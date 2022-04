KOERS KORT. Girmay is populair: Intermarché wil verlengen, ook Ineos lonkt - Declercq moet opgeven met buikgriep in Circuit de la Sarthe

Intermarché-Wanty-Gobert wil Gent-Wevelgem-winnaar Biniam Girmay langer vastleggen, ook Ineos toont interesse

Volgens La Gazzetta dello Sport wi Intermarché-Wanty-Gobert, van ploegleider Hilaire Van der Schueren, Girmay langer aan zich binden. Ze zouden zijn contract willen verlengen van 2024 tot 2026. De Eritreeër werd met zijn overwinning in Gent-Wevelgem de eerste Afrikaan die een klassieker won. Het leverde hem veel aandacht en lof op. Ook Ineos Grenadiers van Tom Pidcock trekt aan zijn mouw.

Het nieuws hoeft geen verrassing te zijn. De amper 22-jarige Girmay is een wereldtopper in wording. Van der Schueren lijkt dat potentieel ook te zien. “Waar kan het eindigen? De top”, liet de ploegleider nog optekenen net na de overwinnig van Girmay in Gent-Wevelgem. De Eritreeër rijdt in mei zijn eerste Giro. Hij liet zelf al weten geen plannen te hebben om Intermarché te verlaten, maar het is absoluut niet ondenkbaar dat Girmay naar een grotere ploeg trekt.

Tim Declercq geeft met buikgriep op in Circuit de la Sarthe

Na onder andere Peter Sagan geeft nu ook Tim Declercq op in het Circuit de la Sarthe. Dat bevestigt Quick.Step-Alpha Vinyl. De werkmier van de Belgische ploeg heeft buikgriep en zal niet aan de start van de derde rit verschijnen. “Tim voelt zich niet goed en zal nu uitrusten voor Parijs Roubaix”, klinkt het.

Declercq zag een deel van zijn voorjaar in rook opgaan door een ontsteking aan het hartzakje. De West-Vlaming vierde vorige week z’n rentree en reed Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Opgave Sagan in Frankrijk, ritwinst voor Kooij

Peter Sagan blijft op de sukkel. De drievoudige wereldkampioen wielrennen stapte in de tweede rit van het Circuit de la Sarthe af. De Slovaak blijft moeilijkheden ondervinden met zijn gezondheid. Sagan miste vorige week de Ronde van Vlaanderen. In de eerste rit van het Circuit de la Sarthe werd hij anoniem 61ste. Ook het voorjaar is voorlopig iets om snel te vergeten. Wat er precies met Sagan aan de hand is, blijft onduidelijk. Wel is het zo dat de Slovaak net voor het voorjaar voor de tweede keer positief testte op het coronavirus.

Meer reden tot juichen was er voor Olav Kooij. De amper 20-jarige Nederlander sprintte in de tweede etappe het snelst en pakte zo z'n eerste zege van het seizoen. Mads Pedersen, gisteren winnaar van de openingsrit, finishte als tweede en behield de leiderstrui.

Maximilian Schachmann mist Ardennenklassiekers

BORA-hansgrohe kan de komende weken nog niet rekenen op kopman Maximilian Schachmann. De Duitse kampioen is nog niet hersteld van een infectie die hem vorige maand deed opgeven in Parijs-Nice. In januari liep Schachmann ook al een coronabesmetting op. Hij wordt in mei terug in competitie verwacht.

De 28-jarige Duitser mikte de komende weken op topresultaten in de Amstel Gold Race (zondag), Waalse Pijl (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april). Vorig jaar finishte Schachmann als derde in de Amstel Gold Race, als tiende in de Waalse Pijl en als negende in Luik-Bastenaken-Luik.

De Duitser toonde zich de voorbije jaren met twee eindzeges in Parijs-Nice (2020 en 2021) en twee Duitse titels op de weg (2019 en 2021).

Lampaert kan tot Roubaix niet naar huis

Het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ volgt ook dit jaar Yves Lampaert in zijn queeste naar de zege in Parijs-Roubaix. “Onze voorjaarskoersen zijn dramatisch”, beseft de renner van Quick-Step. Maar Lampaert kreeg na de Ronde Van Vlaanderen daar bovenop nog eens slecht nieuws van het thuisfront. “Astrid (zijn vriendin, red.) heeft corona. Ze heeft het serieus zitten. De dokter van de ploeg heeft gezegd dat het misschien beter is om alle risico’s uit te sluiten en tot Roubaix niet naar huis te gaan.” Lampaert was eerder dit jaar zelf ziek en miste daardoor Milaan- San Remo en de E3. (FDZ)

Een unieke blik achter de schermen bij de zege van Lotte Kopecky:

Van Aert laat nog eens van zich horen

Ondertussen herstelt Wout van Aert verder van zijn coronabesmetting. De kopman van Jumbo-Visma deelde op Instagram een foto van tijdens zijn quarantaine. Het is nog altijd afwachten of hij klaar raakt voor Parijs-Roubaix. Over anderhalve week wordt de kasseiklassieker gereden.

