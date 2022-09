KOERS KORT. Gilbert sluit carrière af in Parijs-Tours - Frankrijk organiseert tweede ‘super-WK’ in 2027

Gilbert sluit carrière af in Parijs-Tours

Philippe Gilbert sluit zijn lange en succesvolle carrière af op zondag 9 oktober in Parijs-Tours. In een videoboodschap maakte de 40-jarige renner van Lotto-Soudal bekend dat de Franse semiklassieker zijn laatste wedstrijd wordt. In de week daarvoor rijdt Gilbert in eigen land nog Binche-Chimay-Binche (4 oktober) en de Franse eendagskoers Parijs-Bourges (6 oktober).

De wereldkampioen van 2012 won Parijs-Tours twee keer: In 2008 en 2009. Een week na zijn laatste wedstrijd vindt op zaterdag 15 oktober een officieel afscheid plaats op de Cauberg in Valkenburg, genaamd ‘Phil & Friends & Fans’. Samen met andere wielerliefhebbers rijdt Gilbert nog een keer het WK-parcours van 2012.

Onze landgenoot boekte in zijn carrière tachtig zeges. Zo won Gilbert vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en hij schreef ook de klassiekers Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Afgelopen zomer deed hij voor de twaalfde keer mee aan de Tour de France.

Franse regio Haute-Savoie organiseert nieuw ‘super-WK’ in 2027

De Internationale Wielerbond (UCI) heeft donderdag in de marge van de huidige wereldkampioenschappen wielrennen in het Australische Wollongong de organisatie van het WK van 2027 uitgedeeld. Dat gaat naar de Franse regio Haute-Savoie, in de Alpen. Voor Frankrijk is het de eerste organisatie van een WK sinds 2000, toen in Plouay.

Haute-Savoie moet, na Glasgow volgend jaar, het tweede ‘Super-WK’ van de UCI worden. Naast het wegwielrennen zal er ook onder meer baanwielrennen, BMX en mountainbike op het programma staan, net als de para-evenementen. Het gaat in 2023 in Glasgow om dertien events, in 2027 in de Haute-Savoie wordt dat uitgebreid tot negentien disciplines.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na Glasgow volgend jaar gaan de komende ‘reguliere’ WK’s op de weg door in het Zwitserse Zürich (2024) en het Rwandese Kigali (2025). Voor 2026 viel de keuze op het Canadese Montréal. Montréal was eerder ook al gastheer in 1974. Toen won Eddy Merckx.

Eerder dit jaar waren de wereldkampioenschappen mountainbike al te gast in de Haute-Savoie, in Les Gets. Dat werd een groot succes. Michel Callot, de voorzitter van de Franse wielerbond (FFC), gaf al aan dat de wegrit op het WK in 2027 een blauwdruk zal worden van het parcours van 1980 in Sallanches, ook in de Alpen, waar Bernard Hinault de wereldtitel pakte.

Naast Frankrijk was ook Nederland kandidaat voor de organisatie van het ‘Super-WK’ in 2027. Op het UCI-congres in Wollongong werd gestemd en daaruit kwam de Haute-Savoie als winnaar naar voren.

Jasper Philipsen wint Omloop van het Houtland

Jasper Philipsen heeft de Omloop van het Houtland gewonnen. De 24-jarige Limburger bleef in de massasprint een andere landgenoot, Arnaud De Lie, voor. Dylan Groenewegen vervolledigde het podium. Voor de renner van Alpecin-Deceuninck is het z’n achtste zege van het seizoen, na onder meer twee ritten in de UAE Tour en twee in de Ronde van Frankrijk.

Volledig scherm © Photo News

Lotto-Dstny stopt samenwerking met Energy Lab

Lotto-Dstny (het huidige Lotto-Soudal) haalt vanaf 1 januari Jeroen Dingemans, Loïc Segaert, Sander Cordeel en Britt Lambrecht bij de performance staff. Dat betekent ook dat een einde komt aan de jarenlange samenwerking met Energy Lab. Maxime Monfort en Nikolas Maes leiden bij Lotto Soudal het performancedepartement. Dat zullen ze ook bij Lotto-Dstny blijven doen, met versterking van Dingemans (head of performance coördinator), Segaert (performance coördinator), Cordeel (performance coördinator) en Lambrecht (diëtiste).

