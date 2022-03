KOERS KORT. Herman Frison wordt vip-chauffeur bij Alpecin-Fenix - Frederik Frison breekt sleutelbeen tijdens Dwars door Vlaanderen

Frison vip-chauffeur bij Alpecin-Fenix

Opmerkelijke transfer in wielerland. Herman Frison start vandaag als vip-chauffeur bij Alpecin-Fenix en de damesafdeling Plantur - Pura. Frison (60) was de voorbije twintig jaar actief als ploegleider bij Lotto-Soudal, maar zag zijn contract daar vorig jaar niet meer verlengd. Nu trekt Frison dus naar een van de grote Belgische concurrenten onder leiding van Christoph en Philip Roodhooft. Hij wordt er een collega van Eric Vanderaerden, die afgelopen winter als vipchauffeur ook al Lotto-Soudal verliet voor Alpecin-Fenix. Naast Dwars door Vlaanderen zal Frison ook de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, de Scheldeprijs, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik opnemen in zijn programma. (BVDC)

Volledig scherm Herman Frison. © Photo News

Frederik Frison loopt sleutelbeenbreuk op

Het voorjaar van Frederik Frison (29) lijkt voorbij. Onze landgenoot van Lotto-Soudal kwam woensdag ten val tijdens Dwars door Vlaanderen en brak daarbij z'n sleutelbeen.

Volledig scherm Frederik Frison. © Photo News

Intermarché-Wanty-Gobert lijkt gered dankzij Girmay

De zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem plus zijn dichte ereplaatsen in E3 Harelbeke (Vijfde) en Milaan-Sanremo (twaalfde) hebben ook zijn ploeg Intermarché - Wanty-Gobert geen windeieren gelegd. De Waalse ploeg is in de strijd om het behoud van de WorldTour gestegen naar de veilige veertiende plek

De eerste achttien ploegen aan het einde van dit seizoen, zijn ook de komende drie jaar verzekerd van een plekje in de WorldTour. Intermarché - Wanty Gobert telt in de periode 2020-2022 nu 11.737 punten en heeft daarmee een voorsprong van 1.650 punten op de voorlopige negentiende gerangschikte ploeg: het rijke Israël - Premier Tech (10.087 punten). Lotto-Soudal staat nog één plekje lager op positie twintig met 9.759 punten. Dat is zo’n duizend punten minder dan de veilige achttiende plaats, waar Cofidis bivakeert met 10.697 punten. Om duizend punten te overbruggen moet je al de Ronde van Vlaanderen plus Parijs-Roubaix winnen. (BVDC)

Volledig scherm Biniam Girmay. © BELGA

Tim Wellens rijdt Dwars door Vlaanderen

Tim Wellens verschijnt dan toch aan de start van een Vlaamse klassieker dit voorjaar. De 30-jarige renner van Lotto-Soudal neemt woensdag deel aan Dwars door Vlaanderen. “Nadat Tim niet aan de Omloop kon deelnemen stond hij te popelen om dit voorjaar minstens één keer de Vlaamse kasseien aan te raken. Samen met de ploeg werd besloten om Dwars door Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen", klinkt het bij Lotto-Soudal. Wellens krijgt het gezelschap van Cedric Beullens, Victor Campenaerts, Arnaud De Lie, Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch.

Jumbo-Visma heeft nieuwe sponsor beet

Jumbo-Visma heeft met de Nederlandse online bezorgdienst Gorillas een nieuwe sponsor beet. Het logo van het bedrijf zal vanaf het begin van de Ronde van Frankrijk op de truitjes van Wout van Aert en co prijken. De deal begint op 1 juli en heeft een looptijd van minstens 2,5 jaar. De samenwerking is overigens geen toeval, want begin dit jaar sloeg de supermarktketen Jumbo - de hoofdsponsor van het team - al een overeenkomst met Gorillas.

Volledig scherm Een koerier van Gorillas. © REUTERS

Einde voorjaar Lutsenko

Alexey Lutsenko (29) komt dit voorjaar niet meer in actie. De Kazak van Astana kwam vrijdag ten val tijdens een trainingskamp op de Teide en brak daarbij z'n sleutelbeen en schouder. Vandaag gaat hij in ons land onder het mes. Lutsenko was volop bezig aan de voorbereiding op de Ardennenklassiekers, maar moet zich nu noodgedwongen richten op de Ronde van Frankrijk.

