KOERS KORT. Groenewegen wint eerste etappe Saudi Tour - Vernon klopt Girmay in de Trofeo Palma

Groenewegen zet eerste etappe Saudi Tour op zijn naam

Dylan Groenewegen heeft de openingsrit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Nederlander haalde het na 180,5 km in Khaybar in de sprint voor de Serviër Dusan Rajovic en de Duitser Max Walscheid. Hij is meteen ook de eerste leider.

De derde editie van de Saudi Tour, althans toch in een internationale context, bracht zeven World Tourteams aan de start. Astana, Bahrain-Victorious, Cofidis, Movistar, Team DSM, UAE Team Emirates en Team Jayco Alula van Dylan Groenewegen, de ploeg die gesponsord wordt door de regio in Saudi-Arabië waar de wedstrijd plaatsvindt. Voorts nog 6 ProTeams, waaronder het Belgische Bingoal WB en tot slot nog 3 lokale kleinere teams.

Lotto-Dstny is er niet bij met titelverdediger Maxim Van Gils, noch met snelle man Caleb Ewan. De eerste rit was er op papier nochtans één voor de sprinters, al moesten ze dan wel aan de finish geraken. De wedstrijd werd onderweg immers ontsierd door tal van lekke banden omwille van het slechte wegdek.

Nadat met Marcus Sander Hansen op 13,5 km de laatste vroege vluchter van een groep van zes, met daarin ook onze landgenoot Aaron Van der Beken, werd opgeraapt, begon de sprintvoorbereiding. Met een beperkt peloton, heel wat renners reden niet meer in de eerst groep door de vele lekke banden en ook de felle tegenwind.

Team DSM zag John Degenkolb uitvallen met een lekke band op 8,5 km en verloor daarmee een belangrijke schakel in de voorbereiding. De sprint werd daarna ook nog eens ontsierd door een massale valpartij op 1,6 km van het eind met enkele renners van Bingoal WB. In de sprint zag Dylan Groenewegen zich perfect gepiloteerd. Hij haalde het met de vingers in de neus voor Rajovic (Bahrain - Victorious).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ethan Vernon laat Soudal-Quick.Step juichen

Ethan Vernon heeft de Trofeo Palma (Spa/1.1) op zijn naam geschreven. De Brit van Soudal-Quick.Step haalde het voor Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) in de sprint.

Met de Trofeo Palma, over 141,6 km, stond de vijfde en meteen ook laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca op het programma. De wedstrijd, over grotendeels vlakke wegen, is er op papier één voor sprinters, vorig jaar boekte Arnaud De Lie er zijn eerste zege bij de profs, en dat stond ook zondag in de sterren geschreven.

In tegenstelling tot de voorbije dagen bleef de regen deze keer uit in Mallorca. Vier dapperen sloegen de handen in elkaar voor de vroege vlucht, onder hen ook één landgenoot, Vincent Van Hemelen van Sport Vlaanderen-Baloise, tegenwoordig Flanders-Baloise genoemd.

In het peloton nam Soudal-Quick.Step met Tim Declercq het commando, de voorsprong liep nooit hoog op voor de vluchters. Zeker niet toen ook Intermarche-Circus-Wanty, voor Girmay, en Arkea-Samsic, voor Bouhanni, een handje toe kwamen steken.

Vooraan ontdeed Van Hemelen zich op 28 km van zijn metgezellen, maar ook hij zou het niet uitzingen tot het eind en op zo’n 15 km, in de eerste van vier lokale rondes, bijgebeend worden worden door het peloton.

UAE Team Emirates, Movistar, Soudal-Quick.Step en Lotto-Dstny probeerden hun sprinters in stelling te brengen. Dat zorgde voor nervositeit en een valpartij in het midden van het pak op 3 km van het pak. Bouhanni was één van de slachtoffers en zou niet meesprinten.

