KOERS KORT. Guillaume Martin en Christophe Laporte speerpunten Cofidis in Ronde van Frankrijk - Jakobsen komt aan de start van de Ronde van Spanje

Cofidis rekent op Guillaume Martin en Christophe Laporte in de komende Ronde van Frankrijk

Cofidis heeft donderdag zes van zijn acht renners bekendgemaakt die zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, die op 26 juni van start gaat. Guillaume Martin mikt op een goed algemeen klassement, Christophe Laporte waagt zijn kans in de massasprints. Het is al van 2008 geleden dat Cofidis een ritzege wist te boeken in de Tour.

Guillaume Martin is toe aan zijn vijfde opeenvolgende Ronde van Frankrijk. Vorig jaar eindigde hij op de elfde plaats, zijn beste resultaat tot nu toe. In de vlakke ritten rekent Cofidis op Christophe Laporte, die er voor de zevende keer bij is in La Grande Boucle. Dit seizoen won hij Circuit de Wallonie en een etappe in Étoile de Bessèges.

De overige namen die al zijn gelost zijn die van de Spanjaard Jesus Herrada, de Duitser Simon Geschke en de Fransen Anthony Perez en Pierre-Luc Périchon.

Volledig scherm Christophe Laporte. © Photo News

Jakobsen rijdt Ronde van Spanje

Fabio Jakobsen gaat dit jaar de Ronde van Spanje rijden. Dat maakte de wielrenner op Instagram bekend. Komende zondag staat de Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick-Step aan de start bij het Nederlandse kampioenschap op de weg.

Jakobsen maakte zijn deelname aan de Vuelta bekend bij een foto met een grote glimlach, waarop weer een volle mond tanden is te zien. Tien maanden geleden kwam de 24-jarige renner uit Heukelum ten val in de Ronde van Polen, nadat hij op hoge snelheid in de sprint klem was gereden door Dylan Groenewegen. Hij liep zware verwondingen op en raakte onder meer tien tanden kwijt. Op Instagram bedankte Jakobsen de medische en tandheelkundige specialisten die hem de afgelopen maanden hebben geholpen. “Jullie waren allemaal geweldig”, schrijft hij. “Het resultaat is verbluffend.”

De sprinter maakte in april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Vervolgens reed hij ook in de Algarve en het Critérium du Dauphiné. Jakobsen kon zich in de sprintetappes nog niet mengen in de strijd om de overwinning. De Vuelta begint op 14 augustus in Burgos.

Volledig scherm © Photo News