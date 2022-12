KOERS KORT. “Ik stop ermee”: Tom Meeusen kondigt per direct zijn afscheid als crosser aan

Tom Meeusen stopt per direct

Het is voorbij voor Tom Meeusen. De 34-jarige veldrijder hangt per direct zijn crossfiets aan de haak. Zijn achtste plaats voor eigen volk in Essen werd zo zijn laatste uitslag. “Ik stop ermee. Deze keer echt, dankuwel aan iedereen voor de mooie jaren”, klinkt het in een Instagrambericht. “Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren, maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit, ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dankuwel voor de mooie jaren.”

Meeusen had de voorbije jaren moeite om de uitslagen uit het eerste deel van zijn carrière nog te evenaren. In de periode tussen 2010 en 2016 was hij goed voor 21 profzeges in het veld. Zijn grootste zeges waren de Wereldbekercrossen in Kalmthout en Nommey. In de Superprestige won hij ook vier keer (Gieten, Hoogstraten, Middelkerke en Ruddervoorde). Van zijn overwinningen in de DVV Trofee’s blijft vooral zijn overwinning in de Koppenbergcross in 2013 bij.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alejandro Valverde duikt op tijdens trainingskamp Movistar

Opvallende gast vandaag op trainingskamp van Movistar in Alicante: Alejandro Valverde. De 42-jarige Spanjaard reed met de Ronde van Lombardije, waarin hij zesde werd, zijn laatste koers als prof, maar hij kan de fiets duidelijk niet missen. Een verlenging van zijn professionele loopbaan zit er echter niet in, komend seizoen zal hij in de grote wedstrijden zoals de Tour plaatsnemen in de volgwagen van de wielerploeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Mozzato opgepikt door Arkéa Samsic

De Italiaanse sprinter Luca Mozzato zet zijn wielercarrière verder bij Team Arkéa Samsic. De Franse ploeg, die in 2023 promoveert naar de WorldTour, bevestigt zijn komst. Mozzato (24) komt over van B&B Hotels - KTM, dat zijn renners heeft vrijgegeven omdat het bestuur geen budget rond krijgt voor volgend jaar. Mozzato noemt de transfer naar Arkéa “een mooie kans” en zegt gelukkig te zijn dat hij in Frankrijk aan de slag kan blijven. Hij hoopt in 2023 ook zijn eerste profzege te behalen.

Dit jaar was Mozzato enkele keren dicht bij een eerste overwinning. Zo werd hij tweede in de Tro-Bo Léon (een Franse 1.Pro-koers) en de Marcel Kint Classic in Zwevegem (achter Arnaud De Lie) en derde in de Tour de Vendée (na Bryan Coquard en Arnaud Démare). Hij finishte afgelopen zomer ook vier keer in de top 10 van een Touretappe. Bij Arkéa Samsic wordt Mozzato ploegmaat van onder meer Jenthe Biermans en Amaury Capiot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Franse wielerwereld rouwt om dood van Walter Bénéteau

Het Franse wielrennen is in rouw na de plotse dood van Walter Bénéteau. De vijftigjarige Fransman werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer in Bali (Indonesië). Dat meldden verschillende Franse media. De omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk.

Bénéteau was profrenner tussen 2000 en 2006. Hij reed uitsluitend voor de teams van sportdirecteur Jean-René Bernaudeau, Bonjour (2000-2002), Brioches La Boulangère (2003-2004) en Bouygues Telecom (2005-2006). Hij won twee maal de Franse semiklassieker Boucles de l’Aulne, in 2000 en 2003. Bénéteau reed tussen 2000 en 2006 ook zeven maal op een rij de Tour de France uit.

Na zijn profcarrière vervulde hij verschillende pr-functies voor de ploegen TotalEnergies en B&B Hotels.

Volledig scherm © BELGA

Extra Giro-rivalen voor Evenepoel: Pinot en Ganna

Het deelnemersveld van de Giro krijgt steeds meer vorm. Naast titelverdediger Jai Hindley (Bora-hansgrohe), Joao Almeida (UAE) en Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) zullen ook Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) het tegen Remco Evenepoel opnemen voor de eindzege. Geoghegan Hart is de laureaat van 2020. Ook zijn ploegmaat Filippo Ganna heeft de Giro opgenomen in zijn programma. Ganna is geen concurrentie voor eindwinst, maar de werelduurrecordhouder is wel een te duchten rivaal voor de dagzege in de twee golvende tijdritten op dag één en dag negen. (BVDC)

Volledig scherm Thibaut Pinot. © ANP / EPA

Volledig scherm Filippo Ganna. © AFP

Lefevere haalt ex-manager Lotto-Soudal binnen

Valérie D’Haeze, in mei van dit jaar opgestapt als Operations & Administration Manager bij Lotto-Soudal, gaat in 2023 aan de slag bij... Soudal-Quick.Step. Dat bevestigde teambaas Patrick Lefevere. “Valérie versterkt op freelance basis ons logistieke compartiment, waar logistiek verantwoordelijke Julie Verrept momenteel met zwangerschapsverlof is.” D’Haeze komt niet terecht in een voor haar volstrekt onbekende omgeving, stipt Lefevere aan. “In het verleden werkte ze bij Lotto al heel nauw samen met onze huidige CFO Geert Coeman.” (BA/BVDC)

Volledig scherm Patrick Lefevere. © Florian Van Eenoo Photo News

Rickaert onderging nieuwe operatie aan vernauwde liesslagader

Jonas Rickaert heeft een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. De lead-out van Alpecin-Deceuninck heeft een nieuwe operatie moeten ondergaan aan de vernauwde liesslagader die hem al een hele tijd parten speelt.