De formatie van Patrick Lefevere zette een indrukwekkende trein op in het slot, leek zelf iets te vroeg aan te zetten, maar de ploeg haalde zijn slag thuis en pakte de zege met de Brit Ethan Vernon in de sprint, voor Biniam Girmay en Jarne Van De Paar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jonge Mayrhofer doet het in Australië

De Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023 is verrassend gewonnen door Marius Mayrhofer (Team DSM). De 22-jarige Duitse sprinter was na een wedstrijd over golvende wegen in Geelong de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. De tweede plek was voor de Fransman Hugo Page (Intermarché), terwijl Simon Clarke (Israel) derde werd. De grote kanonnen Michael Matthews en Caleb Ewan eindigden respectievelijk vierde en zesde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vos twee jaar langer bij Jumbo-Visma

De Nederlandse wielervedette Marianne Vos blijft haar ploeg Jumbo-Visma trouw. Ze ondertekende vrijdag een contractverlenging tot 31 december 2025.

Vos kwam begin 2021 bij het pas opgerichte Nederlandse topteam. Daarvoor reed ze bij het Poolse CCC-Liv. Ze behaalde in het geel-zwarte tenue al vijftien zeges waaronder vorig jaar twee ritten in de Giro en de Tour (waar ze ook de puntentrui veroverde). Nog op haar indrukwekkende erelijst prijken onder meer drie wereldtitels op de weg (2006, 2012, 2013), een olympische titel op de weg (2012) en de piste (2008, puntenkoers), de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, vijf keer de Waalse Pijl en acht wereldtitels veldrijden.

“Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen”, zegt Marianne Vos. “Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team. Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te trainen om zo het allerbeste uit mezelf halen.”

Volledig scherm © Photo News

Parcours blijft op maat van Evenepoel en Pogacar, “maar er zijn altijd kapers op de kust”

Het parcours voor Luik-Bastenaken-Luik, die zondag 23 april gereden wordt, werd licht gewijzigd. Opvallendste verandering is dat de Redoute niet meer tot de top beklommen wordt. Driehonderd meter voor het hoogste punt wordt naar rechts afgeslagen, richting de Côte de Cornémont. Die Côte de Cornémont (1,8 km aan 5%) is niet als klim gecatalogiseerd. “Maar kan wel het scenario van de wedstrijd veranderen”, meent Jean-Michel Monin, die het parcours uittekende.

Vorig jaar plaatste Remco Evenepoel op het einde van de Col de la Redoute zijn beslissende demarrage. Dat zal hij nu elders moeten doen. “Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik evolueert altijd, jaar na jaar, in kleine details”, verklaarde Christian Prudhomme, directeur van organisator ASO, woensdag in Luik. “Maar de grootste kampioenen zijn in staat om overal en vaak van ver aan te vallen. Dat hebben we vorig jaar gezien. Evenepoel zal opnieuw bij de favorieten zijn, net als Tadej Pogacar (winnaar in 2021), maar er zijn zeker kapers op de kust. Dit parcours kan veel renners tot de verbeelding spreken. Het is zeker niet ondenkbaar dat een derde hond met het been heen gaat.”

De vrouwen zullen Luik-Bastenaken-Luik een zevende keer rijden. De zevende editie wordt de zwaarste. In de140 kilometer tussen Bastenaken en Luik krijgen ze acht beklimmingen te verteren, met daarbij voor het eerst het drieluik Wanne-Stockeu-Haute-Levée. De laatste 89 kilometer van de wedstrijd zijn identiek aan die van de mannen.

Organisator ASO heeft ook zijn wildcards voor de Ardense klassiekers uitgedeeld. Bingoal WB, Flanders-Baloise, het Noorse Uno-X en het Spaanse Kern Pharma mogen zondag 23 april starten in Luik-Bastenaken-Luik. Daarmee nodigde de organisatie exact dezelfde teams als vorig jaar uit. De achttien WorldTeams en de beste drie ProTeams hebben sowieso startrecht.

