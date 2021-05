KOERS KORT. Gibbons wint Trofeo Calvia - Jordi Meeus wint tweede etappe in Ronde van Hongarije - Laporte sprint naar zege op Circuit de Wallonie

Giro Zielsgeluk­ki­ge Van der Hoorn kan het niet geloven: “Ik snapte er niets van toen ik over de finish reed”

10 mei Het geluk en ongeloof spatten ervan af. “Ik kan dit echt niet geloven, ik snapte er niets van toen ik over de finish reed”, waren de eerste woorden van Taco van der Hoorn minuten nadat hij vanuit de vroege vlucht onverhoopt de ritzege had gepakt in Canale. “Vandaag gingen ze geen vroege vlucht rijden zonder mij. Aan de ritzege dacht ik niet echt, maar 0,5 procent kans op winst was genoeg om mee te gaan.”