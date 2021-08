KOERS KORT. Hodeg klopt Merlier nipt in GP Marcel Kint - Johannessen slaat dubbelslag in Ronde van de Toekomst

Hodeg verslaat Merlier in millimetersprint in GP Marcel Kint

Voor Hodeg is het zijn tweede seizoenszege na winst in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. De 24-jarige Colombiaan volgt op de erelijst de Fransman Bryan Coquard op, de winnaar van 2019. Vorig jaar was er door de coronacrisis geen editie. Deze GP Marcel Kint was meteen ook de zesde manche van de Bingoal Cycling Cup. Tim Merlier verstevigt met zijn tweede plaats zijn leiderspositie in het klassement.