Voor de Waalse Pijl, die woensdag 19 april plaatsvindt, werden uitnodigingen verzonden naar Bingoal WB, Uno-X, Kern Pharma en het Spaanse Burgos-BH. Dat laatste team is in vergelijking met vorig jaar nieuw in het deelnemersveld. Het vervangt het opgedoekte B&B Hotels.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Marianne Vos verdedigt wegens fysieke klachten wereldtitel niet in Hoogerheide

Regerend wereldkampioene veldrijden Marianne Vos zal haar titel volgende week niet verdedigen op het WK in het Nederlandse Hoogerheide wegens fysieke klachten.

Vos kon haar verwachtingen dit veldritseizoen nog niet inlossen. Klachten die ontstaan door een vernauwing van haar bekkenslagader weerhouden de 35-jarige Nederlandse ervan topprestaties te leveren, aldus Jumbo-Visma. Samen met het team heeft ze dan ook besloten om niet deel te nemen aan het WK in Hoogerheide.

“Het is ontzettend jammer dat het zo loopt”, reageert een teleurgestelde Vos. “Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar.”

Volledig scherm © Photo News

Gerben Kuypers op weg naar Intermarché-Circus-Wanty?

De zoektocht naar een profploeg voor Gerben Kuypers lijkt op zijn einde te lopen. De 22-jarige veldrijder, die zich afgelopen maand toonde met een vijfde plaats op het BK bij de profs en zo tegelijk Belgisch kampioen bij de elite zonder contract werd, zou terecht kunnen bij Intermarché-Circus-Wanty.

Al sinds Kuypers in december de Exact Cross van Essen won, werd aan zijn mouw getrokken door verschillende veldritploegen. Daarbij zeker de Waalse ploeg van Jean-François Bourlart. Kuypers zat aflopen weekend nog samen met de ploeg. Volgens bepaalde bronnen is er sprake van een mondeling akkoord, maar zowel zijn managemant als Kuypers zelf ontkennen dit. “Ik heb nog geen mondeling akkoord, noch een contract getekend met eenderwelke ploeg’”, aldus Kuypers.

De komende week maakt de West-Vlaming deel uit van de Belgische selectie die Wout van Aert aan een vierde wereldtitel in het veld moet helpen. Het is nog niet zeker of Kuypers nog voor de regenboograce al rond zal zijn met zijn nieuwe werkgever. (BVDC, DMM)

Volledig scherm © Photo News

Rui Costa snoept Vervaeke de zege af in Mallorca

Ex-wereldkampioen Rui Costa heeft de Trofeo Calvia gewonnen. De 36-jarige Portugees - nieuw dit seizoen bij Intermarché- Circus-Wantys maakte het af in de slotkilometer tegen Louis Vervaeke en Ben Healy. Een sterke Vervaeke ging als eenzame leider de laatste 15 kilometer in, maar werd nog bijgehaald door zijn twee concurrenten. Een achtervolgend groepje met Julian Alaphilippe kwam nog dicht, maar finaal raakten ze niet meer vooraan. In het spurtje om de zege won Costa voor Vervaeke. Het is voor de Portugees zijn eerste overwinning sinds 2020.

Ilan Van Wilder kwam vroeg in de wedstrijd ten val en moest opgeven, maar de schade zou beperkt blijven tot schaafwonden.

Volledig scherm © Photo News

Quintana stopt dan toch (nog) niet

Terwijl iedereen dacht dat Nairo Quintana zijn afscheid als profwielrenner zou afkondigen, zorgde de 32-jarige Colombiaanse klimmer voor een verrassing. “Ik heb nog geen ploeg, maar ik wil nog niet stoppen met koersen. Ik wil blijven doorgaan en nog prijzen pakken”, aldus Quintana, die de voorbije drie seizoenen voor het Franse Arkea-Samsic reed. Door een positieve test op de verboden pijnstiller Tramadol verloor hij zijn zesde plek in de voorbije Tour en besloot zijn Franse ploeg hem geen contractverlenging aan te bieden. Ook andere ploegen hapten nog niet. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Van der Poel tot donderdag in Spanje

