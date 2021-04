KOERS KORT. Greipel hangt fiets eind 2022 aan de haak - Wereldkampioene Van der Breggen past door verkoudheid voor Brabantse Pijl

Wereldkampioene Van der Breggen past door verkoudheid voor Brabantse Pijl

De Nederlandse Anna van der Breggen (SD Worx) slaat de Brabantse Pijl van woensdag over. De wereldkampioene is nog niet helemaal fit nadat ze de afgelopen dagen last had van een verkoudheid. Volgens haar team hebben tests uitgesloten dat er sprake is van een coronabesmetting.

Van der Breggen zat dinsdag alweer kort op de fiets. Deelname aan de Brabantse Pijl zat er echter nog niet in. “Ze hoopt er zondag bij de Amstel Gold Race weer bij te zijn. Het is dan nog wel afwachten of ze kan meedoen om de winst. Maar ze werkt er zeker naartoe”, aldus een woordvoerder.

Van der Breggen (30) gaat na de Zomerspelen in Tokio verder als ploegleider bij SD Worx. De olympisch kampioene van 2016 heeft een imposante erelijst bij elkaar gefietst met vrijwel alleen maar grote koersen. Zo werd ze twee keer wereldkampioen op de weg, met afgelopen jaar ook winst in de tijdrit, won ze zes keer de Waalse Pijl, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Giro Rosa. In februari van dit jaar zegevierde Van der Breggen in de Omloop.

Volledig scherm © Photo News

Ronde van Luik vindt plaats in 2022

De nieuwe organisatoren van de Ronde van Luik, een rittenkoers voor beloften en elite zonder contract, hebben aangekondigd dat het evenement, dat in 2020 en 2021 afgelast werd, in 2022 wel zal plaatsvinden.

De “Club Cycliste les amis du Hawy”, nu organisator van de Triptyque Ardennais, kondigde dinsdag aan dat het vanaf 2022 de Ronde van Luik zal organiseren. UC Seraing liet enkele maanden geleden al weten dat het het evenement dit jaar niet zal organiseren door een gebrek aan budget.

De organisatoren hebben aangekondigd dat de etappekoers “waarschijnlijk in juni” zal worden gehouden.

“We hopen snel een deal te kunnen sluiten met verschillende etappesteden in de vier hoeken van de provincie, van de Condroz tot de Oostkantons, zodat we geen enkele regio vergeten,” aldus de nieuwe organisatoren. Nicolas Cleppe won in 2019 de laatste Ronde van Luik.

Famenne Ardenne Classic gaat ook dit jaar niet door

De organisatoren van de Famenne Ardenne Classic, die op 3 oktober zou doorgaan, hebben aangekondigd ook dit jaar de wedstrijd niet te zullen organiseren. De nieuwe datum van Parijs-Roubaix ligt aan de basis van de afgelasting. Vorig jaar kon de koers ook al niet plaatsvinden.

“De Famenne Ardenne Classic ondervindt de directe concurrentie van het wielermonument Parijs-Roubaix”, aldus de Waalse organisatie. Parijs-Roubaix werd vorig weekend uitgesteld en verplaatst naar 3 oktober. “De geschiedenis herhaalt zich. In 2020 moesten we ook al plaats ruimen voor Luik-Bastenaken-Luik.”

De organisatoren lieten weten dat Belgian Cycling en haar Waalse tegenhanger (FCWB) enkele nieuwe data hebben voorgesteld, maar “die bieden geen sportieve garanties of zekerheid op voldoende media-aandacht”, zo klinkt het. “Bovendien maken de logistieke en mobiele beperkingen het erg moeilijk om de koers te herprogrammeren naar een doordeweekse dag.”

“Het is een enorme teleurstelling. Onze koers zou zeven WorldTour-ploegen en tal van Pro Teams ontvangen. Het is nog moeilijker te accepteren omdat er geen enkel overleg met ons heeft plaatsgevonden.”

Dimitri Claeys won in 2019 de laatste editie van de Famenne Ardenne Classic. De wedstrijd bestaat nog maar sinds 2017.

Volledig scherm Dimitri Claeys. © Photo News

Greipel stopt eind 2022

André Greipel stopt eind volgend seizoen met koersen. Dat vertelde de 38-jarige Duitser in een documentaire over zichzelf, ‘Der Tanz des Gorilla’. “Mijn doel is om niet meer op de fiets te zitten als er een 4 vooraan in mijn leeftijd staat. Dat is een doel waaraan ik me wil houden. Ik weet niet wat er zal gebeuren als een ploeg me dan nog een contract aanbiedt, maar ik denk dat ik helder communiceer. Ik hoef geen nieuw contract aangeboden te krijgen.”

Greipel is momenteel aan het werk in de Ronde van Turkije, waar hij ex-ploegmaat Mark Cavendish al twee keer naar de zege zag sprinten. Greipel zelf staat al sinds begin 2019 droog, toen hij een etappe won in de Ronde van Gabon. Op zijn erelijst prijken elf ritzeges in de Tour, zeven in de Giro en vier in de Vuelta.

