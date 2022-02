KOERS KORT. Johannessen boekt eerste profzege in Ster van Bessèges

Johannessen boekt eerste profzege in Ster van Bessèges

Tobias Halland Johannessen heeft de koninginnenrit in de Ster van Bessèges gewonnent. De 22-jarige Noor van Uno-X toonde zich de sterkste van een groepje van vier op de Mont Bouquet. De 26-jarige Fransman Benjamin Thomas (Cofidis) blijft leider.

Met de Mont Bouquet, een klim van 4,6 km aan 9,1 procent gemiddeld kreeg het peloton een pittig klimmetje voorgeschoteld op het einde van de rit. Klimmers waren aan zet, al kon een renner met een stevig eindschot de klim misschien ook wel overleven. Acht renners beslisten niet te wachten en schoven mee in de vroege vlucht: Alexis Gougeard, Antoine Raugel, Georg Zimmermann, Emannuel Morin, Joel Suter, Flavien Maurelet, Samuel Leroux en Tony Gallopin. Veel bonus kregen de vluchters nooit van het peloton, waarin Cofidis de controle nam.

Op 5,1 kilometer, net voor de voet van de slotklim, werden de laatste twee vluchters gegrepen, INEOS Grenadiers joeg het tempo de hoogte in. Leider Benjamin Thomas had het niet onder de markt, maar bleef aanklampen. Jay Vine opende voor Alpecin-Fenix de debatten. Hij viel aan op 1,9 kilometer en kreeg de jonge Johannessen met zich mee. Ook Antonio Tiberi probeerde de sprong naar voren te maken, maar hij bleef hangen.

De groep met favorieten was niet ver, maar het duo bleef voorop, wel maakte Tiberi op het iets minder steile deel in het slot nog de oversteek, net zoals Clément Champoussin die op 300 meter aansloot. Er werd met vier gesprint om de zege en het was de Noor die zich bergop de sterkste toonde, voor Jay Vine en Antonio Tiberi. Benjamin Thomas kon z’n leiderstrui net redden en start in de tijdrit met zeven seconden voorsprong op de jonge Noor, die vorig jaar de Ronde van de Toekomst won.

Volledig scherm Tobias Halland Johannessen. © AFP

Thomas nieuwe leider in Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges heeft Benjamin Thomas (26) de macht gegrepen in de derde etappe. De Fransman van Cofidis reed na een lastige finale weg bij medevluchters Alberto Bettiol en Tobias Johannessen en kwam met een handvol seconden voorsprong alleen over de meet. Dankzij z'n ritzege neemt Thomas in één klap ook de leiderstrui over van Mads Pedersen - de Deen kon de beteren in de finale niet volgen. Voor Cofidis was het al de tweede opeenvolgende zege, want gisteren ging de overwinning naar Thomas' ploegmaat Bryan Coquard. De Ster van Bessèges eindigt zondag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groenewegen snelt naar winst in derde etappe Saudi Tour

In de Saudi Tour heeft Dylan Groenewegen (28) donderdag zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse sprinter werd in de derde etappe in een massasprint perfect afgezet door Luka Mezgec en rondde het feilloos af. Caleb Ewan moest van te ver komen en strandde op de derde plaats. Voor Groenewegen was het meteen ook zijn eerste overwinning in het shirt van BikeExchange-Jayco. De Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) blijft leider.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen tweede op rij voor Pedersen

Bryan Coquard (29) heeft donderdag in de Ster van Bessèges zijn eerste zege sinds 1 augustus 2020 geboekt. De Fransman van Cofidis won de tweede etappe nadat hij in een prangende sprint bergop Mads Pedersen vloerde. De Deen van Trek-Segafredo, die woensdag de openingsrit won, blijft wel leider in de Franse rittenkoers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Super-WK’ wielrennen 2023 in Glasgow duurt anderhalve week

Het eerste wereldkampioenschap waarin vrijwel alle wielerdisciplines op één locatie worden afgewerkt begint op 3 augustus 2023 in Glasgow en duurt anderhalve week. David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, noemde de bekendmaking van de data, een mijlpaal. “Om onze wereldkampioenschappen op één locatie en op één tijdstip elke vier jaar samen te brengen was een van mijn missies voordat ik gekozen werd tot voorzitter”, zei de Fransman tijdens een online persconferentie.