Wout van Aert is sinds dinsdag terug aan het trainen in België, richting het WK. Mathieu van der Poel blijft nog tot donderdag trainen in Spanje, om dan over te vliegen naar het Franse Besançon, waar de Nederlander zondag de slotmanche van de wereldbeker rijdt. Van der Poel is al zeker van de top acht in de wereldbeker, wat recht geeft op de eerste startrij in Hoogerheide. Van Aert staat momenteel achtste, maar omdat hij dit weekend niet rijdt in Besançon en wel crost in Hamme, kunnen Jens Adams en of Toon Vandenbosch hem nog voorbij, waardoor de Belgische WK-kopman zou moeten starten van de tweede rij. (BVDC)

Volledig scherm © BELGA

Ploegentijdrit en twee aankomsten bergop in UAE Tour voor Evenepoel

Na de Ronde van San Juan rijdt Remco Evenepoel de UAE Tour (20/2 - 26/2). Met een ploegentijdrit van 17,2 kilometer op dag twee en twee aankomsten bergop op dag drie en de slotdag, is het parcours alvast voldoende uitdagend om de confrontatie aan te gaan met titelverdediger Tadej Pogacar. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Iserbyt in goed gezelschap

Eli Iserbyt blijft nog even in Spanje om verder te trainen in de zon met Sauzen Pauwels-Bingoal. In hun hotel in Benissa twee bekende wielerlegenden: Johan Museeuw en Mario Cipollini. De twee oud-renners maakten van de gelegenheid gebruik om wat bij te praten over een pan paella. Iserbyt en Stefano Museeuw gingen gretig mee op de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mathieu van der Poel bevestigt deelname in Besançon als ultieme test voor WK

Mathieu van der Poel neemt komende zondag (29 januari) deel aan de slotmanche van de wereldbeker veldrijden in het Franse Besançon. Het wordt voor de Nederlander zijn laatste optreden voor het WK in eigen land. Dat bevestigt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck vandaag.

Van der Poel won zondag in het Spaanse Benidorm de voorlaatste WB-cross en zei na afloop komend weekend nog een veldrit te rijden voor het WK in Hoogerheide. Dat zou de wereldbeker in Besançon worden of de Flandriencross van zaterdag (28 januari) in Hamme.

De 28-jarige Van der Poel mikt op 5 februari in Hoogerheide op een vijfde regenboogtrui in het veld (na 2015, 2019, 2020 en 2021). Zijn voornaamste concurrent wordt Wout van Aert. De Britse titelverdediger Tom Pidcock start niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Lie schiet meteen raak

Arnaud De Lie is uitstekend aan zijn seizoen begonnen. Onze 20-jarige landgenoot trok aan het langste eind in de Classica Comunitat Valenciana. De wedstrijd eindigde in een sprint met een uitgedund groepje, maar de finale werd ontsierd door een valpartij. Edvald Boasson Hagen werd tweede, Jenthe Biermans - ook een Belg - kwam als derde over de streep.

Yates wint slotetappe Tour Down Under, eindwinst is voor Vine

Simon Yates heeft de slotrit in de Tour Down Under (World Tour) op zijn naam gebracht. De Brit van Team Jayco-Alula toonde zich op Mount Lofty de sterkste voor Jay Vine, die de eindwinst pakt.

Na de waaierrit van zaterdag kregen de renners de laatste etappe voorgeschoteld. Een rit met daarin Mount Lofty, een beklimming die vijf keer moest overwonnen worden, 1,3 km lang aan 7,3% gemiddeld. Michael Matthews toonde zich de beginfase bijzonder bedrijvig en pakte de punten voor het puntenklassement. Pas daarna kreeg de vroege vlucht vorm met twaalf renners, zonder Belgen.

Volledig scherm Simon Yates. © Photo News

Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton dat hen al snel tot de orde riep. Een nieuwe kopgroep van negen werd gevormd in de slotfase onder impuls van Maximilian Schachmann, maar ook die zou het niet tot het eind uitzingen en op zo’n 7,5 km opnieuw gegrepen worden.

