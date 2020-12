KOERS KORT. Intermarché nieuwe hoofdsponsor van Wanty-Gobert - Qhubeka gooit Aru een reddingsboei

Intermarché nieuwe hoofdsponsor van Wanty-Gobert

Intermarché, de supermarktketen van de retailgroep Les Mousquetaires, is de nieuwe hoofdsponsor van de wielerploeg Wanty Gobert. De ploeg die volgend jaar uitkomt op WorldTour-niveau zal de naam Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux dragen. Het partnerschap loopt tot eind 2023.

De internationale keten Intermarché is sinds 1991 in België actief. Het telt 78 Belgische winkels. De supermarktketen groeide de voorbije 29 jaar in ons land met vooral winkels in dorpen en steden in Wallonië.

“Wielrennen is één van de meest populaire sporten in België”, legde Alain Boulle, voorzitter van Intermarché Belgium, uit. “Het leeft in onze straten. De wedstrijden passeren rakelings langs het trottoir van onze woningen. Team Wanty Gobert hecht net als ons veel belang aan nabijheid als waarde. Daarnaast heerst er net als in onze verkooppunten een echte teamspirit en gezellige sfeer. We zijn dan ook fier om hun titelpartner te worden.”

“In zee gaan met Intermarché was voor ons snel een evidentie”, reageerde ploegmanager Jean-François Bourlart. “De filosofie van de retailgroep Les Mousquetaires ligt volledig in lijn met de visie die we de laatste jaren met de Want You Club, onze business club, ontwikkeld hebben. De supermarktgroep wordt namelijk geleid door zijn bedrijfsleiders die allen ondernemers en eigenaars van hun verkooppunten zijn. Intermarché en onze sportieve structuur delen veel waarden: moed, teamspirit, ondernemerschap en competitiegeest.”

Kopecky duikt opnieuw het veld in

Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) staat aan de start van de Scheldecross in Antwerpen. Eerder al dit seizoen was ze al van de partij in de Superprestige in Ruddervoorde en de Koppenbergcross.

Kopecky ontbolsterde het voorbije seizoen helemaal op de weg. Ze kroonde zich tot nationaal kampioen tijdrijden voor de tweede keer in haar carrière, pakte de driekleur op de weg na een knappe millimetersprint tegen Jolien D’hoore en ze won een rit in de Giro Rosa. Verder verzamelde ze ereplaatsen in Gent-Wevelgem (2de), de Ronde van Vlaanderen (3de), de Brabantse Pijl (4de) en de Driedaagse Brugge-De Panne (3de).

Normaal volgt na het wegseizoen altijd een programma op de baan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Dus stond Kopecky aan de start van de Superprestige in Ruddervoorde en de Koppenbergcross. “Bij de jeugd nam ik ooit deel aan wat crossen”, vertelde ze toen. “En het leek me leuk om dit jaar opnieuw eens in het veld te duiken. Ik heb me geamuseerd. Het is een leuke afwisseling met de trainingen. Ik sluit niet uit dat ik dit seizoen nog enkele crossen rijd.”

In de Koppenbergcross was Kopecky onze beste landgenote met een elfde plaats. Daarna nam ze een tijdje rust. Nu krijgt haar programma stilaan vorm. “We zijn het allemaal nog wat aan het bekijken, maar ik sta zeker al aan de start van de Scheldecross in Antwerpen op 12 december”, aldus de kersverse Flandrienne van Het Nieuwsblad. Overigens maakt Mathieu van der Poel in de Scheldecross ook zijn rentree in het veld.

© BELGA

Qhubeka gooit Fabio Aru een reddingsboei

Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT, heeft Fabio Aru aangetrokken. De dertigjarige Italiaan, die zijn contract bij UAE-Team Emirates zag aflopen, ondertekende bij het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team een contract voor één seizoen.

De Sardiniër mag zo een zucht van opluchting slaken. Het leek er immers even op dat zijn ooit zo veelbelovend gestarte carrière dit jaar vroegtijdig een einde zou bereiken. Aru werd in 2015 eindwinnaar in de Ronde van Spanje en eindigde ook tweemaal op het podium van de Ronde van Italië (derde in 2014 en tweede in 2015), maar kon de laatste drie jaar geen mooie resultaten meer neerzetten. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour dat jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste wapenfeiten.

Aru reed het eerste (succesvolle) deel van zijn carrière bij Astana (2013-2017). Sinds zijn overstap naar Emirates in 2018 zakte zijn niveau. Bij Qhubeka volgt een nieuwe kans. De Italiaan wordt er ploegmaat van onze landgenoten Victor Campenaerts en Dimitri Claeys.