De WK’s in dertien fietsdisciplines, waaronder wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbiken, duren tot en met 13 augustus. Eerder was al bekend dat het ‘Super-WK’ in en rond Glasgow zou plaatsvinden. De Schotse stad was in 2018 al gastheer voor een aantal gecombineerde EK’s waaronder zwemmen, wielrennen en turnen. Op de weg was Matteo Trentin er de beste voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Paul Bush, voorzitter van het organisatiecomité, spreekt over het “grootste wielerevenement ooit” waar meer dan 8000 amateur- en profrenners uit ten minste 120 landen worden verwacht. “We zijn trots dat onze wegen en accommodaties worden gebruikt om wielergeschiedenis te schrijven”, aldus Bush, die ook rekent op meer dan een miljoen toeschouwers.

Volledig scherm Matteo Trentin werd in 2018 Europees kampioen in Glasgow. © EPA

Pedersen powert naar winst in Bessèges

Mads Pedersen (26) heeft woensdag een dubbelslag geslagen in de eerste rit van de Ster van Bessèges. De Deense ex-wereldkampioen van Trek-Segafredo knalde op de slothelling in Bellegarde naar ritwinst en pakte zo meteen ook de eerste leiderstrui. Hugo Hofstetter werd tweede, Edvald Boasson Hagen derde. Beste Belg Greg Van Avermaet finishte in de door waaiers gekleurde etappe als negende.

Volledig scherm Mads Pedersen. © Photo News

Buitrago wint tweede rit Saudi Tour

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) heeft woensdag de tweede etappe gewonnen van de nationale wielerronde van Saoedi-Arabië, de Saudi Tour (2.1). Hij was de beste in de lastige finale bovenop een stekelige helling en neemt de leiderstrui over van de Australiër Caleb Ewan. Maxim Van Gils (vierde) was de beste Belg van de dag.

De golvende etappe van 163 kilometer, tussen de Taibah University van Al Ula en aankomstplaats Abu Rakah, werd gekleurd door een vlucht van drie. Daarin voor de tweede dag op rij de Noor Martin Urianstad en de Griek Polychronis Tzortzakis, en daarnaast ook de Nederlander Jeroen Meijers. Hun vlucht werd beëindigd door het werk van Lotto Soudal en Quick-Step Alpha Vinyl, waarbij Thomas De Gendt en Iljo Keisse de mouwen hoog opstroopten.

De aankomst van de tweede etappe lag bovenop een helling van anderhalve kilometer aan bijna acht procent gemiddeld. Terwijl het peloton helemaal versplinterde op de steilste stroken, sloegen twee renners een kloof: de 22-jarige Buitrago en Andrea Bagioli van Quick-Step Alpha Vinyl. In de slothectometers liet de intrinsiek snellere Bagioli zich verrassen: Buitrago boekte zijn eerste profzege, Bagioli werd tweede. De derde plek was voor de Deen Anthon Charmig, eerste Belg Maxim Van Gils werd vierde.

De Australische leider Caleb Ewan (Lotto Soudal) was één van de weinige sprinters die niet in de problemen kwam bergop en finishte als vijfde, maar volstaan voor een nieuwe leiderstrui deed dat niet. In het nieuwe klassement heeft leider Buitrago nu zeven voorsprong op Ewan, het nummer 2 in de stand. Van Gils is vierde op 0:17, Tim Declercq vijfde op 0:20.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Caleb Ewan won gisteren de openingsrit. © AFP

E3 Harelbeke voor vrouwen

Er komt een E3 Harelbeke voor vrouwen. Op 30 april is het zover, dan mag het vrouwenpeloton zich wagen aan hun variant van de E3 Saxo Bank Classic. De wedstrijd kent zijn start en aankomst in Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke. Voorheen was er al een vrouwelijke wedstrijd van dezelfde organisatie: Leiedal Koerse. In 2019 was Lucinda Brand er nog de beste. Op een persmoment werd uiteengezet dat het voorlopig om een 1.1-koers gaat, maar dat de opstapt naar de WorldTour zo snel mogelijk wil gemaakt worden.

Volledig scherm Lucinda Brand won in 2019 Leiedal Koerse, de voorloper van de E3 Harelbeke voor vrouwen die in de komende aprilmaand voor het eerst op het programma staat. © Photo News