Met een selecte groep van zo’n twintig renners reden we de finale in. De slotklim naar Mount Lofty zou beslissen over de dag- en eindwinst. Simon Yates opende de debatten bergop, enkel Ben O’Connor en leider Jay Vine konden zijn wiel houden. Uiteindelijk toonde Yates zich de sterkste bergop, goed voor de dagzege, maar niet goed genoeg voor eindwinst want Vine finishte in zijn wiel. De Australiër bezorgt zijn nieuwe werkgever UAE Team Emirates daarmee de eindwinst in de Autralische rittenkoers. Hij volgt op de erelijst Richie Porte op, die de laatste editie in 2020 won.

Volledig scherm © AFP

Coquard boekt in Tour Down Under eerste World Tourzege

Bryan Coquard heeft de vierde etappe in de Tour Down Under op z’n naam gebracht. De Fransman van Cofidis snelde na 133,2 km in Willunga naar de zege voor Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty). Jay Vine behoudt zijn leiderstrui.

Na de strijd om het klassement op vrijdag met de winst voor Pello Bilbao en de leiderstrui voor Jay Vine, kregen zaterdag de sprinters opnieuw een kans in Australië. Op papier een gemakkelijke rit, met vroege vluchters Daryl Impey en Jonas Rutsch, maar de felle wind besliste er uiteindelijk anders over.

De ploegen van Michael Matthews en Simon Yates enerzijds en Ineos Grenadiers anderzijds zetten de boel iets voor halfweg koers op stelten. Het peloton brak in stukken, al was leider Jay Vine wel bij de pinken en liet hij zich niet verrassen. Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck, en Team DSM daarentegen hadden wel de boot gemist en zouden niet meedoen om de dagzege.

De wind zorgde niet alleen voor waaiers, door de felle windstoten smakte ook Taj Jones hard tegen de grond, maar kon hij gelukkig zijn tocht voortzetten. Het eerste peloton ging met een rotvaart naar de finish, in de sprint nam Cofidis de leiding voor Bryan Coquard. De Fransman zette van ver aan en maakte het op de licht oplopende finishstraat met veel branie af, goed voor pas zijn eerste zege op WT-niveau.

Een tweede peloton finishte op vier minuten, andere groepen op zes, negen en 15 minuten. Zondag staat de slotrit op het programma.

Volledig scherm Bryan Coquard. © AFP

Bilbao wint heuvelrit in Tour Down Under, Jay Vine is de nieuwe leider

Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under (World Tour) op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Bahrain-Victorious soleerde na 116,8 km van Norwood naar Campbelltown naar de zege, voor de Brit Simon Yates (Jayco-Alula) en de Australiër Jay Vine, die de nieuwe leider wordt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Australië kreeg het peloton vrijdag een belangrijke etappe voorgeschoteld voor het klassement nu Willunga Hill niet langer deel uitmaakt van het parcours en Mount Lofty in de slotrit slechts weinig voorstelt bergop. Met Corkscrew Road, 2,5 km aan 9% gemiddeld en stukken tot bijna 20% in de finale van vrijdag en daarna slechts 5,7 km naar de finish zou deze etappe klimmers inspireren om een slag te slaan.

De vroege vlucht kreeg vorm op de Norton Summit, een klim van 10 km die al vroeg in de wedstrijd lag. Mikkel Honoré en Fabio Felline sloegen de handen in elkaar en reden weg bij het peloton waar Jumbo-Visma voor leider Rohan Dennis controleerde.

De wedstrijd kabbelde voort, richting de finale, en de voorsprong van de vluchters ging nooit boven de vijf minuten. Astana zag met Gianni Moscon en Leonardo Basso twee renners vallen, Moscon zou uiteindelijk afstappen.

