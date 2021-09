KOERS KORT. Jakobsen sprint naar zege in Gooikse Pijl - Tony Martin hangt na het WK fiets aan de haak

Jakobsen sprint naar zege in Gooikse Pijl

Fabio Jakobsen heeft Gooikse Pijl gewonnen. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step was met overmacht de beste in de massasprint na 199 kilometer tussen Halle en Gooik. Jakobsen klopte zijn Nederlandse landgenoot Danny van Poppel en onze landgenoot Jordi Meeus.

De 25-jarige sprinter won recentelijk drie etappes in de Ronde van Spanje en veroverde ook de puntentrui in de Vuelta. Het is zijn zesde zege sinds zijn terugkeer in april na de zware val in de Ronde van Polen vorig jaar.

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © Photo News

Matteo Trentin in Trofeo Matteotti sterkste van vroege vlucht

Matteo Trentin (UAE Team Emirates) heeft de 74ste Trofeo Matteotti (1.1) op zijn naam geschreven. De Italiaan toonde zich na 195 kilometer in Pescara de sterkste van een vroege vlucht en soleerde naar de zege. Hij haalde het voor de Colombiaan Jhonatan Restrepo en de Fransman Valentin Ferron.

Na een snelle openingsfase vormde zich na zo’n 50 kilometer een kopgroep van 12 renners: Matteo Trentin, Samuele Battistella, Valentin Ferron, Matevz Govekar, Jhonatan Restrepo, Davide Villella, Samuele Zoccarato, Hector Carretero, Alessandro Covi, Felix Engelhardt, Mattia Bais en Samuele Rivi.

Hoewel het peloton hen nooit veel voorsprong gaf, bleven de vluchters toch voorop. Trentin versnelde in de kopgroep op vijf kilometer van de finish en soleerde naar de zege, zijn eerste voor UAE Team Emirates, nadat hij in 2021 de overstap maakte van CCC Team. Het was geleden van 22 september 2019 dat de Italiaan nog eens mocht juichen, toen ook in de Trofeo Matteotti.

Tony Martin zegt het wielrennen vaarwel

De Duitse wielrenner Tony Martin (Jumbo-Visma) zet na de wereldkampioenschappen wielrennen een punt achter zijn carrière. Dat maakte hij vandaag bekend, kort voor zijn deelname aan de WK-tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge.

“’Ik wil vandaag graag bekendmaken dat de WK-tijdrit dadelijk en de Mixed Relay de laatste wedstrijden van mijn carrière zullen zijn”, zegt de 36-jarige Martin, goed voor vier wereldtitels tegen de klok. “Die verregaande beslissing was uiteraard niet gemakkelijk te maken. Wielrennen was lange tijd een groot deel van mijn leven, met hoogte- en dieptepunten, successen en tegenslagen, valpartijen en rentrees. Waar vele jonge renners van dromen heb ik bereikt.”

Op het imposante palmares van Martin prijken naast zijn vier wereldtitels tijdrijden (2011, 2012, 2013 en 2016) onder meer vijf (individuele) etappes in de Tour de France, twee in de Vuelta, het eindklassement in Parijs-Nice, drie keer de Ronde van België, de Eneco Tour, twee keer de Ronde van Peking en tien nationale tijdrittitels. ‘Der Panzerwagen’ verwierf bovendien faam door duizenden kilometers aan kop van het peloton te sleuren in dienst van zijn ploeggenoten. Hij reed voor onder Katusha, Quick.Step en Columbia-HTC.

“De laatste maanden ben ik meer gaan nadenken over wat er komt na het koersen. De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven. Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is. Hopelijk luistert de wielerwereld naar de plannen zoals mijn en andere ploegen die hebben voorgesteld”, zegt Martin. “Daarom wil ik eerlijk naar mezelf en naar mijn familie en collega’s zijn en beëindig ik mijn loopbaan als professioneel wielrenner. Ik wil op een passende manier afscheid nemen, tijdens het WK-tijdrijden, dat ik vier keer won en waarvoor ik hard heb getraind.”

Veteraan Davide Rebellin loopt dubbele beenbreuk op

Italiaanse wielerveteraan Davide Rebellin heeft een dubbele beenbreuk opgelopen. De 50-jarige Rebellin ging zaterdag onderuit in de Memorial Marco Pantani. Volgens zijn ploeg Work Service Cycling heeft de Italiaan zijn scheen- en kuitbeen gebroken. Rebellin ligt in het ziekenhuis.

De Italiaan maakt al sinds de jaren 90 deel uit van het profpeloton. Rebellin bouwde een flinke erelijst op, met name in eendagskoersen. Zo won hij drie keer de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián en in 2004 schreef hij zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Amstel Gold Race op zijn naam. Op de Olympische Spelen van Peking 2008 pakte Rebellin zilver in de wegwedstrijd, maar hij moest die medaille inleveren nadat hij was betrapt op gebruik van de epo-variant cera.

De Italiaan keerde na een schorsing in 2011 terug in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. Rebellin rijdt nu al een aantal jaar op lager niveau voor continentale ploegen. Aan stoppen wil hij nog steeds niet denken.

De zege in de Memorial Marco Pantani (1.1), zaterdag over 196 kilometer van Castrocaro Terme e Terra del Sole naar Cesenatico, ging naar de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), kersvers Europees kampioen.

Volledig scherm © Icon Sport