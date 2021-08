KOERS KORT. Johannessen wint Ronde van de Toekomst, Rodriguez snelste in slotrit - Kimmann en Shriever kronen zich tot wereldkampioen BMX

Wielrennen Een openhartig interview met Hilaire Van der Schueren: “Als ik boos ben, weten de jongens dat het link wordt”

21 augustus Tot half mei waren ze de risée van het peloton. Als enige WorldTourploeg had Intermarché-Wanty-Gobert nog niks gewonnen. In de Giro werd de ban gebroken en ondertussen staat de teller op vijf. Deze week was zelfs een feestweek: ritwinst én leiderstrui in de Vuelta. Hilaire Van der Schueren, met zijn 73 de nestor in het peloton, vertelt.