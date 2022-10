KOERS KORT. García Cortina laat Movistar weer juichen in Italië - Alaphilippe krijgt vier Belgen in steun in Lombardije

Alaphilippe krijgt vier Belgen in steun in Lombardije

Quick.Step-Alpha Vinyl heeft de selectie bekend gemaakt voor de Ronde van Lombardije, het laatste Monument van het seizoen dat zaterdag verreden wordt. Hét speerpunt is Julian Alaphilippe, die op zoek gaat naar een eerste triomf in de ‘koers van de vallende bladeren’. De Franse ex-wereldkampioen krijgt maar liefst vier Belgen in steun: Dries Devenyns, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Schaduwkopmannen Mikkel Honoré en Andrea Bagioli maken het zevental compleet. Wereldkampioen Remco Evenepoel is er zoals gepland niet bij - hij zette dinsdag na een drukke zomer een punt achter zijn seizoen in Binche.

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © Photo News

García Cortina weet weer wat winnen is

Iván García Cortina heeft in de Gran Piemonte zijn derde profzege geboekt. De 26-jarige Spanjaard van Movistar was in de Italiaanse herfstklassieker de snelste van een gedecimeerd peloton. Matej Mohoric en Alexis Vuillermoz mochten als respectievelijk tweede en derde mee het podium op. Voor García Cortina is het de eerste overwinning sinds een ritzege in Parijs-Nice in 2020, meer dan twee jaar geleden.

Corné van Kessel breekt sleutelbeen bij val op training

De Nederlandse veldrijder Corné van Kessel heeft bij een val op training in Lichtaart zijn linkersleutelbeen gebroken. Dat bevestigt het Tormans Cyclo Cross Team. De 31-jarige Van Kessel ging inmiddels onder het mes bij dokter Toon Claes in Herentals en zal vier tot zes weken buiten strijd zijn. Afgelopen zaterdag werd hij nog vijfde in de Berencross in Meulebeke.

Op de website van zijn team legt de Nederlander uit wat er gebeurd is. “Tijdens de opwarming raakte ik de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al tientallen keren door gefietst heb. Bart Wellens heeft me vergezeld naar het ziekenhuis van Herentals, waar een gebroken sleutelbeen vastgesteld werd. De gevolgen van deze eenvoudige val op mijn schouder zijn erg ongelukkig. Mijn vijfde plaats in Meulebeke toonde de progressie van mijn vorm richting de belangrijkste wedstrijden aan. Ik wil dokter Toon Claes bedanken voor de snelle en efficiënte behandeling. Na deze geslaagde operatie zal ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug in het veld te keren.”

Teamdokter Mathieu Vermeersch vult aan. “Corné van Kessel heeft bij zijn val een complexe distale clavicula fractuur opgelopen. In het ziekenhuis van Herentals werd osteosynthese toegepast, waardoor hij vrij snel zijn trainingen op de rollen en op de weg zal kunnen hervatten. We verwachten dat Corné na een herstelperiode van vier tot zes weken opnieuw het veld zal kunnen induiken.”

Benjamin Declercq sprint naar zege in KAJ-KWB Prijs Zele

Benjamin Declercq heeft de KAJ-KWB Prijs in Zele gewonnen. De 28-jarige renner van Arkéa-Samsic was na 166,8 kilometer, in deze allerlaatste Oost-Vlaamse profkoers op de nationale kalender dit seizoen, na een sprint sneller dan de Nederlander Nick van der Meer en de Brit Adam Lewis. De Nederlander Jaap Roelen werd vierde voor Jonas Geens.

Nog voor half koers vormde zich een kopgroep met twaalf renners. Daar maakten Liam Slock, Benjamin Declercq, Jonas Geens, Aaron Verwilst, Dylan Vandenstorme, de Brit Adam Lewis, de Ierse kampioen Rory Townsend en de Nederlanders Cees Bol, Nick van der Meer, Jaap Roelen, Max Kroonen en Thijs de Lange deel van uit. Dit gezelschap boekte maximaal 40 seconden voorsprong op het peloton dat door de hoge snelheid soms verbrokkelde.

In de slotronde voerden Benjamin Declercq, Adam Lewis en Nick van der Meer het tempo op gezien de grote groep met rasse schreden naderde. Zij mochten met drie sprinten voor de zege terwijl de rest hen vrijwel op de nek zat. In die spurt behaalde Benjamin Declercq zijn eerste zege van het seizoen.