Vooraan ging het te snel bergop voor Felline die op Checker Hill Honoré moest laten rijden. De Deen werd niet veel later ook bijgebeend door het peloton waar AG2R-Citroën, voor Ben O’Connor, en UAE Team Emirates, voor Jay Vine, het tempo de hoogte in joegen.

Volledig scherm De ploeg van Jay Vine aan het werk. © Photo News

Rohan Dennis moest al snel lossen bergop en zou z’n leiderstrui verliezen. Jay Vine opende uiteindelijk bergop de debatten, enkel Simon Yates bleef in zijn wiel, Pello Bilbao was ook niet ver en maakte net voor de top de aansluiting bij de twee koplopers.

Met drie trokken ze naar de finish. Vine was vooral bezig met de leidersplaats en legde een hoog tempo op om de achtervolgers af te houden. In de sprint om de zege kwam hij er niet bij te pas en sprintte Bilbao sneller dan Yates.

Vine werd derde en pakte de leidersplaats over van Rohan Dennis. Een uitgedund peloton finishte op 28 seconden. Vine telt met nog twee etappes voor de boeg 15 seconden voorsprong op Bilbao, die Bahrain-Victorious deze week een tweede zege bezorgde na eerder de winst met Phil Bauhaus.

Volledig scherm Pello Bilbao. © AFP

Volledig scherm Jay Vine. © AFP

Giro geeft wildcards aan Israel-Premier Tech en drie Italiaanse teams

Lotto-Dstny neemt zoals eerder vermeld niet deel aan de 106de Ronde van Italië (6-28 mei), net als het TotalEnergies van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Organisator RCS Sport heeft de lijst met deelnemende ploegen bekendgemaakt. Israel-Premier Tech en de Italiaanse teams Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè en Corratec kregen een wildcard.

In de Strade Bianche (4 maart) en Milaan-Sanremo (18 maart) is Lotto-Dstny wel van de partij, in Tirreno-Adriatico (6-12 maart) is dat niet het geval. Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè, Israel-Premier Tech, Q36.5, TotalEnergies en Tudor kregen een wildcard voor de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Die teams en Corratec zijn eveneens uitgenodigd voor Tirreno-Adriatico.

Volledig scherm © Photo News

Dennis pakt uit met dubbelslag in Tour Down Under

Rohan Dennis heeft de macht gegrepen in de Tour Down Under. De Australiër van Jumbo-Visma reed samen met Jay Vine, Jai Hindley, Simon Yates en Mauro Schmid weg op Nettle Hill, een pittige klim op 20 kilometer van de meet. Dat terwijl Michael Matthews even daarvoor mechanische pech kende, leider Alberto Bettiol moest net daar de rol lossen met krampen in het peloton. De Italiaan kreeg het op zijn heupen van een fotograaf die kiekjes maakte van het tafereel en gooide met drinkbussen.

De vijf aanvallers werkten in de finale samen tot onder de vod, een jagende groep met onder meer Ewan kwam (net) niet meer terug. Bij het ingaan van de laatste kilometer probeerde Hindley het vervolgens met een uitval, zonder succes. Integendeel, Dennis counterde en reed in de finale hectometers onweerstaanbaar naar de ritzege. De Australiër grijpt in Victor Harbor de leiderstrui met die seconden voorsprong op Jay Vine.

KIJK. De demarrage van de favorieten, het akkefietje van Bettiol met een motor en de aanval van Dennis

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Bauhaus snelt naar zege in eerste rit in lijn Tour Down Under

Phil Bauhaus (28) heeft woensdagochtend de eerste rit in lijn in de Tour Down Under gewonnen. De Duitser van Bahrain-Victorious was de snelste in een massasprint, die werd ontsierd door een valpartij van onze landgenoot Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Bauhaus verwees thuisrijders Caleb Ewan en Michael Matthews naar de dichtste ereplaatsen. De Italiaan Alberto Bettiol, die dinsdag de proloog won, behield zijn leiderstrui.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News/Tour Down Under

Opgaves Meeus en Gesink

De tweede rit van de Tour Down Under heeft dus slachtoffers geëist: met name Robert Gesink en Jordi Meeus. Beide renners geven op en starten morgen/vannacht niet meer. De resultaten van de onderzoeken brachten geen ernstige verwondingen naar boven bij Meeus, die viel in de slotkilometer. Maar omdat onze landgenoot een hersenschudding opliep, besloot BORA-hansgrohe de Limburgse sprinter niet te laten starten in de tweede etappe van donderdag.

