KOERS KORT. Geen Alaphilippe in Brabantse Pijl, Ineos rekent op Pidcock en Carapaz

Alpecin-Fenix rekent op ex-winnaar Vakoc in Brabantse Pijl

Alpecin-Fenix komt woensdag in de Brabantse Pijl (1.Pro) met oud-winnaar Petr Vakoc aan de start. De Tsjech won de Brabantse Pijl in 2016 en werd tweede in 2017. Mathieu van der Poel, de winnaar van 2019 en vorig jaar tweede, komt niet aan het vertrek. De Nederlander lastte na de Ronde van Vlaanderen, waarin hij als tweede eindigde, een rustpauze in.

Daarom krijgt Vakoc woensdag zijn kans. De Tsjech was enkele jaren geleden een veelbelovend talent, maar haalde na een zwaar ongeluk in januari 2018 op training in Zuid-Afrika niet meer zijn topniveau.

Vakoc krijgt de Belgen Dries De Bondt, Xandro Meurisse en Floris De Tier aan zijn zijde. De Nederlander Oscar Riesebeek, de Brit Ben Tulett en de Italiaan Kristian Sbaragli komen ook aan het vertrek voor Alpecin-Fenix.

Deceuninck-Quick.Step met sterke vrijbuiters naar Brabantse Pijl

Deceuninck-Quick.Step heeft z'n selectie voor de Brabantse Pijl van woensdag rond. De winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, is er niet bij. De Belgische formatie start dan ook zonder echte kopman, maar brengt wel een sterk team van vrijbuiters aan de start. Yves Lampaert maakt z'n debuut in de Brabantse Pijl, Mikkel Honoré won vorige week nog een etappe in de Ronde van het Baskenland.

Selectie: Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Ian Garrison, Mikkel Honoré, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Pieter Serry.

Ineos start met Pidcock en voormalig Giro-winnaar Carapaz

Ineos Grenadiers start woensdag met een sterke selectie in de Brabantse Pijl. Het Britse WorldTour-team rekent onder meer op Tom Pidcock en voormalig Giro-winnaar Richard Carapaz.

Beide renners maken voor het eerst hun opwachting in de Brabantse Pijl. Pidcock liet zich in zijn eerste voorjaar bij de profs al opmerken met ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) en de Strade Bianche (vijfde). Carapaz begon een stuk minder aan het seizoen met weinig inspirerende prestaties in de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. De Ecuadoriaan werd vorig jaar nog tweede in de Vuelta en won in 2019 de Giro, dit jaar wil hij schitteren in de Tour.