“We zijn heel blij met deze aanwinsten”, aldus Monfort in een persbericht. “Het zijn alle vier jonge, enthousiaste specialisten. Experts in hun domein en mee met de laatste technieken. Ze zullen allemaal een zeer nauwe band met onze renners onderhouden. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met hen naar een hoger niveau kunnen toegroeien.”

De nieuwe aanstellingen hebben een impact op de samenwerking met EnergyLab. “Helaas betekent dit dat we de samenwerking met Energy Lab moeten stopzetten”, zegt Monfort nog. “We willen hen bedanken voor een jarenlange, succesvolle samenwerking.” De wielerploeg werkte sinds 2009 met Energy Lab samen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wereldbeker veldrijden trekt komend seizoen naar Dublin, Maasmechelen en Gavere

De Ierse hoofdstad Dublin, Maasmechelen en Gavere staan komend seizoen op het programma van de Wereldbeker veldrijden. Maasmechelen vervangt op 30 oktober het Nederlandse Rucphen, Gavere neemt op 26 december de plaats in van Dendermonde. Op 11 december trekt de Wereldbeker veldrijden voor het eerst naar Ierland. Het is de negende van in totaal veertien WB-manches. De eerste manche wordt op 9 oktober in het Amerikaanse Waterloo gereden, de slotmanche is op 29 januari in het Franse Besançon voorzien.

“We zijn enorm trots Dublin te mogen verwelkomen”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “We zullen er koersen in een op en top Iers landschap, wat Dublin net als een Val di Sole of Flamanville vorig seizoen een enorme eigenheid geeft. Daarnaast moesten we ook op zoek naar alternatieven voor Rucphen en Dendermonde. Met Maasmechelen voegen we een Belgische manche toe om naar uit te kijken. En op tweede kerstdag tot slot koersen we in Gavere, waardoor de Wereldbeker voor komende winter een ware klassieker rijker is.”

“Ik wil Dublin en Ierland graag verwelkomen in de Wereldbeker veldrijden”, vult UCI-voorzitter David Lappartient aan. “Een wedstrijd in een nieuw land organiseren is deel van de ontwikkeling die het belangrijkste regelmatigheidscriterium in deze wielertak de voorbije jaren doormaakt, voornamelijk sinds de samenwerking tussen de UCI en Flanders Classics. Met Maasmechelen en Gavere keren we terug naar een van de traditionele veldritlanden waar ons altijd fantastische wedstrijden en een enorm warm welkom wachten. Alle drie de aangekondigde locaties zullen echte troeven van de komende Wereldbeker zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benoot verlost van nekbrace

Nieuwe stap in de revalidatie van Tiesj Benoot. Onze landgenoot mist het WK na een aanrijding op training in Livigno begin augustus. Benoot liep een breuk op in een nekwervel en moest sindsdien met een nekbrace leven. Nu mag hij die brace achterwege laten en een zachte ondersteunende moussekraag dragen. Hij maakte ook voor het eerst opnieuw een ritje op de fiets. Benoot komt hoe dan ook niet meer in actie dit seizoen, de Oost-Vlaming neemt een pauze om in de winter weer fit de voorbereiding op het nieuwe jaar aan te vatten.

Dries De Bondt wint Textielprijs Vichte: “Eindelijk nog eens prijs”

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) won de achttiende etappe in de Giro d’Italia, maar grossierde dit seizoen vooral in podiumplaatsen. Vier keer werd hij tweede, drie keer derde. “Nu was het eindelijk nog eens prijs. Ik heb er wel tot het einde voor moeten knokken”, verklaarde de 31-jarige voormalige Belgische kampioen na zijn zege in de Textielprijs van Vichte.

“We weten dat je in Vichte niet gemakkelijk kan wegrijden met een klein groepje. Dat moet gebeuren met een omvangrijke groep. Dat gebeurde ook, maar dan kwam het erop aan de ‘slepers’ eraf te kletsen. Zo bleven we uiteindelijk in de finale met dertien man over en toen zat het wel goed en konden we onze voorsprong geleidelijk aan uitbouwen.”

