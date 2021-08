KOERS KORT. Hayter wint openingsrit in Noorwegen - Tweede medaille voor Vanhove op EK baanwielrennen

Ethan Hayter wint openingsrit Ronde van Noorwegen

Ethan Hayter is de eerste leider in de negende editie van de Ronde van Noorwegen (2.Pro). In de eerste etappe toonde de 22-jarige Brit van Ineos Grenadiers zich na 150,8 kilometer van Egersund naar Sokndal op de slotklim sterker dan de Nederlander Ide Schelling. De Noor Torstein Traeen finishte op elf seconden als derde.

De rit werd gekleurd door een vroege vlucht met onze landgenoot Julian Mertens, Frederik Jensen,, Nicolas Sessler en Anthon Charmig. In het peloton leidde Trek-Segafredo samen met Jumbo-Visma de dans. Het peloton brak op de eerste gecategoriseerde klim van de dag, de Jossingfjorden, in stukken en een grote groep favorieten ging op zoek naar de koplopers. Die werden nog voor de slotklim opgeraapt.

De slotklim van 4,8 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent kon in twee stukken opgedeeld worden. In het eerste deel van twee kilometer zaten steile stukken tot 11 procent. Daarna volgde een afdaling van 1 kilometer om vervolgens 1,8 kilometer te klimmen aan minder steile percentages.

Jumbo-Visma zag al snel kopmannen Jonas Vingegaard, tweede in de jongste Tour de France, en Tobias Foss lossen. Wel in goeden doen was Georg Bennett die aan de boom schudde. Hij kreeg Skjelmose Jensen met zich mee. Ook Ide Schelling, James Shaw, Mike Teunissen, Filippo Ganna en Ethan Hayter sloten aan. Bennett zou nog terugvallen.

In het slot sprong Schelling weg met Hayter en die sprintte naar de zege, zijn vijfde al van het seizoen, na twee ritten in de Ruta del Sol, een rit in de Ronde van de Algarve en een rit in de Internationale Wielerweek Coppi é Bartali. Vorig jaar won het Britse toptalent ook al de Ronde van de Apennijnen.

Marith Vanhove pakt bronzen medaille op individuele achtervolging EK baanwielrennen bij de junioren

Nadat ze op de openingsdag van het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn al een zilveren medaille behaalde in de scratch, pakte Marith Vanhove vandaag een bronzen medaille in de individuele achtervolging. Ze liet daarin de Duitse Franzi Arendt achter haar.

Het goud was voor de Britse Zoe Backstedt. Het zilver ging naar de Russische Alena Ivanchenko. De Belgische delegatie kaapte na drie dagen drie medailles weg. Twee voor Arne Marith (scratch en individuele achtervolging junioren) en één voor Tuur Dens (beloften scratch)

Bij de mannen beloften slaagden Brent Van Mulders, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Tuur Dens woensdag erin zich te kwalificeren voor de eerste ronde van de ploegenachtervolging. Zij botsten vandaag echter op een te sterk Italiaans blok, werden geëlimineerd en slaagden er zo niet in de finale te halen.

Noah Vandenbranden werkte ook de 1 kilometer tijdrit af en mocht daarin als eerste beginnen. Vandenbranden kende onmiddellijk na zijn start pech en kreeg een herstart. De eerste 250 meter kwam hij door in 20:09, halfweg klokte hij af in 33:07 om uiteindelijk na 1 kilometer te eindigen in een tijd van 1:02.364, goed voor een gemiddelde snelheid van 57,725 kilometer per uur. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor een vijfde plaats.

Runar De Schrijver kwam in de achtste finales van de sprint bij de junioren uit tegen de Rus Nikita Kalachnik. Deze laatste bleek net iets te sterk voor De Schrijver. Thibaut Bernard slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de finales bij de junioren in de individuele achtervolging.

