KOERS KORT. Gilbert rijdt onder meer Milaan-San Remo en E3 - Bernal start in Strade Bianche, Moscon niet

Philippe Gilbert rijdt Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, E3 en Gent-Wevelgem

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) heeft donderdag via Twitter zijn koersprogramma voor de maand maart onthuld. De 38-jarige renner verschijnt normaal aan de start van Parijs-Nice (7-14 maart), de E3 Harelbeke (26 maart) en Gent-Wevelgem (28 maart). Op 20 maart waagt hij ook nog eens een poging om Milaan-San Remo aan zijn palmares toe te voegen. ‘La Primavera’ is het enige Monument dat nog ontbreekt op zijn erelijst.

Gilbert zag het tweede deel van het seizoen 2020 aan zich voorbij gaan, omdat hij onvoldoende hersteld was van een val in de Tour de France. Eind januari pikte hij met de GP La Marseillaise in Frankrijk de draad weer op. Nadien kwam de ex-wereldkampioen nog in actie in de Ster van Bessèges, Ronde van de Provence en Omloop Het Nieuwsblad. Daarin werd hij afgelopen weekend vijfde.

Egan Bernal rijdt voor het eerst Strade Bianche, Moscon gebleseerd

De Colombiaan Egan Bernal (INEOS Grenadiers) maakt zaterdag voor het eerst zijn opwachting in de Strade Bianche. De Tour-winnaar van 2019 eindigde gisteren in de Trofeo Laigueglia tweede achter de Nederlander Bauke Mollema. Die koers dient als voorbereiding op de Strade Bianche. De Britse Ineos-ploeg stuurt naast de Colombiaan onder anderen de Pool Michal Kwiatkowski, winnaar in 2014 en 2017, en de jonge Tom Pidcock naar Siena.

Gianni Moscon is niet deel van die selectie. De Italiaan zal de komende twee weken niet kunnen deelnemen aan de koersen in eigen land. Scans wezen na zijn val in Kuurne-Brussel-Kuurne uit dat Moscon een breukje in de pols opliep. (YGG)

Deceuninck - Quick-Step rekent op ex-winnaars Alaphilippe en Stybar in Strade Bianche

Deceuninck - Quick-Step begint zaterdag met ex-winnaars Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar aan de Strade Bianche. Alaphilippe won de koers in 2019, terwijl Stybar in 2015 aan het feest was. “Er zijn echter veel favorieten dus het zal niet makkelijk worden om de zege te veroveren”, blikt sportdirecteur Davide Bramati vooruit. “We hebben echter een sterke ploeg met meer dan één optie dus we hopen mee te zijn bij sleutelmomenten.”

Dries Devenyns en Pieter Serry verdedigen de Belgische eer bij The Wolfpack. Deceuninck - Quick-Step rekent verder ook op de Portugees João Almeida, die in de Strade Bianche debuteert, de Deense kampioen Kasper Asgreen en Omloop-winnaar Davide Ballerini.