Rickaert ging in juni een eerste keer onder het mes. De revalidatie verliep goed en in september was de 28-jarige West-Vlaming weer competitief. De voorbije weken kreeg hij echter opnieuw last, wat leidde tot een bijkomende operatie. Hij staat opnieuw voor een revalidatie.

“Ik heb mentaal niet de beste weken gehad, maar nu heb ik er wel alle vertrouwen in dat het probleem definitief achter de rug is”, zei Rickaert in een reactie. “De nieuwe operatie is prima verlopen, maar zorgt uiteraard voor een extra vertraging in de aanloop naar volgend seizoen. Ik zal pas midden januari de training kunnen hervatten. Hopelijk kom ik hier sterker uit.”

Alpecin-Deceuninck anticipeerde gisteren al op de onbeschikbaarheid van Rickaert door Ramon Sinkeldam aan boord te halen. Sinkeldam moet belangrijk worden in de sprintvoorbereiding van Jasper Philipsen.

Volledig scherm Jonas Rickaert. © Florian Van Eenoo Photo News

Wereldbeker Dublin wordt ‘mudfest’

Terwijl Van der Poel er vantussen knijpt voor een ploegstage, gaat het veldritseizoen gewoon verder. Volgend weekend trekt het circus naar Ierland voor de eerste Wereldbekercross in Dublin. De eerste beelden beloven een modderboel. Het grasparcours is nu al kapotgereden. “Veel regen zal er niet nodig zijn om hier een mudfest van te maken”, klinkt het op social media. ,

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stybar hervat in Heusden-Zolder

Zdenek Stybar (36) keert op 27 december terug in de Superprestige-cross van Heusden-Zolder en zal dan nog enkele crossen rijden in functie van z’n wegseizoen. Stybar bleef dit jaar meteen na het wegseizoen ook nog een tijdje actief in het veld. Zo werkte hij midden oktober twee kleinere veldritten af in Slovakije, waarvan hij er één won, was hij er bij in Ardooie, de Wereldbeker in Tabor voor eigen volk en eindigde hij met de Nacht van Woerden in Nederland eind oktober.

Hij hervat de competitie met de Superprestige in Heusden-Zolder op 27 december. De rest van z’n programma is nog niet gekend. De Tsjech hoopt in de kerstperiode nog enkele wedstrijden te rijden. “Ik keer terug voor een wedstrijd of zes”, stelde hij eerder al in interviews. “Als die meevallen, doe ik ook het WK. Maar ik heb geen grote ambities: het veldrijden staat in functie van de weg.”

Stybar neemt begin volgend jaar afscheid van z’n team Quick-Step Alpha Vinyl waarvoor hij sinds 2011 actief was. Hij koerst in 2023 voor Team BikeExchange-Jayco. In Heusden-Zolder zal hij met Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog enkele wegrenners treffen in de cross.

Volledig scherm © Photo News

Sinkeldam tekent bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck heeft nog een late aanwinst voor volgend seizoen voorgesteld. De Nederlander Ramon Sinkeldam (33) heeft namelijk een contract voor twee jaar getekend. Sinkeldam was einde contract bij Groupama-FDJ, waar hij de laatste jaren een belangrijke schakel in de sprinttrein van Arnaud Démare was. Bij Alpecin-Deceuninck zal hij een gelijkaardige rol opnemen, maar dan voornamelijk in dienst van Jasper Philipsen of nieuwkomer Kaden Groves.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ninove tot en met 2025 aankomstplaats Omloop

De Omloop, de Vlaamse openingsklassieker, komt ook de komende drie jaar aan in Ninove. Dat maakte organisator Flanders Classics vandaag bekend. Ninove fungeert sinds 2018 als aankomstplaats, nadat de Omloop jarenlang finishte in Gent. Dit jaar kwam Wout van Aert er als eerste over de streep.

Volledig scherm Wout van Aert kwam dit jaar als eerste over de streep in Ninove. © BELGA

Tour van 2024 eindigt met tijdrit van Monaco naar Nice

De laatste etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024 zal een tijdrit zijn tussen Monaco en Nice. Tourbaas Christian Prudhomme en Prins Albert II van Monaco maakten dat bekend tijdens een officiële voorstelling. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour niet eindigen in Parijs.

De reden voor die wijk naar het zuiden ligt bij de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs in de zomer van 2024. Vijf dagen na het einde van de Tour starten de Spelen in de Franse hoofdstad. Monaco ontving de Tour voor het laatst in 2009. De Zwitser Fabian Cancellara won toen de openingstijdrit in het prinsdom en pakte de eerste gele trui. In 2024 zal de Tour voor de zevende keer naar Monaco komen. De eerste keer was in 1939.

In 2024 zal de Tour zo ook voor het eerst sinds 1989 eindigen met een tijdrit. Toen troefde de Amerikaan Greg LeMond de Fransman Laurent Fignon af en won de Tour met een verschil van acht seconden. Dat is vandaag nog steeds de kleinste marge van een Tourwinnaar. De Grand Départ van de Tour van 2024 is in het Italiaanse Firenze.

In 2025 zal de Tour zeker terugkeren naar de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs. Die viert dan zijn vijftigste verjaardag als aankomstplaats van de laatste rit van de Tour.

Volledig scherm Fabian Cancellara won ooit een tijdrit in Monaco. © BELGA