Alpecin-Fenix start met oud-winnaar Vakoc en De Bondt in Brabantse Pijl

Bij Alpecin-Fenix neemt Dries De Bondt de plaats in van de Duitser Philipp Walsleben, die in eerste instantie figureerde op de voorlopige deelnemerslijst van de 61ste Brabantse Pijl. Binnen het team krijgt Petr Vakoc een beschermde rol. De ploeg start zonder kopman Mathieu van der Poel, die ondertussen op zijn mountainbike zit, zodat iedereen een kans krijgt zich te onderscheiden tussen Leuven en Overijse.

“Petr Vakoc won de Brabantse Pijl in 2016. Dat is al een tijdje geleden, maar het parcours ligt Petr nu eenmaal zeer goed. Hij krijgt zeker een beschermde rol. Wij starten er niet met Mathieu van der Poel, dus de rest krijgt de kans om eveneens de handschoen op te nemen. Onze ploeg is in de breedte sterk en dat is zo al een hele tijd. Xandro Meurisse kan morgen misschien verrassen. Zonder dat ik hem druk wil opleggen. Stilaan komt die wel op zijn beste niveau nadat hij een periode van ziekte achter de rug heeft”, meldt sportdirecteur Michel Cornelisse.

Dries De Bondt rijdt de Brabantse Pijl alvorens hij naar de Giro zal afzakken. “De Bondt zit nog in opperbeste vorm. Hij blijft een aanvallende renner en laat zichzelf steeds opmerken door zijn manier van koersen. En Dries wil altijd koersen. Hij heeft natuurlijk ook dat machtig mooie shirt om de schouders. Ik verwacht wel het één en ander van Dries op weg naar Overijse. Het parcours ligt hem. Daarna stopt het wel voor hem, normaal gezien. Hij staat op de lijst voor de Giro. Hij moet toch even de batterijen opladen voor die grote ronde”, aldus Cornelisse.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Team SD Worx haalt toptalent Kata Blanka Vas

Wielerploeg Team SD Worx heeft wielrenster Kata Blanka Vas aangetrokken. De 19-jarige Hongaarse rijdt vanaf 1 juni voor haar nieuwe team. Blanka Vas is actief in het veldrijden, het mountainbiken en op de weg. Ze eindigde afgelopen winter als vijfde in het klassement van de Wereldbeker in het veldrijden en werd op de afgelopen twee WK’s tweede en derde in de categorie onder 23. Op het WK mountainbike in 2020 werd ze tweede bij de beloften.

“Wij willen met het team het hele jaar zichtbaar zijn”, zegt sportief manager Danny Stam. “Met Blanka Vas kunnen we ons in de winter in het veldrijden profileren en ze heeft ook al goede resultaten op de weg laten zien. Daarnaast wordt ze ook gezien als één van de grootste talenten in het mountainbike. Zo kan ze zich dit jaar nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

“Het team geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren”, zegt de Hongaarse. “Ik weet nog niet welke mij het beste ligt en hoop dat de komende jaren te ontdekken. In dat opzicht is Mathieu van der Poel een voorbeeld voor me. Het voelt als een grote eer dat kampioenen als Anna van der Breggen en Chantal Blaak binnenkort mijn teamgenoten worden.”

Volledig scherm Kata Blanka Vas. © BELGA

Bakelants hervat bij Intermarché-Wanty Gobert

Jan Bakelants maakt zijn rentree in de Brabantse Pijl nadat hij op 22 maart tijdens de eerste etappe in de Ronde van Catalonië zwaar ten val kwam. De 35-jarige bezeerde zich daarbij onder andere aan de knie. Na een korte rustperiode hervat Bakelants in Leuven, waar hij zijn landgenoten Aimé De Gendt, Kevin Van Melsen en Loïc Vliegen terugziet. De Nederlander Maurits Lammertink maakt ook deel uit van de selectie, net als de Noor Odd Christian Eiking en de Italiaan Lorenzo Rota.

“Mijn blessure is ondertussen genezen en ik kom vol goesting terug in competitie in de Brabantse Pijl van morgen. Een koers die ik graag rijd en die door de constante opeenvolging van klimmetjes zeer lastig is”, stelt Jan Bakelants. “Vanaf het begin van het seizoen staan deze weken in het rood omcirkeld in mijn agenda. Mijn val in de Ronde van Catalonië heeft mijn voorbereiding natuurlijk wel wat verstoord. Maar de komende wedstrijden zullen snel duidelijk maken of ik mijn doelen al dan niet moet bijstellen. Momenteel heb ik het gevoel dat mijn noodgedwongen onderbreking me niet te veel parten speelt. Ze zorgt er alleszins niet voor dat ik er minder hard voor zal gaan woensdag”, verduidelijkt Bakelants.