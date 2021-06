KOERS KORT. Geen Jasper Philipsen aan de start van het BK wielrennen

wielrennen Remco Evenepoel rijdt beide nationale kampioen­schap­pen en trekt dan op stage

13 juni Net als in 2019 - vorig jaar was er geen editie vanwege de coronacrisis - mag Remco Evenepoel met de blauwe leiderstrui van de Baloise Belgium Tour huiswaarts keren. In het algemeen klassement gaat hij zijn teamgenoot Yves Lampaert vooraf. Gianni Marchand werd knap derde en vervolledigde het podium. Evenepoel pakte al in de openingsetappe de leiding en stond die niet meer af. Hij won de individuele tijdrit in Knokke-Heist en kwam nadien nooit meer in de problemen