KOERS KORT. Jakobsen komt aan de start van de Ronde van Spanje

Jakobsen maakte zijn deelname aan de Vuelta bekend bij een foto met een grote glimlach, waarop weer een volle mond tanden is te zien. Tien maanden geleden kwam de 24-jarige renner uit Heukelum ten val in de Ronde van Polen, nadat hij op hoge snelheid in de sprint klem was gereden door Dylan Groenewegen. Hij liep zware verwondingen op en raakte onder meer tien tanden kwijt. Op Instagram bedankte Jakobsen de medische en tandheelkundige specialisten die hem de afgelopen maanden hebben geholpen. “Jullie waren allemaal geweldig”, schrijft hij. “Het resultaat is verbluffend.”

De sprinter maakte in april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Vervolgens reed hij ook in de Algarve en het Critérium du Dauphiné. Jakobsen kon zich in de sprintetappes nog niet mengen in de strijd om de overwinning. De Vuelta begint op 14 augustus in Burgos.