectievelijk zes en 14 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolgers, Josef Cerny en Morkov. Hun Belgische ploeggenoot Vansevenant eindigde op de twintigste plaats op 0:28 van Vernon.

De Ronde van Slovakije gaat woensdag verder met de eerste echte etappe van 142 kilometer tussen Samorin en Trnava. De rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door thuisrenner Peter Sagan, telt in totaal vijf etappes.

Volledig scherm Ethan Vernon. © Photo News

Mathieu van der Poel aan de start van GP de Wallonie

Mathieu van der Poel behoort tot de ploeg van Alpecin-Deceuninck voor de GP van Wallonië (1.Pro) woensdag. Dat meldt zijn ploeg.

De Nederlander hervatte de competitie op 24 augustus in de Druivenkoers van Overijse. Nadien won hij de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koerse. Van der Poel bereidt zich voor op de wegrit van het WK in het Australische Wollongong (25 september). De GP van Wallonië en de Primus Classic in Haacht (zaterdag) zijn zijn laatste voorbereidingskoersen.

Naast Van der Poel zullen ook onder meer Dries De Bondt en Jasper Philipsen deelnemen voor Alpecin-Deceuninck. De renners in de GP van Wallonië werken woensdag 199,7 km af, met start in Blegny en aankomst op de Citadel van Namen.

Volledig scherm © Photo News

Roglic mist WK na val in Vuelta

Primoz Roglic doet volgende week niet mee aan het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De Sloveen ging dinsdag onderuit in de zestiende etappe van de Vuelta en is niet op tijd hersteld van de verwondingen die hij daarbij opliep. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de Sloveense ploeg, die uit slechts zes renners in plaats van acht bestaat. Naast Roglic kunnen ook de geblesseerde Luka Mezgec en de zieke Matej Mohoric niet meedoen. Bekijk HIER de Sloveense selectie.

Intussen liet Roglic nog eens van zich horen op Instagram. “Langzaamaan herstellen en denken aan de toekomst”, schreef de Sloveen bij onderstaande foto.

