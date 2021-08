KOERS KORT. Hodeg klopt Merlier nipt in GP Marcel Kint - Hayter houdt Van der Sande van ritwinst in Noorwegen

Hodeg verslaat Merlier in millimetersprint in GP Marcel Kint

De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) heeft vrijdag de Grote Prijs Marcel Kint (1.1) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 196,3 km tussen Zwevegem en Kortrijk in een millimetersprint voor Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De Nederlander Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) werd derde.

Voor Hodeg is het zijn tweede seizoenszege na winst in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. De 24-jarige Colombiaan volgt op de erelijst de Fransman Bryan Coquard op, de winnaar van 2019. Vorig jaar was er door de coronacrisis geen editie. Deze GP Marcel Kint was meteen ook de zesde manche van de Bingoal Cycling Cup. Tim Merlier verstevigt met zijn tweede plaats zijn leiderspositie in het klassement.

Volledig scherm Vlnr.: Alvaro Hodeg, Tim Merlier en Danny van Poppel. © Photo News

Al vrij vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep met vijf renners: Gianni Marchand, de Nederlanders Rick Ottema en Nick van der Meer, de Noor Anders Skaarseth en de Brit Max Walker. Het peloton liet hen niet al te veel voorsprong nemen. In de grote groep regelden de renners van Deceuninck-Quick.Step, Alpecin-Fenix, Totalenergies en Arkéa-Samsic het tempo voor hun respectievelijke sprinters Alvaro Hodeg, Tim Merlier, Niccolo Bonifazio en Nacer Bouhanni.

De vijf vluchters begonnen na 150 kilometer, waarin ze reeds tweemaal de beklimming van de Kluisberg en Tiegemberg achter de rug hadden, aan de twee plaatselijke ronden in Kortrijk van elk 23 kilometer. Dit met een voorgift van nog slechts 38 seconden op de grote groep. Het peloton gaf de vijf nog even wat ruimte. De vroege vluchters trokken zo de slotronde in met een voorsprong van 20 seconden. Nick van der Meer werd als eerste opgeraapt. De rest was er op 10 kilometer van de eindmeet aan voor de moeite.

Meteen werd de voorbereiding voor de aangekondigde massasprint verder gezet. Met nog vier kilometer voor de boeg zette Tim Declercq zich op kop van het peloton. Achter hem volgden zijn teamgenoten bij Deceuninck-Quick.Step als treintje voor Alvaro Hodeg. De nervositeit nam toe in het peloton en op twee kilometer van de finish sloegen enkele renners tegen de vlakte. Wat verderop zochten nog enkele renners het decor op.

Het hoge tempo en het zeer bochtige parcours hadden tot gevolg dat alles op een lint werd getrokken. Hodeg trok de laatste rechte lijn, van slechts 200 meter, in met een kleine voorsprong op Merlier en Van Poppel. Merlier kwam op links nog fel opzetten maar strandde op enkele centimeters van het voorwiel van Hodeg.

Volledig scherm Alvaro Hodeg. © BELGA

Met zijn tweede plaats verstevigde Tim Merlier zijn leiderspositie in de Bingoal Cycling Cup. Hij telt nu 63 punten. Net 30 meer dan de Noor Rasmus Tiller die niet aan de start kwam. Het zal de oud-Belgisch kampioen wellicht een worst wezen, hij had maar wat liever zijn zegeteller nog wat aangedikt. Echt veel scheelde het niet met Alvaro Hodeg. De Colombiaan kon echter als eerste aan de zeer korte rechte lijn beginnen en Merlier was niet bij machte hem nog te remonteren. Dit mede door een technisch falen.

“De finale verliep heel hectisch. Tot tweemaal toe kwamen ze in de laatste kilometers ten val. Ik hoop dat de schade bij die jongens best meevalt. Bovendien schoot mijn ketting in de laatste 200 meter nog tweemaal door. Dat maakt dat je niet al je kracht kan ontwikkelen zoals je wil. Ik kroop nog naar het wiel van Alvaro Hodeg maar echt over hem geraken, daar slaagde ik niet in. Daarvoor was ik al twee keer nipt door het oog van de naald gekropen toen enkele jongens tegen de vlakte gingen”, gaf Merlier mee. “Het was jammer dat ik niet als eerste de laatste bocht kon induiken. Anders had ik hier wellicht gewonnen. Het heeft niet mogen zijn. Ik ben dicht bij de zege geweest maar dichtbij is niet voldoende. Ik draag dit wel mee naar de volgende wedstrijden. De conditie is goed en ik wil zo nog wel een tijdje verder doen.”

