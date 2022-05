KOERS KORT. Jean-Luc Vandenbroucke opgenomen in ziekenhuis na val - Alaphilippe kan mee op trainingskamp met de ploeg

Giro Démare zet paarse trui nog wat meer in de verf met derde etappezege in Giro

Arnaud Démare heeft de dertiende etappe in de Giro gewonnen. In de sprint was de Fransman van FDJ de snelste van het pak en hield hij Phil Bauhaus en Cavendish in de sprint nipt achter zich. ‘La maglia ciclamino’ diept met zijn derde etappewinst in deze Ronde van Italië zijn voorsprong in het puntenklassement nog wat verder uit.

20 mei