KOERS KORT. Geen Belgen op EK baanwielrennen - Brand wint in Niel bij de vrouwen - schorsing Simmons opgeheven

Geen Belgen op EK baanwielrennen

Het EK baanwielrennen in Plovdiv in Bulgarije start zonder de Belgische ploeg. Vanwege het coronavirus wil Belgian Cycling geen risico nemen en moet elke renner thuisblijven. België is niet het enige land dat afwezig blijft.

"Gelet op het hoge aantal Covid19-gevallen in België en de rest van Europa is beslist om geen atleten naar het EK baanwielrennen te sturen om de de gezondheid van onze renners en het personeel te verzorgen", laat Belgian Cycling weten via Twitter.

België is niet het enige land dat het EK links laat liggen. Ook landen als Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk ontbreken. "Door de negatieve ontwikkeling van de gezondheidscrisis in Europa ziet het Franse team af van haar deelname aan het EK. Ondanks de motivatie en geweldige vorm van de renners is besloten alle voorbereidingen te staken omdat de veiligheid van de renners en staf niet langer gegarandeerd is", liet de Franse wielerbond eerder deze maand weten.



Veelvoudig Europees en wereldkampioen Filippo Ganna is er bijvoorbeeld ook niet bij na een positieve coronatest. Ook enkele andere Italiaanse atleten moeten verstek geven wegens een positieve test. Het EK baanwielrennen start woensdag en duurt tot en met zondag. Door het hoge aantal afwezigen wordt het een open strijd.

Volledig scherm Kenny De Ketele. © Photo News

Brand wint bij de vrouwen in Niel

Lucinda Brand heeft de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. In een sprint met twee versloeg de Nederlandse haar landgenote en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema, nog een Nederlandse, werd derde. Sanne Cant finishte als zesde, Laura Verdonschot eindigde als negende. Alvarado behoudt de leidersplaats in de Superprestige met 44 punten, drie meer dan Lucinda Brand

Het nieuwe parcours in Niel maakte zich op voor een strijd tussen de Nederlandse dames. Een parcours met heel wat modder na de regen van dinsdag en een paar lastige nieuwe hellende stroken. Annemarie Worst nam de kopstart voor haar rekening, Ceylin del Carmen Alvarado en Eva Lechner schoven mee en ook Ellen Van Loy was goed vertrokken. Door een schuiver even later viel ze evenwel terug in de wedstrijd.

In de eerste ronde bleef het grote pak grotendeels nog samen, al scheidde zich op het eind wel een trio af met Alvarado, Worst en Yara Kastelijn, maar ook Worst en co waren niet ver en alles kwam weer bij elkaar in de tweede ronde. Door een valpartij viel Worst terug, vooraan reden Alvarado en Denise Betsema weg en het was vooral die laatste die het tempo bepaalde. Maar ook Yara Kastelijn was in goede doen en pikte opnieuw aan in de derde ronde.

Ook Lucinda Brand was niet ver, op zes seconden voor het induiken van de vierde ronde, daarna volgde Manon Bakker op plek vijf, Sanne Cant vocht een strijd uit met Annemarie Worst om plek zes. Brand knokte zich terug in de wedstrijd en nam bijna meteen de kop in de vierde ronde. Kastelijn hing aan de rekker en moest de anderen laten rijden.

In de achtergrond werd Bakker opgeraapt door Cant en Worst, die laatste zou nog naar plek vijf rijden. Met drie doken ze de slotronde in, Kastelijn volgde op acht tellen, maar zou zich alsnog even naar het wiel van de drie hijsen. Tevergeefs, want toen Brand fel van leer ging in het slot, moest ze andermaal een gaatje laten.

Ook Betsema kreeg het lastig en uiteindelijk werd de strijd beslecht in een sprint met twee. Daarin toonde Brand zich de snelste en pakte ze de zege, net zoals vorig jaar in Niel.

Volledig scherm BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN © BELGA

Geen Ronde van Yorkshire in 2021 omwille van COVID-19

De Ronde van Yorkshire gaat ook volgend seizoen niet door. De zesde editie van de Britse rittenkoers werd dit voorjaar ook al uitgesteld omwille van de coronapandemie. Organisator Welcome to Yorkshire legde uit dat in deze “moeilijke tijden gefocust moet worden op de onmiddellijke noden van de organisatie”. “We kunnen onze financiële middelen niet besteden aan projecten waarvan we niet zeker zijn dat ze zullen kunnen doorgaan”, klinkt het. “We richten onze energie op een nog grotere en mooiere editie van de Ronde van Yorkshire in 2022.” De vijfde editie van de Ronde van Yorkshire werd in mei 2019 gewonnen door de Brit Chris Lawless, voor onze landgenoot Greg Van Avermaet. Van Avermaet won wel de editie in 2018. Serge Pauwels was de beste in 2017.

Volledig scherm Christopher Lawless won vorig jaar de Ronde van Yorkshire. © Photo News

Trek-Segafredo laat schorsing Simmons vallen

Quinn Simmons kan volgend seizoen gewoon opnieuw wedstrijden rijden. Het Amerikaanse talent en zijn team Trek-Segafredo bevestigden het opheffen van de schorsing voor Simmons aan Cyclingnews. De negentienjarige Amerikaan werd begin oktober disciplinair geschorst nadat hij op sociale media op een ongeoorloofde manier liet blijken aanhanger te zijn van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Hij gebruikte daarbij de emoji van een zwaaiende zwarte hand.

Trek-Segafredo was niet opgezet met het gedrag van Simmons en zette hem op non-actief. De jonge Amerikaan verontschuldigde zich voor zijn gedrag, maar benadrukte ook dat hij de zwarte emoji niet als racistisch bedoelde. Intussen werden de plooien tussen beide partijen glad gestreken.

Quinn Simmons is bij Trek-Segafredo onder meer ploeggenoot van onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns. Hij werd in 2019 wereldkampioen op de weg bij de junioren en won in die categorie ook Gent-Wevelgem. Hij sloeg vervolgens de beloftencategorie over om prof te worden bij Trek-Segafredo.

Volledig scherm Quinn Simmons werd vorig jaar in Yorkshire nog wereldkampioen bij de junioren. © Photo News

Britse wielerbond ontslaat sprinterscoach na wangedrag

De Britse wielerbond heeft coach Kevin Stewart ontslagen. De coach van de baansprinters is schuldig bevonden aan ernstig wangedrag waaronder ongepaste relaties met atleten. Stewart, de hoofdcoach van de sprinters die onder anderen werkte met zesvoudig Olympisch kampioen baanwielrennen Jason Kenny, had herhaaldelijk waarschuwingen gekregen over zijn gedrag. De wielerbond meldt ook dat een onderzoek niet heeft uitgewezen dat de coach fysieke relaties met leden van het team heeft gehad.

“Hoewel dit heel ongemakkelijk is voor alle betrokkenen, laat het de kracht zien van de processen die we hebben als er incidenten zijn”, zei prestatiemanager Stephen Park van de Britse wielerbond. “Het wielerteam van Groot-Brittannië heeft een duidelijke reeks aan regels en waarden en moeten elkaar erop aanspreken als we ons niet aan die gedragsregels houden.” Stewart verontschuldigde zich voor zijn gedrag. “Ik realiseer me dat mijn gedrag mijn positie in het team onhoudbaar heeft gemaakt.”