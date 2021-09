KOERS KORT. Hirschi blijft leider in Luxemburg - Valgren wint opnieuw - Hodeg troeft Sagan af in Slovakije

Hodeg troeft Sagan af in Slovakije

Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) heeft de eerste etappe in de 65e Ronde van Slovakije (2.1) gewonnen. De 25-jarige Colombiaan sprintte na 158,4 kilometer naar de zege in Kosice. Hij haalde het voor thuisrijder Peter Sagan en de Zuid-Afrikaan Janse van Rensburg. Hodeg neemt ook de leiderstrui over van de Australiër Kaden Groves, die woensdag de proloog won. Hij heeft zes seconden voor op Sagan. Graves is op negen seconden derde.

De eerste rit in lijn was er op papier één voor sprinters, dus leek het weinig waarschijnlijk dat een vroege vlucht kans op slagen had. Toch kozen Tomasz Budzinski, Jaime Castrillo, Roger Adrià, Andrea Garosio, Dylan Sunderland, Martin Haring, Eirik Lunder en Gabriele Petrelli het ruime sop. In het peloton controleerden Deceuninck - Quick-Step en BORA - hansgrohe. Met Carl Fredrik Hagen zou wel nog één renner de oversteek maken naar de kopgroep in de laatste 50 kilometer. Op vijf kilometer van de streep werden met Hagen, Castrillo en Sunderland de laatste vluchters opgeraapt..

In de sprint kon Hodeg rekenen op Jannik Steimle en leadout Michael Morkov. De Colombiaan werd perfect gelanceerd, Cees Bol zette te vroeg aan en viel stil, Peter Sagan vond geen gaatje meer om Hodeg voorbij te snellen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Franse wielerbond geeft voorselectie met titelverdediger Alaphilippe vrij

De Franse wielerbond heeft een voorselectie met dertien namen bekendgemaakt voor de WK-wegrit van 26 september tussen Antwerpen en Leuven. De lijst wordt volgende dinsdag (21/9) teruggebracht tot negen. Naast titelverdediger Julian Alaphilippe bestaat de ruime groep van coach Thomas Voeckler uit Romain Bardet, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis en Axel Zingle.

Rémi Cavagna zal de dubbel weg- en tijdrit afwerken. Nationaal kampioen Benjamin Thomas werd als tweede aangeduid voor de tijdrit, zondag (19/9) tussen Knokke-Heist en Brugge.

Volledig scherm © Photo News

Valgren wint Coppa Sabatini

Michael Valgren (EF Education) heeft in het Toscaanse Peccioli de 69e Coppa Sabatini (1.Pro) gewonnen. Na 210,8 kilometer sprintte de 29-jarige Deen op een hellende aankomst sneller dan de Italiaan Sonny Colbrelli, de kersverse Europese kampioen. De Fransman Mathieu Burgaudeau werd derde. Dylan Teuns was met een achttiende stek op 1:38 beste Belg.

Voor Valgen was het de tweede zege op twee dagen tijd. Woensdag won hij de Giro della Toscana.(1.1). Daarvoor was het van de Amstel Gold Race van 2018 geleden dat hij nog eens gewonnen had.

Alessandro Fedeli, James Whelan, Ben Swift, Filippo Magli en Ricardo Tosin kleurden de wedstrijd met een vroege vlucht: In het peloton controleerden Astana en Bahrain Victorious, al lieten ze de voorsprong wel oplopen naar zeven minuten.

Toen de bonus van de vijf vluchters was gezakt, maakten in verschillende fases verscheidene renners de oversteek. Een kopgroep van acht bleef finaal over met Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Neilson Powless, Michael Valgren, Filippo Baroncini, Lorenzo Rota, Antonio Pedrero en Mathieu Burgaudeau.

Het regende aanvallen in de finale, met pogingen van Moscon en ploegmaten Valgren en Powless. Die laatste sloeg een klein gaatje, maar Moscon dichtte het kloofje. De aankomst bergop, een helling van 1,4 kilometer aan 5,8 procent nodigde niet uit tot een vroege versnelling. Valgren wachtte lang genoeg, Colbrelli probeerde nog, maar had niet dezelfde benen als op het EK in Trente en moest vrede nemen met een tweede plaats.

Volledig scherm © Photo News

Marc Hirschi blijft leider in Ronde van Luxemburg, Modolo wint

Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) heeft donderdag de derde etappe in de 81e Ronde van Luxemburg gewonnen. Na 189,3 kilometer van Mondorf-les-Bains naar Mamer was de 34-jarige Italiaan de snelste in een massasprint. De Fransman Benoit Cosnefoy werd tweede, de Roemeen Eduard-Michael Grosu derde. Arne Marit was met een zevende plaats beste Belg. Marc Hirschi (UAE Emirates) blijft leider in het algemeen klassement. De 23-jarige Zwitser heeft vier seconden voor op de Portugees Joao Almeida en negentien seconden op de Fransman David Gaudu.

Jasper De Buyst opende in de derde rit al snel de debatten en kreeg het gezelschap van Ceriel Desal en Kenneth Van Rooy, de Australiër Ben O’Connor, de Luxemburger Alex Kirsch en de Duitser Philipp Walsleben. Het peloton liet begaan en zo konden de zes meer dan drie minuten voor de grote groep uitrijden. Met nog 55 kilometer voor de boeg was het beste eraf bij Desal. Hij zette zich recht en werd wat later door het peloton opgeslokt.

Vijf vroege vluchters mochten de twee plaatselijke ronden, van elk 15,8 kilometer, aanvatten met een voorsprong van 1:41 op een gegroepeerd peloton. Een ronde daarop was de voorgift geslonken naar 1 minuut. De Buyst haakte voorin af en bij een volgende tempoversnelling van Kirsch, op 10 kilometer van de finish, moest ook Van Rooy even passen. Het peloton naderde met rasse schreden en slokte de overgebleven vluchters op in de laatste 500 meter. In de daaropvolgende massasprint was Modolo de snelste van het pak.

Volledig scherm Sacha Modolo (enkele jaren geleden). © Photo News

Caleb Ewan gaat rusten in aanloop naar wereldkampioenschap

Geen Caleb Ewan meer aan de start van de derde etappe van de Ronde van Luxemburg in kuuroord Mondorf-les-Bains. De 27-jarige sprinter van Lotto Soudal werd laatste in de eerste twee etappes. Jasper De Buyst en Roger Kluge offerden zich op om de Australische sprinter binnen tijd aan de finish te krijgen, een derde calvarietocht kwam er niet. Ewan gaat rusten in aanloop naar het wereldkampioenschap

“Tijdens de tweede etappe moest Ewan al lossen na 75 kilometer koers. Hij kreeg Kluge en De Buyst mee als lijfwachten, maar op tijd binnen komen, kostte hem nog altijd veel krachten.Te veel eigenlijk”, zegt sportdirecteur Marc Wauters. “In die omstandigheden verder rijden was onbegonnen werk, ook al was er vandaag een massasprint in het verschiet.”

Ewan wil volgende week zondag een rol van betekenis spelen op het WK in Leuven. “We hopen dat een weekje supercompensatie heil kan brengen en wonderen zal doen. Hij was trouwens aan deze Ronde van Luxemburg begonnen om de conditie een laatste keer bij te schaven voor het WK en een goede Ewan had hier zeker gensters kunnen slaan.”

Volledig scherm © Photo News