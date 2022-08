KOERS KORT. INEOS Grenadiers beloont Ethan Hayter, winnaar van Ronde van Polen, met nieuw contract

Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hij veroverde de leiderstrui op de voorlaatste dag na een derde plaats in de individuele tijdrit. Eerder dit seizoen won de veelzijdige Brit een etappe in de Wielerweek Coppi & Bartali, twee in de Ronde van Romandië, een in de Ronde van Noorwegen en het nationaal kampioenschap tijdrijden.