Met Sjoerd Bax speelde De Bondt in de slotronde het ploegenspel. “We gingen elk om beurt demarreren. Zo konden we Ethan Vernon eraf rijden. Mark Cavendish had al aangegeven niet super te zijn, dus was die Vernon onze grootste concurrent. Ik ging als eerste aan. Daarop was het de beurt aan Bax. Toen het opnieuw aan mij was, slaagde ik erin een klein kloofje te slaan. Beetje per beetje werd dat groter en groeide ook het geloof in een overwinning.”

De Bondt was gaan aanvallen net voor Anzegem, de plaats waar hij zich in 2020 tot Belgisch kampioen kroonde. “Het doet me toch wel altijd iets als ik daar koers. Ik ben tevreden dat ik in het nabijgelegen Vichte nog eens heb kunnen winnen.”

Volledig scherm © Photo News

Van Rooy verlaat Sport Vlaanderen-Baloise

Kenneth Van Rooy (28) verlaat Sport Vlaanderen-Baloise en tekent voor twee seizoenen bij Bingoal-Pauwels Sauces-WB. Van Rooy werd dit jaar onder meer derde in de Schaal Sels, vierde in de Primus Classic, vijfde in de Druivenkoers, negende in de Heistse Pijl en elfde in de Ronde van Groot-Brittannië.

Vlaanderen-Baloise versterkt zich op zijn beurt met de Belgische kampioen bij de elite zonder contract Vince Gerits. 24 al, maar pas 20 toen hij met wielrennen begon en op korte periode, ondanks twee jaar corona, enorme progressie geboekt. Gerits is een spurter en won dit seizoen al zeven keer. Hij combineerde wielrennen met studies kinesitherapie en werkt als bewegingsdeskundige en performance-specialist.

Volledig scherm © Photo News

Adam Yates naar UAE Team Emirates

Adam Yates stapt van INEOS Grenadiers over naar UAE Team Emirates. De 30-jarige Brit ondertekent er een contract voor drie seizoenen. Yates is een ex-winnaar van de Clasica San Sebastian (2015). Hij schreef vorige maand de Ronde van Duitsland op zijn naam en werd tiende in de Ronde van Frankrijk (negende na de schrapping van Nairo Quintana), op bijna 25 minuten van Jonas Vingegaard. Eerder werd hij vierde (2016) en negende (2020) in de Tour en vierde in de Vuelta (2021).

In totaal boekte de tweelingbroer van ex-Vueltawinaar Simon Yates al achttien profzeges, waarbij vorig jaar de Ronde van Catalonië en in 2020 de UAE Tour. “Ik kijk er erg naar uit UAE Team Emirates te vervoegen. Ik heb de ploeg de voorbije jaren zien groeien en de kans om naar hier te komen, kon ik niet laten liggen”, zegt Adam Yates. “Ik voel dat mijn beste jaren naderen en het team zal het beste van mij krijgen.”

Yates wordt ploegmaat van onder meer tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar en Tim Wellens, die Lotto Soudal verlaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Adam Yates won vorige maand de Ronde van Duitsland. © AP

Guy Niv (Israel-Premier Tech) beëindigt zijn wielercarrière

Guy Niv zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. “Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen, maar het inwendige vuur dat mij voortstuwde sinds ik begon met koersen, is uitgedoofd”, zegt hij. “Voor velen zal dit als een verrassing komen, maar mijn naasten weten dat ik hier al langer over nadacht. Er zijn veel redenen, maar de belangrijkste is dat ik niet langer de drive en de motivatie heb die essentieel zijn om de hoogtes te bereiken waartoe ik als profrenner in staat ben.”

Niv reed zes grote rondes en werd in 2020 de eerste Israëliër aan de start van de Ronde van Frankrijk. Die reed hij uit als 139e. Afgelopen zomer werd hij bij zijn tweede deelname 76e.

De Israëliër behaalde sinds zijn profdebuut in 2017 een overwinning, het nationaal kampioenschap tijdrijden in 2019.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.