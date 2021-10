KOERS KORT. James Knox verlengt bij Deceuninck-Quick.Step

James Knox verlengt bij Deceuninck-Quick.Step

“James is iemand die de Wolfpack spirit belichaamt, hij werkt altijd zo hard voor zijn teamgenoten”, zegt CEO Patrick Lefevere. “Hij heeft dit jaar immens werk verzet in de Ardense klassiekers en gaf alles in de Giro en Vuelta. We merkten in het verleden dat hij in staat is een goeie klassementsrenner te zijn, dus hij is een extra optie voor onze klimmersgroep. We zijn heel blij hem twee extra seizoenen te houden.”