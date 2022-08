KOERS KORT. INEOS Grenadiers beloont Ethan Hayter, winnaar van Ronde van Polen, met nieuw contract - Ganna past voor EK tijdrijden

Ganna past voor EK tijdrijden

Filippo Ganna (26) komt volgende week niet aan de start van het EK tijdrijden in München. De Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers zal enkel de wegrit betwisten. Naast Ganna selecteerde Italiaans bondscoach Daniele Bennati ex-winnaars Matteo Trentin en Giacomo Nizzolo, Alberto Dainese, Luca Mozzato, Jonathan Milan, Jacopo Guarnieri en Filippo Baroncini.

Volledig scherm Vorig jaar veroverde Ganna nog zilver, na Küng en voor Evenepoel. © Photo News

Mohoric “liep mogelijk Epstein-barrvirus op”

Matej Mohoric (27) heeft recent mogelijk het Epstein-barrvirus opgelopen. Dat meldt de Sloveen van Bahrain-Victorious zelf op Instagram. “Ik voelde me niet goed tijdens de Tour en had het nadien moeilijk om ervan te herstellen. Uit bloedanalyses bleek dat ik een asymptomatische coronabesmetting had en dat ik mogelijk recent ook het Epstein-barrvirus opgelopen heb. Daarom zal ik nog meer tijd nemen om te herstellen, om me dan hopelijk beter te voelen en zo nog wat koersen te kunnen rijden voor het seizoen eindigt.”

Hayter langer bij INEOS Grenadiers

Ethan Hayter heeft zijn contract bij INEOS Grenadiers verlengd tot eind 2024. De Britse wielerploeg bevestigt het nieuws daags na de eindzege van het 23-jarige toptalent in de Ronde van Polen.

Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hij veroverde de leiderstrui op de voorlaatste dag na een derde plaats in de individuele tijdrit. Eerder dit seizoen won de veelzijdige Brit een etappe in de Wielerweek Coppi & Bartali, twee in de Ronde van Romandië, een in de Ronde van Noorwegen en het nationaal kampioenschap tijdrijden.

Hayter werd in 2020 prof bij INEOS en boekte sindsdien al zestien overwinningen. Daarnaast is hij ook een succesvol baanwielrenner. Zo won Hayter vorig jaar zilver in de olympische ploegkoers en werd hij wereldkampioen in het omnium.

Volledig scherm © Photo News