KOERS KORT. Giro-ritwinnaar Bettiol ook volgende jaren bij EF Education-NIPPO - Beloftewereldkampioen Ronhaar naar Baloise-Trek Lions

Beloftewereldkampioen Pim Ronhaar trekt naar Baloise-Trek Lions

De Nederlander Pim Ronhaar (19) verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal en gaat aan de slag bij Baloise-Trek Lions. De beloftewereldkampioen veldrijden ondertekende een contract voor drie jaar.

Begin dit jaar kroonde Ronhaar zich in het zand van Oostende tot wereldkampioen bij de beloften door Ryan Kamp en Timo Kielich af te houden. Ronhaar begint komende herfst aan zijn derde jaar als U23-renner. Hij is naast Thibau Nys, Ward Huybs en Shirin van Anrooij de vierde belofte bij Baloise-Trek Lions. Zaterdag debuteert hij in de BTL-kleuren in Dwars door het Hageland. De week erna volgt de Baloise Belgium Tour.

“Het was niet makkelijk om afgelopen seizoen tussen de profs te rijden”, stelt Ronhaar. “Een uitschieter tussen de elite was voor mij de loodzware cross in Dendermonde, waarin ik als achtste finishte. Dat soort zware parcoursen, zoals ook de Koppenberg of Overijse, liggen me wel. Ook in het zand kan ik goed uit de voeten. De kers op de taart van vorig seizoen zette ik in het zand van Oostende met de wereldtitel bij de beloften. Ik hoop allereerst dat ik komende winter beloftenwedstrijden in de regenboogtrui kan afwerken. Dat in combinatie met een aantal elitewedstrijden. Uiteraard zijn de kampioenschappen altijd een doel, maar ik wil eerst en vooral genieten van mijn regenboogtrui.”

Bettiol langer bij EF Education-NIPPO

Alberto Bettiol koerst ook de komende seizoenen voor EF Education-NIPPO. De 27-jarige Italiaan was einde contract bij de Amerikaanse formatie, maar blijft de ploeg van Jonathan Vaughters dus trouw. Bettiol begon zijn profcarrière in 2014 bij Cannondale, de voorloper van EF. Vanaf 2018 reed hij twee seizoenen voor BMC, om dan terug te keren naar het oude nest. Die stap bleek een schot in de roos: in 2019 won hij met de Ronde van Vlaanderen zijn eerste Monument, dit jaar boekte Bettiol in de Giro zijn eerste ritzege in een grote ronde.

