KOERS KORT. Ineos met indrukwekkende ploeg naar Vuelta - Vlasov naar Bora-hansgrohe - Theuns langer bij Trek-Segafredo

INEOS Grenadiers start zaterdag in Burgos met een indrukwekkende ploeg aan de Vuelta. De Britse ploeg, die maandag haar selectie onthulde, zal aangevoerd worden door de Colombiaan Egan Bernal, winnaar van de laatste Giro en de Tour van 2019. Bernal maakt overigens zijn debuut in de Vuelta.

Daarnaast is er de Ecuadoriaan Richard Carapaz, kersvers olympisch kampioen en vorig jaar tweede in de Vuelta en derde in de Tour van dit jaar. INEOS Grenadiers kan ook rekenen op de Brit Adam Yates, vierde en negende in de Tour van 2016 en 2020. Ook de Rus Pavel Sivakov, negende in de Giro van 2019, haalde de selectie.

Tom Pidcock zal op 22-jarige leeftijd zijn eerste grote ronde aanvatten. Na het veldritseizoen heeft de Brit zich dit seizoen ontpopt op de weg, onder meer door de Brabantse Pijl te winnen en tweede te worden in de Amstel Gold Race en derde in Kuurne-Brussel-Kuurne. De alleskunner uit Leeds behaalde ook net een gouden medaille in het mountainbiken op de Spelen in Tokio.

De Italiaan Salvatore Puccio, de Nederlander Dylan van Baarle en de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez vervolledigen de selectie.

Cofidis met Guillaume Martin en Piet Allegaert naar Vuelta

Na een Ronde van Frankrijk waarin hij op de achtste plaats eindigde, is Guillaume Martin de kopman bij Cofidis in de Vuelta, die zaterdag van start gaat, zo maakte het team maandag bekend.

Vorig jaar was hij nog de beste klimmer in de Vuelta. In Spanje wordt de 28-jarige Fransman bijgestaan door de Spanjaarden José en Jesus Herrada, en Fernando Barcelo, zijn landgenoten Eddy Finé, Emmanuel Morin en Rémy Rochas, en Piet Allegaert.

De Vuelta start zaterdag met een tijdrit over 8 kilometer in Burgos en eindigt op 9 september in Santiago de Compostela.

Israel Start-Up Nation geeft Nieuw-Zeelandse wereldkampioen puntenkoers een kans

Israel Start-Up Nation heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Corbin Strong. De 21-jarige Nieuw-Zeelander werd vorig jaar in Berlijn nog wereldkampioen puntenkoers. Bij Israel Start-Up Nation krijgt hij zijn kans op de weg. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen.

De voorbije twee seizoenen reed Strong voor het Nederlandse continentale team SEG Racing. Volgend jaar trekt hij naar de WorldTour en wordt bij Israel Start-Up Nation ploegmaat van onze landgenoten Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck. Het contract van Ben Hermans, zondag nog eindwinnaar in de Arctic Race of Norway, werd nog niet verlengd.

De voorbije Olympische Spelen in Tokio werden geen succes voor Strong. In de ploegenachtervolging greep hij met Nieuw-Zeeland net naast het brons. In de ploegkoers werd hij, aan de zijde van Campbell Stewart, elfde.

Groupama-FDJ haalt Welten, Konovalovas, Sinkeldam en Scotson verlengen

Groupama-FDJ heeft zich versterkt met sprinter Bram Welten. De 24-jarige Nederlander komt over van Arkéa-Samsic en ondertekende een tweejarig contract bij het Franse WorldTour-team.

Welten was sinds 2018 prof bij eerst Fortuneo-Samsic en vervolgens Arkéa-Samsic. Hij reed er vooral in dienst van spurters Nacer Bouhanni en Daniel McLay. Bij Groupama-FDJ zal hij geïntegreerd worden in de spurttrein van Arnaud Démare, maar zal hij ook geregeld zijn eigen kans mogen gaan.

Groupama-FDJ liet ook weten dat drie renners hun contract mochten verlengen. De Australiër Miles Scotson tekende voor twee jaar bij, de Nederlander Ramon Sinkeldam en de Litouwer Ignatas Konovalovas voor één jaar.