Kasseien Carrefour de l’Arbre moeten schoongemaakt worden

Les Amis du Paris-Roubaix, de vereniging die instaat voor het behoud en de renovatie van de kasseistroken, weten binnenkort wat te doen. Zo ligt de Carrefour de l’Arbre, de laatste vijfsterrenstrook in Parijs-Roubaix, er momenteel vuil bij. “Eén week voor de koers gaan we er met een machine door, en vegen we alles proper”, klonk het eerder bij François Doulcier, voorzitter van Les Amis du Paris-Roubaix. De Helleklassieker vindt op 17 april plaats.

Ook Amstel Gold Race trekt prijzengeld vrouwen gelijk met mannen

De wielrensters die komend weekend in de Amstel Gold Race voorin eindigen, gaan net zoveel verdienen als hun mannelijke collega’s. Els Dijkhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland, maakte bekend dat het prijzengeld van de vrouwen gelijk is getrokken met dat van de mannen, in navolging van onder meer de Ronde van Vlaanderen. De Gold Race wordt zondag in Nederlands Limburg verreden.

De aanpassing betekent dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de winnaar 16.000 euro verdient. Het totale prijzengeld bedraagt bij de vrouwen nu 40.000 euro, 30.000 euro meer dan vorig jaar.

“In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race”, lichtte Dijkhuizen toe. “Van de ludieke actie met de rondemisters, tot een gezamenlijke ploegenpresentatie van mannen en vrouwen, wat uniek was in de wielersport. Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk.”

Bij de vrouwen ging de zege er vorig jaar naar de Nederlandse Marianne Vos. Bij de mannen haalde Wout van Aert het na een millimetersprint met drie van de Brit Tom Pidcock en de Duitser Max Schachmann.

Merlier én Philipsen in Scheldeprijs

Alpecin-Fenix brengt morgen in de Scheldeprijs zowel Jasper Philipsen als Tim Merlier aan de start. De twee topsprinters krijgen het gezelschap van de Belgen Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Senne Leysen en Lionel Taminiaux en de Duitser Ballerstedt. Afwachten of het team de kaart van titelverdediger Philipsen of die van Merlier trekt. In Gent-Wevelgem wilde de ploegleiding geen keuze maken en bleef de ploeg met lege handen achter - Merlier werd zesde, Philipsen geraakte ingesloten.

Lampaert op zoek naar extra koerskilometers

Quick.Step-Alpha Vinyl trekt met vier Belgen naar het Circuit de la Sarthe, een vierdaagse rittenkoers in Frankrijk. Daarnaast zit ook spurter Mark Cavendish in de selectie. Yves Lampaert, Tim Declercq, Stan Van Tricht en Bert Van Lerberghe rijden in dienst van Cavendisch. Voor onder meer Lampaert en Declercq is de extra competitie welkom. De twee zagen hun voorjaar verstoord worden door ziekte. Declercq kreeg na een coronabesmetting te maken met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Hij hervatte de voorbije week in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen na anderhalve maand rust. Het duo werkt nu toe naar Parijs-Roubaix op 17 april.

Moscon zet punt achter voorjaar

Gianni Moscon zal de komende weken niet meer in actie komen in de voorjaarsklassiekers. Dat maakte de 27-jarige Italiaan zelf bekend op sociale media. Moscon, die afgelopen winter INEOS Grenadiers verliet voor Astana, gaf zondag op in de Ronde van Vlaanderen. Eerder dit seizoen liet hij ook al opgaves noteren in de Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

“Mijn conditie zit onder het nulpunt”, legde hij zelf uit. “Ik heb alles gegeven, zoals altijd, maar het stelde niet veel voor dit jaar.” Moscon was vorig jaar één van de smaakmakers in Parijs-Roubaix. Hij reed er lange tijd alleen op kop en finishte uiteindelijk als vierde. Dit seizoen kwam hij nog niet tot topprestaties. Een coronabesmetting hield hem in januari drie weken aan de kant en sindsdien raakte hij niet meer op niveau.

