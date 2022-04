KOERS KORT. Hayter wint proloog in Romandië - Pidcock verkent kasseienrit Tour - Cancellara richt wielerploeg op

Hayter wint proloog in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft de proloog in de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers legde het vijf kilometer lange traject af in 5'52". Daarmee was hij vier seconden sneller dan Rohan Dennis. Felix Großschartner werd derde, op tien seconden. Hayter is door zijn overwinning meteen ook de eerste leider in de zesdaagse rittenkoers.

Pidcock verkent kasseienrit Tour

Een dag nadat ze Luik-Bastenaken-Luik reden, trokken Michal Kwiatkowski en Tom Pidcock gisteren naar Noord-Frankrijk om de vijfde Touretappe over kasseien te verkennen. Pidcock verkoos daarbij wel om over de akker naast de stenen te rijden - hij is natuurlijk niet voor niets wereldkampioen veldrijden. Pidcock zou normaal gezien in mei z'n debuut in de Giro maken, maar intussen is-ie samen met onder meer Kwiatkowski ook op de longlist van Ineos Grenadiers voor de Tour gezet.

Cancellara zet schouders onder nieuwe, Zwitserse wielerploeg

Fabian Cancellara heeft een Zwitserse wielerploeg uit de grond gestampt. Tudor Pro Cycling heeft de ambitie om in 2023 de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland te rijden. Vanaf 2024 wil het team in “s werelds befaamdste en meest prestigieuze” wedstrijden startrecht hebben.

Het door het Zwitserse Tudor (luxehorloges) gesponsorde team bouwt voort op de Swiss Racing Academy, dat nu op continentaal niveau rijdt. Parijs-Roubaix voor beloften wordt op 15 mei de eerste wedstrijd voor de formatie, die in een zwarte uitrusting zal rijden. “Vanaf 2023 krijgen we dan weer een echt Zwitsers profteam in het peloton”, verklaarde Cancellara. Het opleidingsteam wordt dan wel behouden, “om Zwitsers talent op te sporen en te begeleiden”. Cancellara wordt eigenaar van het profteam en krijgt ook de leiding in handen bij Swiss Racing Academy, waar hij nu al als mentor aan de slag was. Een sportieve rol gaat hij evenwel niet opeisen. “Ik word geen sportdirecteur, trainer of manager. Ik ben de eigenaar en dat zal mijn enige rol zijn.”

Sinds BMC in 2019 CCC werd en zo in Poolse handen terechtkwam, had Zwitserland geen profploeg meer. Dat was Cancellara een doorn in het oog. “Zwitserland moet een wielerploeg hebben”, vertelde hij Cyclingnews. “Vooral met de successen van de Zwitserse renners de voorbije jaren. Ook de inspanningen van de Zwitserse wielerbond moeten beloond worden. We starten van nul. Zonder goede basis kun je immers geen piramide bouwen. Voor mij is dit een grote dag, maar het moet ook een grote dag voor het Zwitserse wielrennen worden.”

Lotto-Soudal haalt Reinardt Janse van Rensburg en Carlos Barbero

Lotto-Soudal geeft de Zuid-Afrikaanse kampioen Reinardt Janse van Rensburg en de Spanjaard Carlos Barbero een contract tot het einde van het seizoen, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend.

Beide renners zaten sinds eind vorig jaar zonder ploeg nadat hun werkgever Team Qhubeka het voor bekeken hield in het wielrennen. Lotto-Soudal was dan weer op zoek naar versterking na een tegenvallend voorjaar. Dit jaar zal er nog geknokt moeten worden voor het behoud in de WorldTour.

“Zoals elke ploeg dit jaar hebben we veel zieken gehad”, legt CEO John Lelangue uit. “Daardoor konden we niet altijd met een volledige ploeg aan de start verschijnen. Met Kamil Malecki en Jarrad Drizners hebben we bovendien twee langdurig geblesseerden. We moesten onszelf versterken om ons geplande programma te kunnen blijven afwerken.”

In Janse van Rensburg en Barbero vond Lelangue de twee ideale versterkingen. “Ze zijn ervaren, wedstrijdklaar en gemotiveerd. We geven ze de kans tot het einde van het seizoen en geloven dat ze goed bij onze ploeg passen. Ze zijn heel dankbaar voor de kans die ze bij ons krijgen en ik ben er zeker van dat ze hun waarde zullen bewijzen voor onze jonge ploeg.”