“Ik hoop alvast volgend jaar ook nog prof te kunnen zijn. Bij Team Arkéa-Samsic kreeg ik een tijdje geleden al te horen dat er voor mij in 2023 geen plaats meer is. Deze overwinning kan een mooi visitekaartje zijn”, gaf Benjamin Declercq mee.

Klaas Lodewyck, ploegleider van Remco in Vuelta, is gisteren papa geworden van Victoir

Biermans naar Arkéa-Samsic

Jenthe Biermans zal ook in 2023 actief blijven in de WorldTour. De 26-jarige boerenzoon uit Geel kwam de voorbije drie seizoenen uit voor Israël - Premier Tech, waar hij een helper was in de klassieke kern rond Sep Vanmarcke. Na dit seizoen zakt de Israëlische ploeg echter met negenennegentig procent zekerheid uit de WorldTour, maar Biermans zakt niet mee af. Hij komt volgend jaar uit voor het Franse Arkea-Samsic, dat stijgt naar de WorldTour. Aangezien kopman Nairo Quintana er vertrekt, was er voldoende budget vrij om de ploeg te versterken met Biermans, die dit seizoen 330 UCI-punten sprokkelde dankzij enkele knappe ereplaatsen. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Uittredend winnaar Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor Lombardije

Zaterdag wordt met de Ronde van Lombardije het laatste monument van het wielerseizoen verreden. Vorig jaar won Tadej Pogacar. Zijn ploeg, UAE, maakte zopas bekend welke renners de Sloveen deze editie zullen bijstaan: Joao Almeida, Davide Formolo, Marc Hirschi, Rafal Majka, Jan Polanc en Diego Ulissi.

“Het is een mooie wedstrijd om een mooi seizoen af te sluiten”, blikt Pogacar vooruit. “Ik ben in een goede conditie om de koers aan te vatten, ook het team is erg sterk.”

Volledig scherm Pogacar. © Photo News

Volledig scherm Pogacar versloeg vorig jaar Masnada in een sprint. © BELGA

Pogacar tankt vertrouwen voor Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft Tre Valli Varesine gewonnen, een Italiaanse eendagswedstrijd voor de Pro Series. Hij was de snelste in de sprint van een ruime kopgroep en deed zo extra vertrouwen op voor de Ronde van Lombardije.

De voorlaatste Italiaanse voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Lombardije was één van de lastigste, want de 101ste editie van de koers in aankomststad Varese werd voor het grootste deel op lokale klimcircuits afgewerkt. Verschillende Belgen lieten zich onderweg zien: Quinten Hermans en Johan Meens schoven mee met een vroege vlucht waar Hermans één van de sterkste renners bleek, Tim Wellens deed in de finale een aanvalspoging.

Uiteindelijk diende zich na een waslijst van aanvalspogingen een ruime kopgroep aan voor de slotkilometer. Movistar probeerde de afscheidnemende Alejandro Valverde in zijn laatste koersweek naar de zege te lanceren, maar de 42-jarige Spanjaard moest twee renners voor zich dulden: Tadej Pogacar won, Colombiaans kampioen Sergio Higuita werd tweede. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar, afgelopen zaterdag al tweede in de Ronde van Emilia, zet zo zijn favorietenstatus voor de Ronde van Lombardije van zaterdag alleen maar kracht bij. De Sloveen is de uittredende winnaar in het laatste monument van het wielerjaar.

Wiebes pakt 23ste seizoenszege in Binche-Chimay-Binche

Lorena Wiebes (DSM) heeft de tweede editie van de vrouwenwedstrijd van Binche-Chimay-Binche (1.1) op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse haalde het na 117,2 km tussen Chimay en Binche in een sprint voor haar landgenote Marjolein van ‘t Geloof (Le Col-Wahoo) en de Finse Anniina Ahtosalo (Uno-X). Sanne Cant (Plantur-Pura) werd vijfde.

Voor Wiebes was het haar 23ste zege van het seizoen, de 59ste in haar carrière. Dit jaar won ze onder meer de Simac Tour, de Ride London Classic, het Europees kampioenschap, Nokere Koerse, de Scheldeprijs, vier ritten in de Baloise Ladies Tour en twee ritten in de Tour de France Femmes. Wiebes volgt op de erelijst in Binche Sara Van de Vel op.

Volledig scherm © Photo News

Longo Borghini juicht in Tre Valli Varesine

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft de tweede editie van de vrouwenwedstrijd van de Italiaanse semiklassieker Tre Valli Varesine (1.1) op haar naam geschreven. De dertigjarige Italiaanse haalde het na 88,9 km tussen Busto Arsizio en Varese solo met een voorsprong van 26 seconden op de Amerikaanse Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB). De Spaanse Ane Santesteban (BikeExchange-Jayco) won de sprint voor de derde plaats, voor de Italiaanse Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) en de Cubaanse Arlenis Sierra (Movistar). Sierra had vorig jaar de eerste editie van Tre Valli Varesine voor vrouwen gewonnen.

