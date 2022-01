KOERS KORT. Ineos-wielrenner Plapp pakt Australische titel op de weg

De Ineos-renner kon afgelopen week die titel niet prolongeren, omdat hij nauw contact had gehad met iemand die positief was getest op het coronavirus. Hij moest daardoor een tijdje in quarantaine. Bij afwezigheid van Plapp, die afgelopen jaar op het WK in ons land zilver pakte op de tijdrit bij de beloften, was Rohan Dennis de beste in de race tegen de klok. De 31-jarige Australiër bezorgde zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma zo de eerste zege van het seizoen.