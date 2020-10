KOERS KORT. Geschke trekt naar Cofidis - Visbeek performance manager bij Circus-Wanty Gobert

Simon Geschke naar Cofidis

Aike Visbeek wordt performance manager bij Circus-Wanty Gobert

Circus-Wanty Gobert rijdt vanaf volgend seizoen in de WorldTour en dus wordt er flink gesleuteld aan het team. De nieuwste versterking vindt plaats in de omkadering, want Aike Visbeek versterkt de ploeg als performance manager. Visbeek was van 2013 tot 2019 bij Sunweb aan de slag als ploegleider en was in 2017 één van de figuren achter de Giro-winst van Tom Dumoulin. Daarna was de Nederlander academy director bij SEG Racing. “Deze mooie kans om met Circus-Wanty Gobert naar de World Tour te groeien kon ik niet laten liggen. Ik ben ongeduldig om aan dit nieuwe project te beginnen en alle nieuwe gezichten te leren kennen”, reageert Visbeek in een persbericht. “Het Belgische team straalt ambitie en passie uit en bevat daarnaast ook veel potentieel.”