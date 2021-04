KOERS KORT. Geen Van der Poel, dus krijgt iedereen bij Alpecin-Fenix een kans in Brabantse Pijl

Alpecin-Fenix start met oud-winnaar Vakoc en De Bondt in Brabantse Pijl

Bij Alpecin-Fenix neemt Dries De Bondt de plaats in van de Duitser Philipp Walsleben, die in eerste instantie figureerde op de voorlopige deelnemerslijst van de 61ste Brabantse Pijl. Binnen het team krijgt Petr Vakoc een beschermde rol. De ploeg start zonder kopman Mathieu van der Poel, die ondertussen op zijn mountainbike zit, zodat iedereen een kans krijgt zich te onderscheiden tussen Leuven en Overijse.

“Petr Vakoc won de Brabantse Pijl in 2016. Dat is al een tijdje geleden maar het parcours ligt Petr nu eenmaal zeer goed. Hij krijgt zeker een beschermde rol. Wij starten er niet met Mathieu van der Poel dus de rest krijgt de kans om eveneens de handschoen op te nemen. Onze ploeg is in de breedte sterk en dat is zo al een hele tijd. Xandro Meurisse kan morgen misschien verrassen. Zonder dat ik hem druk wil opleggen. Stilaan komt die wel op zijn beste niveau nadat hij een periode van ziekte achter de rug heeft”, meldt sportdirecteur Michel Cornelisse.

Dries De Bondt rijdt de Brabantse Pijl alvorens hij naar de Giro zal afzakken. “De Bondt zit nog in opperbeste vorm. Hij blijft een aanvallende renner en laat zichzelf steeds opmerken door zijn manier van koersen. En Dries wil altijd koersen. Hij heeft natuurlijk ook dat machtig mooie shirt om de schouders. Ik verwacht wel het één en ander van Dries op weg naar Overijse. Het parcours ligt hem. Daarna stopt het wel voor hem, normaal gezien. Hij staat op de lijst voor de Giro. Hij moet toch even de batterijen opladen voor die grote ronde”, aldus Cornelisse.

Bakelants hervat bij Intermarché-Wanty Gobert

Jan Bakelants maakt zijn rentree in de Brabantse Pijl nadat hij tijdens de eerste etappe, op 22 maart, in de Ronde van Catalonië zwaar ten val kwam. De 35-jarige bezeerde zich daarbij onder andere aan de knie. Na een korte rustperiode hervat Bakelants in Leuven waar hij zijn landgenoten Aimé De Gendt, Kevin Van Melsen en Loïc Vliegen terugziet. De Nederlander Maurits Lammertink maakt ook deel uit van de selectie net als de Noor Odd Christian Eiking en de Italiaan Lorenzo Rota.

“Mijn blessure is ondertussen genezen en ik kom vol goesting terug in competitie in de Brabantse Pijl van morgen. Een koers die ik graag rijd en die door de constante opeenvolging van klimmetjes zeer lastig is”, stelt Jan Bakelants. “Vanaf het begin van het seizoen staan deze weken in het rood omcirkeld in mijn agenda. Mijn val in de Ronde van Catalonië heeft mijn voorbereiding natuurlijk wel wat verstoord. Maar de komende wedstrijden zullen snel duidelijk maken of ik mijn doelen al dan niet moet bijstellen. Momenteel heb ik het gevoel dat mijn noodgedwongen onderbreking me niet te veel parten speelt. Ze zorgt er alleszins niet voor dat ik er minder hard voor zal gaan komende woensdag”, verduidelijkt Bakelants.