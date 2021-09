KOERS KORT. Honoré langer bij Deceuninck-Quick.Step - Oscar Rodriguez trekt naar Movistar

WK Wielrennnen Van der Poel staat aan de start van het WK, heeft Van Aert er concurrent voor goud bij? “Goed genoeg om WK te kleuren”

20 september Hoe goed is Mathieu van der Poel? Dat is nu de vraag, nadat de veelgeplaagde renner maandag besliste om toch deel te nemen aan het WK wielrennen op de weg. Krijgt Wout van Aert nog een tegenstander erbij in de strijd voor goud?