KOERS KORT. Jan Hirt wint koninginnenrit in de Ronde van Oman en pakt de leiderstrui - Higuita Colombiaans kampioen wielrennen

Jan Hirt wint koninginnenrit in de Ronde van Oman en pakt de leiderstrui

Kalender Wereldbeker veldrijden bekend

16 manches waarvan 6 in België, dat was te veel volgens veel actoren. Daarom worden er volgende winter twee Wereldbeker-manches minder gereden. Langs Belgische zijde zijn Koksijde en Namen er niet meer bij. Namen haakt af omdat het organisator is van het EK, Koksijde wil niet meer wegens de hoge (financiële) eisen van Flanders Classics en de UCI. Ook Iowa (VS), Hoogerheide (Nederland) en Flamanville (Frankrijk) vallen af.

Higuita voor de tweede keer Colombiaans kampioen wielrennen

Sergio Higuita (24) heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière gekroond tot Colombiaans kampioen wielrennen. De renner van BORA-Hansgrohe haalde het voor Yeison Rincón en Esteban Chaves. “Het is een droom om opnieuw nationaal kampioen te zijn en om dit shirt dit jaar te dragen”, aldus Higuita in een reactie op de website van Bora Hansgrohe. “Het team deed zijn best om me voor te bereiden op de race en ik ben trots hen te kunnen terugbetalen met deze speciale overwinning.” Higuita was ook Colombiaans kampioen in 2020.