Robert Gesink is er dan weer erger aan toe. De Nederlander ging zo’n 25 kilometer voor de finish onderuit, kwam hard op zijn hoofd terecht maar bleek met een bekkenbreuk ook andere verwondingen te hebben opgelopen. “Niet de manier waarop ik had gehoopt mijn tijd hier af te sluiten”, schreef Gesink, die eerder al met zijn gezin naar Australië was gereisd. “Het was een ongelukkige val die me een bekkenbreuk en heel veel schaafwonden heeft opgeleverd. Ik ben nu weer bij mijn familie.”

Behalve Gesink gingen van Jumbo-Visma ook Timo Roosen en Tim van Dijke onderuit, maar zij konden verder. “We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg”, zei ploegleider Addy Engels. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil.”

Volledig scherm Robert Gesink crashte zwaar in de Tour Down Under. © Photo News

Cees Bol vindt onderdak bij Astana

De Nederlandse wielrenner Cees Bol (27) heeft met Astana Qazaqstan dan toch nog een nieuwe werkgever gevonden. Hij zal vooral de Brit Mark Cavendish, die dinsdag werd vastgelegd, bijstaan in de massasprints. De sprinter ondertekende een eenjarig contract bij Astana. “Het is al het begin van het nieuwe jaar, voor mij is het een geweldige verrassing dat het uiteindelijk zo goed is uitgedraaid”, meldt Bol in een persbericht.

“Ik ben zo blij dat ik hier ben in dit geweldige team en dat ik kan focussen op nieuwe doelen met Astana. Mijn belangrijkste doel dit seizoen is om weer te winnen. Met Mark Cavendish in de ploeg is een ander groot doel voor mij om hem te helpen in de strijd voor de zeges. Ik hoop ook enkele klassiekers te rijden om te zien hoever ik daarin kan komen.”

Bol reed vorig jaar voor Team DSM. Normaal gezien zou hij net als Cavendish de overstap maken naar B&B Hotels-KTM, maar dat team moest bij gebrek aan sponsors de handdoek in de ring werpen. Uiteindelijk zorgde de formatie van Alexander Vinokourov ervoor dat beide renners nog op het hoogste niveau actief kunnen zijn. Bij Astana krijgt Cavendish wellicht alsnog de kans om een gooi te doen naar een 35ste ritzege in de Tour de France, een record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx.

In zijn carrière boekte Bol tot dusver een ritzege in Parijs-Nice (2021), de Ronde van Groot-Brittannië (2022), de Ronde van de Algarve (2020), de Ronde van Californië en de Ronde van Noorwegen (2019). Hij won verder Nokere Koerse in 2019

Volledig scherm Cees Bol. © Photo News

Aimé De Gendt breekt sleutelbeen

Streep door de rekening voor Aimé De Gendt. Onze 28-jarige landgenoot brak op training tijdens de ploegstage van Intermarché-Circus-Wanty in Alfas del Pi zijn sleutelbeen. De Gendt is een man voor het voorjaar, in 2019 en 2020 werd hij tweede in de GP Samyn. Hij was er ook bij op het EK op de weg vorige zomer in München.

Volledig scherm Aimé De Gendt. © Photo News

Bettiol trapt WorldTour-seizoen op gang met winst in proloog Tour Down Under

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) heeft de proloog in de Tour Down Under (2.UWT) op zijn naam geschreven. De 29-jarige Italiaan hield na 5,5 vlakke kilometers in het Australische Adelaide de Amerikaan Magnus Sheffield en de Deen Julius Johansen achter zich en is meteen ook de eerste leider.

