KOERS KORT. Jim Aernouts stopt na Sluitingsprijs van Oostmalle met veldrijden

Jim Aernouts stopt na Sluitingsprijs van Oostmalle met veldrijden

Na tien jaar profbestaan zal Jim Aernouts (Baloise-Trek Lions) op zondag 21 februari de stekker uit zijn loopbaan als veldrijder trekken. In Oostmalle, de plaats waar hij in 2010 Belgisch kampioen bij de beloften werd, hangt de 31-jarige Aernouts de fiets aan de haak. Van dan af kan hij zich focussen op het restaurant dat hij samen met zijn echtgenote uitbaat.

“Het is mooi geweest. Ik denk dat ik uit mijn carrière heb gehaald wat erin zat. Ik mag me omschrijven als een goede middenmoter die af en toe kon uitpakken, vooral dan op zandomlopen”, stelt Aernouts. “Ik ben tien jaar prof geweest. Ik kon misschien nog een jaartje doorgegaan zijn maar waarom? In Oostmalle trek ik er definitief een streep onder. De cirkel is rond. Ik stop op de plaats waar ik Belgisch kampioen werd bij de beloften en waar ik ooit op een podium stond van een klassementscross.”

Wat na het veldrijden? “Samen met mijn vrouw nam ik een tijdje geleden een restaurant over, De Kiekenhoeve in Essen. Jill is er de kok. Ik ga er de zaal voor mijn rekening nemen. Zowat maître d’hotel spelen”, vervolgt Aernouts. “Natuurlijk is het allemaal niet gemakkelijk met de huidige coronamaatregelen en het sluiten van de horeca. En er is nog geen echt lichtpuntje te zien. Ik hoop dat we zo snel als mogelijk weer aan de slag kunnen in De Kiekenhoeve. Even was er sprake van dat ik nog verder in de wielersport zou gaan als sportdirecteur, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Als ik iets doe, dan doe ik dat voor de volle honderd procent. De job met de zaak én de functie van sportdirecteur combineren gaat niet, dus hakte ik de knoop door en zal ik in Oostmalle het veldrijden voor bekeken houden”, besluit Aernouts.

Sint-Niklaas vervangt Maldegem op Ethias Cross-kalender

Veldritorganisator Golazo heeft een vervanger gevonden voor de Ethias Cross in Maldegem, die voorzien was op 3 februari, maar vorige maand al afgelast werd omdat het parcours in de dichtbevolkte dorpskern in coronatijden moeilijk af te sluiten was. De Waaslandcross van Sint-Niklaas, die doorgaat op 20 februari, vervangt Maldegem op de Ethias Cross-kalender. Het event in provinciaal domein ‘De Ster’ wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot de Ethias Waaslandcross.

Golazo zocht eerder naar opties om op dezelfde dag voor een alternatief te zorgen, maar dat bleek praktisch niet haalbaar. “Het voorbije veldritseizoen was een ware rollercoaster”, reageerde Christophe Impens van Golazo. “Het was puzzelen van begin tot eind om zoveel mogelijk wedstrijden in stand te houden. We zijn dan ook verheugd dat we renners, sponsors én fans een volledige Ethias Cross-kalender kunnen aanbieden.”

Duitse dopingarts gaat in beroep tegen vonnis

De Duitse dokter Mark Schmidt gaat in beroep tegen de gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden die een rechtbank in München hem afgelopen vrijdag oplegde vanwege dopingpraktijken. Dat maakte zijn advocaat Juri Goldstein bekend. De zaak gaat nu ook naar het Hof van Beroep, dat moet oordelen of de rechtbank van München procedurefouten maakte tijdens de zaak. Ook de openbare aanklager, die een gevangenisstraf van 5,5 jaar had geëist, denkt nog na over een beroepsprocedure.

Volgens Schmidt werd zijn recht op een eerlijk proces geschonden. De wil van het publiek om een strenge straf op te leggen werd, volgens hem, gevolgd.

Zijn advocaten pleitten tijdens het proces dat doping een deel is van sport op topniveau. Die redenering werd door rechter Marion Tischler naar de prullenmand verwezen.

De 42-jarige Schmidt werd ervan beschuldigd tussen 2011 en 2019 atleten van bloeddoping te hebben voorzien, onder wie de wielrenners Alessandro Petacchi en Georg Preidler en verschillende deelnemers aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. De Duitse arts, die tijdens het proces bekende dat hij illegale bloedtransfusies heeft uitgevoerd, is de spil in de dopingaffaire die bij justitie de naam Operatie Aderlass kreeg.

De zaak kwam aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in Innsbruck begin 2019, ook de praktijk van Schmidt werd doorzocht. Hij werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.