Volledig scherm © Photo News

Van Keirsbulck zet carrière verder bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Guillaume Van Keirsbulck (31) is ook in 2023 nog profrenner. De West-Vlaming rijdt volgend seizoen bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Van Keirsbulck is al de vijfde Vlaamse versterking voor de Waalse pro-continentale ploeg van Christophe Brandt. Ook Kenneth Van Rooy, Julian Mertens, Lennert Teugels en Luca van Boven vonden er onderdak. Van Keirsbulck kwam de voorbije twee seizoenen uit bij Alpecin-Deceuninck, maar paste niet meer in de plannen van de broers Roodhooft. Dat geldt ook voor Julien Vermote (33) en Floris De Tier (30), maar zij hebben nog geen nieuwe ploeg gevonden. Ook Sander Armée (36) en Kenneth Vanbilsen (32) zitten nog zonder contract voor 2023. Zij moeten opkrassen bij Cofidis. (BVDC)

Devriendt naar Team Nibali

Tom Devriendt (30) rijdt volgend seizoen voor de pro-continentale formatie Team Qhubeka. De nummer vier van Parijs-Roubaix mocht vertrekken bij Intermarché Wanty Gobert en schermde met een aanbieding van Team B&B, maar omdat de Franse pro-continentale ploeg van Jérôme Pineau nog steeds geen extra hoofdsponsor heeft aangekondigd, kiest Devriendt eieren voor zijn geld. Na een sponsorprobleem zakte Team Qhubeka vorig jaar van WorldTour-niveau naar het continentale level, maar ploegmanager Douglas Ryder heeft met fietsmerk Scott en sportmerk Q36.5 nieuwe sponsors gevonden. Vincenzo Nibali is ambassadeur van Q36.5 en gaat als sportief adviseur aan de slag bij de Zuid-Afrikaanse wielerploeg, die naast Devriendt ook Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti en Damien Howson hebben vastgelegd. (BVDC)

Volledig scherm Tom Devriendt. © Photo News

Kooij klopt Philipsen in Münsterland Giro

Olav Kooij (20) heeft maandag de Sparkassen Münsterland Giro op zijn naam geschreven. De Nederlander van Jumbo-Visma was in de Duitse eendagskoers duidelijk sneller dan onze landgenoot Jasper Philipsen, die op de tweede plek strandde. Kooij bracht zijn overwinningentotaal in 2022 zo al op twaalf.

Tim Merlier sprint voor Yves Lampaert en Michiel Lambrecht naar zege (2)

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) heeft het 76ste Herfstcriterium van Oostrozebeke op zijn naam gebracht. De 29-jarige Belgische kampioen was de snelste na 100 kilometer of 45 ronden in en rond het centrum van de West-Vlaamse gemeente, na een sprint met drie. Yves Lampaert eigende zich de tweede plaats toe voor thuisrijder Michiel Lambrecht. Timothy Dupont viel net naast het podium. Stijn Steels werd vijfde voor Rune Herregodts.

Het was bondscoach Sven Vanthourenhout die de bende op gang vlagde. Meteen vonden tien renners inspiratie om voor de groep te gaan uitrijden. Onder hen Timothy Dupont. Lang duurde dat verhaal niet. Men had er duidelijk zin in en dat resulteerde in een hoog tempo. Tim Merlier ging daarop in de aanval met onder andere Rune Herregodts, Michiel Lambrecht en Lorenzo Masciarelli. Maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren.

Het bleef aanvallen regenen tot zich op vijf ronden van het einde een kopgroep vormde met tien renners. Daar maakten Tim Merlier, Michiel Lambrecht, Yves Lampaert, Rune Herregodts, Stijn Steels, Timothy Dupont, Alec Segaert, Luca Van Boven, Jens Keukeleire en Louis Blouwe deel van uit. Tot een sprint met tien kwam het evenwel niet. Met nog een ronde te rijden versnelden Yves Lampaert, Michiel Lambrecht en Tim Merlier opnieuw. In de laatste rechte lijn stond er geen maat op Tim Merlier die netjes de maat nam van zijn metgezellen.