Bora-hansgrohe kondigt komst Vlasov aan

Aleksandr Vlasov trekt de deur bij Astana achter zich dicht. De 25-jarige Rus gaat de komende twee seizoenen voor Bora-hansgrohe koersen. De Duitse ploeg ondergaat straks in het tussenseizoen een stevige facelift. Peter Sagan en Pascal Ackermann vertrekken. Onder meer Sam Bennet en Aleksander Vlasov komen er dus bij. De Russische klassementsrenner werd dit jaar vierde in de Ronde van Italië.

Deceuninck-Quick Step start met Vansevenant, Van Lerberghe en snelle man Jakobsen

Deceuninck-Quick Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die zaterdag van start gaat in Burgos. Het Belgische WorldTour-team rekent op twee landgenoten: Mauri Vansevenant en Bert Van Lerberghe. Het wordt voor beide renners hun eerste Grote Ronde. De Nederlander Fabio Jakobsen mag jagen op ritzeges in de sprints.

Jakobsen krijgt met de Tsjechische tijdritkampioen Josef Cerny, de Fransman Florian Sénéchal en Van Lerberghe drie renners in steun. De Nederlander won in 2019 al twee etappes in de Vuelta. Vansevenant zal zijn eigen kans mogen gaan. Dat geldt ook voor de Brit James Knox, de Italiaan Andrea Bagioli en de Tsjech Zdenek Stybar, acht jaar geleden ook al etappewinnaar in de Vuelta.

Volledig scherm Mauri Vansevenant. © Photo News

Hodeg van Deceuninck-Quick.Step naar UAE Emirates

Ook bij UAE Emirates heel wat transfernieuws: na Pascal Ackermann, Joao Almeida en Marc Soler maakte de ploeg van Tour-winnaar Tadej Pogacar ook de komst van Alvaro Hodeg bekend. De 24-jarige Colombiaan reed de voorbije seizoenen voor Deceuninck-Quick.Step en zoekt nu dus andere oorden op. Hodeg won 18 koersen in z'n carrière tot nu toe. Hij moet het vertrek van Alexander Kristoff mee opvangen.

Contractverlenging Theuns

Trek-Segafredo heeft vijf contractverlengingen bekendgemaakt. Edward Theuns kreeg ook een nieuwe overeenkomst voor twee jaar. De dertigjarige Theuns toonde zich de voorbije maanden met ritwinst in de Ronde van Hongarije en een knappe zilveren plak op het BK op de weg. Dankzij die resultaten verzekerde hij zich ook van een Tourselectie. Theuns rijdt al sinds 2016 voor het Amerikaanse WorldTour-team, met uitzondering van een uitstapje naar Sunweb in 2018.

“Het team verwelkomde me terug na een jaartje te zijn weggeweest in 2018 en voelt echt als een familie”, zei Theuns in een reactie. “Ik ben hier heel gelukkig. Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan één van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen.”

Naast Theuns kregen ook de Amerikaan Quinn Simmons, de Luxemburger Alex Kirsch en de Let Emils Liepins een nieuw contract tot eind 2023. De Deen Alexander Kamp mocht voor één extra jaar verlengen.

Volledig scherm Edward Theuns. © Photo News

Van Wilder start niet in Denemarken

De Ronde van Denemarken (2.Pro) gaat zonder Ilan Van Wilder van start. De 21-jarige hardrijder van Team DSM is ziek en wordt in de selectie van het Duitse WorldTour-team vervangen door de Deen Tobias Lund. Van Wilder is sinds vorig seizoen prof bij DSM, toen nog Sunweb genaamd. Hij heeft er nog een contract voor volgend seizoen, maar werd de voorbije weken ook al bij andere teams gesignaleerd.

Zijn laatste koers was de Clasica San Sebastian op 31 juli. Die reed hij niet uit. DSM start in de Ronde van Denemarken, die loopt tot zaterdag, met een sterke ploeg. De Nederlandse spurtbom Cees Bol gaat voor etappezeges, Sören Kragh Andersen zal zich in eigen land ook ongetwijfeld willen tonen.

Volledig scherm Ilan Van Wilder. © Photo News