Bij de vrouwen junioren reden Febe Jooris en Marith Vanhove de kwalificaties van de individuele achtervolging. Jooris strandde hierin op een 19e plaats. Laatstgenoemde zette de vierde tijd neer en stootte zo door naar de finale voor de bronzen medaille waarin ze later op de avond de Duitse Franzi Arendt ontmoette. Vanhove begon heel furieus aan haar wedstrijd en zette de Duitse meteen op achterstand. Halfweg de twee kilometer had Franzi Arendt echter de leiding overgenomen, maar dan zette Vanhove alles op alles. Ze knokte terug en zou uiteindelijk alsnog de bronzen medaille behalen.

Cees Bol wint sprint van omvangrijke kopgroep in GP Lucien Van Impe

Cees Bol (Team DSM) heeft vandaag in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere de GP Lucien Van Impe, een profkoers op de nationale kalender, op zijn palmares gebracht. Na 171 kilometer was de 26-jarige Nederlander in een sprint met 17 renners sneller dan Thomas Joseph en de Fransman Samuel Leroux.

Al vrij snel in de wedstrijd vormde zich een kopgroep van zeventien. Daar maakten Taco van der Hoorn, Cees Bol, Ayco Bastiaens, Laurens Huys, Nathan Vandepitte, Andreas Goeman, Thomas Joseph, Gianni Marchand, Siebe Deweirdt, Obie Vidts, Robby Cobbaert, Seppe Rombouts, Timo de Jong, Rens Tulner, Michiel Stockman, Jon Knolle en Mathias Vanoverberghe deel van uit. Na mechanisch defect viel, nog voor halfkoers, Laurens Huys weg uit de kopgroep.

Het peloton hield de zaak een hele tijd onder controle en liet niet toe dat de zestien vroege vluchters meer dan anderhalve minuut voorgift bijeen sprokkelden. Samuel Leroux, Lennert Teugels en Warre Vangheluwe repten zich naar de kop van de koers en zo was er op negen ronden van het einde een kopgroep die 19 eenheden sterk was. Voor Nathan Vandepitte ging het op 49 kilometer van de finish net iets te snel. Wat verderop was datzelfde lot Seppe Rombouts beschoren.

Met nog vier ronden voor de boeg hadden de overgebleven zeventien 1:20 voor op vijf achtervolgers, met daarbij Tom Van Asbroeck. Het peloton was dan al uitgeteld voor de zege. De Nederlander Rens Tulner ging even aan de boom schudden, maar werd snel weer tot de orde geroepen. Het bleef onrustig, maar niemand slaagde erin de sprint met de omvangrijke kopgroep te ontlopen. Daarin was Cees Bol net iets sneller dan Thomas Joseph.

Simone Velasco soleert naar zege, Dorian Godon blijft leider

Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) heeft vandaag de derde etappe in de 54e Ronde van de Limousin (cat. 2.1) gewonnen. In een 184,2 kilometer lange rit van Bugeat naar Lubersac soleerde de 25-jarige Italiaan naar de zege. Elf seconden later hield de Duitser Simon Geschke de Italiaan Luca Wackermann in de sprint om de tweede plaats achter zich. De leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Dorian Godon (AG2R Citroën).

Ondanks tal van aanvallen in de beginfase, kreeg geen enkele renner de vrijheid om weg te rijden. Het was wachten op de Côte du Sac au May, waar de top na 51 kilometer lag. Op die klim versnelde Thibaut Pinot, hij reed weg met Victor Lafay, Benoît Cosnefroy sloot ook nog aan. Dit trio rondde samen de top, maar zou niet voorop blijven. Een nieuwe kopgroep van dertien vormde zich, maar ook zij zouden het niet uitzingen tot het einde, in een etappe waarin het voortdurend aanvallen regende.

Uiteindelijk scheidde een groep van zes zich af met Luca Wackermann, Simon Geschke, Petr Vakoc, Davide Gabburo, Simone Velasco en Antonio Angulo. Zij kregen in het slot nog het gezelschap van Pierre Rolland, José Manuel Diaz en Veljko Stojnic. Het peloton kwam te laat, vooraan sloop Velasco weg. Geschke was de snelste van acht achtervolgers.

Voor Velasco is het de derde profzege. In 2019 won hij de Trofeo Laigueglia (1.BC) en een rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1).