De Belgische kampioen volgt Remco Evenepoel op als eindlaureaat van het Herfstcriterium van Oostrozebeke. De regerende wereldkampioen was in 2019 de sterkste van het pak. In 2020 en 2021 werd het criterium niet georganiseerd wegens de coronapandemie.

“Wij hebben hier goed rond gevlamd. Een dagje rustig fietsen was het niet. Als ik kijk op mijn fietscomputer zie ik een gemiddelde van meer dan 46 kilometer per uur. Niet slecht gereden zeg ik dan. Morgen rijd ik in Binche, zondag wacht de Memorial Rik Van Steenbergen en dan zit het seizoen erop”, gaf Tim Merlier mee. “Ik voel me nog heel goed. Te goed eigenlijk om nu al te stoppen. Voor mij mochten er nog wel een pak koersen komen maar dat is dus niet het geval.”

Volledig scherm © Photo News

Keisse rijdt bij afscheid met Team Belgium omnium tegen wereldtoppers

Op donderdag 24 november neemt Iljo Keisse afscheid van de wielersport tijdens een gala-avond in het Gentse Kuipke. Tijdens de feestelijkheden ontbreekt ook het sportieve niet en zal een Team Belgium, uiteraard onder aanvoering van Keisse, het tegen een Team International opnemen in een omnium.

Bij het Team International maakte organisator Golazo de eerste vier namen, stuk voor stuk wereldtoppers die jarenlang aan de zijde van Keisse gekoerst hebben, bekend. Zo wordt de 38-jarige Nederlander Niki Terpstra, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en jarenlang ploegmaat van Keisse, een van de speerpunten. Ook Michael Mørkøv en Elia Viviani tekenen present. Met de Deen won Keisse de Zesdaagse van Gent in 2015, met de Italiaan in 2018, de voorlopig laatste zege van Keisse in ‘t Kuipke. Eerder was al bekendgemaakt dat Mark Cavendish niet zou ontbreken op ‘Merci Iljooo’, zoals de gala-avond heet.

Bij Team Belgium krijgt Keisse onder meer Stijn Steels aan zijn zijde. De overige namen van Team Belgium en Team International volgen binnenkort. Het omnium zal bestaan uit een dernyrace, afvallingskoers, scratch, puntenkoers en 500 meter sprint.

De 39-jarige Keisse kondigde eerder aan dat dit jaar zijn laatste seizoen als profrenner zou worden. De Gentenaar rijdt sinds 2010 voor Quick-Step. Zijn overwinning in de slotetappe van de Ronde van Italië 2015 is zijn mooiste zege op de weg. In het baanwielrennen stapelde Keisse de triomfen op. ‘Zijn’ Gentse zesdaagse won hij zeven keer.

Volledig scherm © BELGA

Ballerini volgt ploegmaat Evenepoel op in Coppa Bernocchi

In Italië heeft thuisrijder Davide Ballerini (28) de Coppa Bernocchi gewonnen. De renner van Quick.Step-Alpha Vinyl was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton en volgt zo op de erelijst ploegmaat Remco Evenepoel op. Voor Ballerini, vorig jaar winnaar van de Omloop, was het de tweede zege van het seizoen. Eind juli won-ie al een etappe in de Ronde van Wallonië.

Segaert wint Ronde van Lombardije

In de marge van de gloriedag van Remco Evenepoel in Brussel, was er in Italië Belgisch succes bij de beloften. Alec Segaert won de Ronde van Lombardije voor kersvers wereldkampioen Fedorov. De zilveren medaille op het WK tijdrijden geeft zo een nieuw visitekaartje af. Na een koers op heuvelachtig terrein sloop Segaert met Fedorov en Labrosse weg op Madonna del Ghisallo. In de finale hield hij alles samen om het in de sprint af te maken. Voor Segaert is het de grootste overwinning uit zijn carrière. De West-Vlaming wordt prof in 2024 bij Lotto-Dstny.

Volledig scherm © Photo News

Mas klopt Pogacar in Giro dell’Emilia

Enric Mas (27) heeft zaterdag in Italië de lastige Giro dell’ Emilia op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar reed op de lastige slotklim van San Luca niemand minder dan tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar klink uit het wiel. De Sloveen, die volgend weekend zijn titel verdedigt in de Ronde van Lombardije, werd op een tiental seconden tweede. Ouderdomsdeken Domenico Pozzovivo mocht als derde mee op het podium. Voor Mas was het de eerste zege in anderhalf jaar tijd. Zijn laatste overwinning voor vandaag dateerde van april vorig jaar, toen hij de derde etappe in de Ronde van Valencia won.