De rittenkoers trok zich op gang met een proloog over 5,5 kilometer door de straten van Adelaide. Een nieuwigheid voor de organisatie en een kans voor Rohan Dennis om Jumbo-Visma de eerste zege van het jaar te schenken. De tijdrit werd afgewerkt met gewone fietsen, niet met tijdritfietsen, wel met tijdritpakken. En al snel werd duidelijk dat het weer ook z’n rol zou spelen. Helemaal in het begin was het nog droog en zette Alberto Bettiol een knaltijd neer van 6:19. Ook andere renners die over droge wegen konden rijden bleken in het voordeel. Michael Matthews was pas de eerste die in de regen een voorlopige top vijf behaalde met 6:33.

Uitkijken was het daarna naar enkele hardrijders zoals Rohan Dennis. De regen was intussen gestopt, maar wel lagen de wegen nog nat. En dus zette de Australiër geen al te beste chrono neer met 6:36. Magnus Sheffield startte na hem en vlamde naar een toptijd, goed voor de tweede plaats (op 0:08). Niemand ging nog sneller dan de Italiaan die zo z’n eerste zege van het seizoen boekte en de eerste leider is.

Morgen volgt een rit in lijn over 149,9 km met start en aankomst in Tanunda waarbij in de finale viermaal een lokaal rondje van 26 km moet afgewerkt worden met telkens de beklimming van Menglers Hill (3,6 procent gemiddeld en over 3,8 km). Na de laatste passage wacht nog 13,5 km richting de finish. De kans dat er gesprint wordt lijkt groot

Volledig scherm Alberto Bettiol. © Photo News

Eliot Lietaer beëindigt carrière na opdoeken van B&B Hotels

Eliot Lietaer stopt op 32-jarige leeftijd met wielrennen. De West-Vlaming vond geen nieuwe ploeg na het opdoeken van het Franse B&B Hotels-KTM. “Het is onnodig om te zeggen dat het een grote ontgoocheling is om mijn carrière op deze manier te moeten beëindigen”, schreef hij op Instagram. Lietaer werd in 2012 prof bij Topsport Vlaanderen en bleef er tot 2017 aan de slag. Hij reed later ook voor de Wallonie Bruxelles-ploeg (2018-2020) en de voorbije twee jaar voor B&B Hotels-KTM. Hij pakte in de tweede rit van de Boucles de la Mayenne in 2014 zijn enige profzege. Lietaer is al de zevende renner van B&B Hotels die met wielerpensioen gaat. Jordi Warlop vond onderdak bij het opleidingsteam van Soudal-Quick.Step, Jens Debusschere is nog op zoek naar een nieuwe werkgever.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chris Froome keert na 14 jaar terug in Afrika

Voor het eerst sinds 2009 gaat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome in Afrika koersen. De 37-jarige Brit, geboren in Kenia, doet volgende maand mee aan de Ronde van Rwanda. “Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika, daar kijk ik naar uit”, aldus Froome, die in 2009 enkele koersen in Zuid-Afrika reed. “Het wordt een nieuwe ervaring. Ik ben nog nooit in Rwanda geweest.” Rwanda mag in 2025 als eerste Afrikaanse land het WK wielrennen organiseren.

De Britse kopman van Israel-Premier Tech zit nu in Australië, waar hij zijn seizoen begint in de Tour Down Under. Zijn ploeg raakte vorig jaar haar licentie voor de WorldTour kwijt. Israel-Premier Tech is daarom niet meer automatisch verzekerd van deelname aan alle grote wedstrijden. Voor de Tour de France kreeg de Israëlische ploeg wel al een wildcard.

Froome, winnaar van de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, heeft de laatste jaren mede door blessureleed weinig aansprekende resultaten meer geboekt. Hij moest vorig jaar de Ronde van Frankrijk enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten met een coronabesmetting. De Ronde van Spanje reed Froome wel uit, maar zonder een rol van betekenis te spelen.

Volledig scherm © Photo News