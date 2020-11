KOERS KORT. Geen Belgen op EK baanwielrennen

Het EK baanwielrennen in Plovdiv in Bulgarije start woensdag zonder de Belgische ploeg. Vanwege het coronavirus wil Belgian Cycling geen risico nemen en moet elke renner thuisblijven. België is niet het enige land dat afwezig blijft.

"Gelet op het hoge aantal Covid19-gevallen in België en de rest van Europa is beslist om geen atleten naar het EK baanwielrennen te sturen om de de gezondheid van onze renners en het personeel te verzorgen", laat Belgian Cycling weten via Twitter.

België is niet het enige land dat het EK links laat liggen. Ook landen als Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk ontbreken. "Door de negatieve ontwikkeling van de gezondheidscrisis in Europa ziet het Franse team af van haar deelname aan het EK. Ondanks de motivatie en geweldige vorm van de renners is besloten alle voorbereidingen te staken omdat de veiligheid van de renners en staf niet langer gegarandeerd is", liet de Franse wielerbond eerder deze maand weten.



Veelvoudig Europees en wereldkampioen Filippo Ganna is er bijvoorbeeld ook niet bij na een positieve coronatest. Ook enkele andere Italiaanse atleten moeten verstek geven wegens een positieve test.

Het EK baanwielrennen start woensdag en duurt tot en met zondag. Door het hoge aantal afwezigen wordt het een open strijd.