Volledig scherm Tim Merlier. © BELGA

Tweede ritwinst voor Ethan Hayter in Noorwegen, Tosh Van der Sande wordt tweede

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) heeft zijn tweede ritzege op rij beet in de Ronde van Noorwegen. De Brit haalde het in de tweede rit na 185,3 kilometer in Sirdal voor Tosh Van der Sande en de Nederlander Mike Teunissen. In de stand heeft Hayter nu 15 seconden voorsprong op de Nederlander Ide Schelling. Theunissen is op 29 seconden derde. Met een zeventiende plaats, op 52 seconden, is Van der Sande ook in de stand beste Belg.

De tweede etappe startte en eindigde in ski-oord Sirdal en omvatte 2.160 hoogtemeters. Na flink wat gebikkel werd de vroege vlucht gevormd met vijf renners: Anthon Charmig, Emil Iwersen, Chrisitan Kjeldsen, Olav Hjemsaeter en Tobias Foss. Maximaal gunde het peloton hen 3:30, dat zou niet volstaan voor de dagzege. Na een aantrekkelijke finale, leider Hayter viel op het einde zelf even aan, zou uiteindelijk om de dagzege een sprint op de macht volgen. Thuisrijder Sven Erik Bystrom zette van ver aan, maar werd overvleugeld door Tosh Van der Sande. Die leek het te gaan halen, maar zag in extremis Hayter nog voorbijsnellen.

Volledig scherm Ethan Hayter met Tosh Van der Sande achter zich. © Photo News

Dubbelslag voor Tobias Halland Johannessen in Ronde van de Toekomst

De zevende etappe in de Ronde van de Toekomst komt op naam van Tobias Halland Johannessen. De Noor soleerde na 97,9 km op de Grand Colombier naar de zege voor de Italiaan Filippo Zana en de Brit Thomas Gloag, die gisteren ook al derde werd. De Noor neemt ook de leiderstrui over van de Nederlander Mick van Dijke die de groep met favorieten moest laten rijden.

De beloften kregen vrijdag een glooiende, maar vrij korte rit voorgeschoteld, maar het venijn zat hem in de staart met de aankomst op de Grand Colombier, een klim van buitencategorie, 15,4 km aan 7,8% en de finish op 1500 meter hoogte.

Tobias Halland Johannessen sprong weg uit het groepje met de favorieten op 7 km en raapte de laatste overblijver van de vroege vlucht op, de Fransman Alex Baudin. De Noor soleerde met een minuut naar de zege voor de Italiaan Zana. Donderdag won tweelingbroer Anders Halland Johannessen de etappe, voor Tobias die als tweede finishte.

Het is al de vierde zege voor het Noorse team in de Ronde van de Toekomst nadat Soren Waerenskjold de proloog en de eerste etappe won.

Dagzege voor Fetter, eindwinst voor Barguil in Tour du Limousin

De 29-jarige Fransman Warren Barguil (Arkea-Samsic) heeft vandaag de Ronde van de Limousin (2.1) gewonnen. De dagzege ging naar de Hongaar Erik Fetter (Eeolo-Kometo), die het na 169,7 kilometer van Sauviat-sur-Vige naar Limoges haalde, voor zijn Italiaanse ploegmaat Vincenzo Albanese (Eolo-Kometo) en zijn landgenoot Valentin Madouas. Rémy Mertz finishte als achtste.

Leider Dorian Godon begon aan de slotrit met 14 seconden voorsprong op Warren Barguil en Franck Bonnamour. Weinig marge, dus beloofde de laatste etappe voor spektakel te zorgen.

Maar eerst was er de strijd om de dagzege met veertien koplopers. Die werden uiteindelijk opgeraapt op 20 kilometer van de finish, nadat AG2R voor Dorian Godon eerder al een brandje had moeten blussen toen drie renners van Groupama-FDJ, onder wie Thibaut Pinot, er vanonder muisden.

Op 20 kilometer was alles te herdoen, maar lang bleef het niet rustig. Franck Bonnamour trok in de aanval, Luca Wackermann, Warren Barguil pikten aan. Godon moest passen. Wackermann en co werden weliswaar nog ingerekend door een kleine groep, Godon was daar niet bij. Bonnamour probeerde het nog een keer met ploegmaat Coquard , maar raakte niet weg.

Uiteindelijk kon Fetter op 500 meter van de finish zijn megezellen verrassen. Het leverde 21-jarige Hongaar een tweede profzege op, nadat hij zich dit jaar tot nationaal kampioen tijdrijden kroonde. Barguil finishte in dezelfde tijd als Bonnamour, maar pakt de eindzege wegens een beter resultaat in de daguitslag. Hij volgt op de erelijst de Italiaan Luca Wackermann op.