Volledig scherm Enric Mas. © Photo News

Hermans moet op het laatste moment afhaken voor Giro dell’Emilia

Quinten Hermans is niet aan de start gekomen van de Ronde van Emilia (1.Pro). Dat maakte zijn team, Intermarché-Wanty Gobert, kort voor de start van de Italiaanse semiklassieker bekend. De 27-jarige Limburger werd in de selectie van het Belgische WorldTour-team vervangen door de Italiaan Lorenzo Rota. Intermarché-Wanty Gobert gaf geen reden voor het niet van start gaan van Hermans. Hij zou voor de eerste keer deelnemen in Emilia.

Hermans behoorde vorige week nog tot de Belgische selectie op de wegrit van het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De Belgen mochten na afloop de wereldtitel van Remco Evenepoel vieren. Hermans verlaat Intermarché-Wanty Gobert volgend seizoen voor een nieuw avontuur bij Alpecin-Deceuninck.

Franse revelatie Axel Laurance boekt eerste profzege in Kroatië

De Fransman Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) heeft vrijdag in een groepssprint de vierde etappe gewonnen van de CRO Race, de wielerronde van Kroatië (UCI categorie 2.1). De Italiaan Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) finishte als tweede en behoudt de leiderstrui.

Matej Mohoric, de recentste winnaar van Milaan-Sanremo, probeerde ploegmaat Jonathan Milan in de laatste hectometers naar een derde etappezege te leiden, maar de hattrick kwam er niet: de 21-jarige Laurance wurmde zich in de sprint naast Mohoric richting zijn eerste profzege. De Franse neoprof finishte vorige maand nog als tweede in de Bretagne Classic, toen achter Wout van Aert.

Vingegaard haalt uit in Ronde van Kroatië

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft donderdag zijn eerste zege geboekt sinds zijn eindwinst in de Ronde van Frankrijk deze zomer. De Deen was aan het einde van de derde etappe van de CRO Race, de wielerronde van Kroatië (UCI categorie 2.1), de beste op een spectaculaire aankomsthelling.

Zeven vroege vluchters werden in de finale van de 157 kilometer lange derde rit in Kroatië afgelost door drie andere aanvallers, maar in de laatste vijf kilometer was alles te herdoen in de aanloop naar de spectaculaire aankomst bovenop Primosten. Op die anderhalve kilometer lange beklimming kregen de renners niet alleen steile percentages voor de wielen, maar ook gedeeltes onverharde weg.

Na twee ritzeges op evenveel dagen stak de Italiaanse leider Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) opnieuw de hand uit naar de ritoverwinning met twee aanvalspogingen bergop, maar hij werd geremonteerd door de lichtere klimmers van het pak. Vingegaard, bezig aan zijn rentree na de Tour, haalde het uiteindelijk voor de amper negentienjarige Brit Oscar Onley van het opleidingsteam van DSM. De Sloveen Matej Mohoric, een ploegmaat van Milan, werd derde.

Milan, zelf nog vijfde, blijft wel ternauwernood aan de leiding van het algemene klassement, met amper één seconde voorsprong op Vingegaard. Onley is derde op 0:05. De zesdaagse Ronde van Kroatië eindigt zondag.

Gianni Marchand veegt nul weg

Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) heeft donderdag de eerste etappe in de wielerronde van Iran (2.1) op zijn naam geschreven. Hij is de eerste leider.

De 32-jarige Marchand was na 153,8 km tussen Tabriz en Urmia sneller dan de Maleisiër Muhammad Mohd Zariff (Terengganu Polygon Cycling Team) en behaalde zo zijn allereerste zege. Vorig jaar mocht hij als derde mee op het eindpodium van de Baloise Belgium Tour naast eindwinnaar Remco Evenepoel en Yves Lampaert.

Vrijdag leggen de renners 148,9 km af van Tabriz naar Jolfa. De 35e Ronde van Iran eindigt maandag.

Volledig scherm Gianni Marchand © VDB

Seizoen is voorbij voor Edward Planckaert na val op training

Edward Planckaert zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte zijn team Alpecin-Deceuninck donderdag bekend. De 27-jarige West-Vlaming viel woensdag op training en ontwrichtte daarbij zijn duim. Hij zal geopereerd worden. Zijn team verwacht dat hij in de winter een normale voorbereiding op komend seizoen zal kunnen afwerken.

Planckaert telt één profzege op zijn actief, de eerste rit in de Ronde van Burgos (2.Pro) van vorig jaar. Dit seizoen reed hij zijn eerste Tour de France, die hij als 109e beëindigde. Hij was er vooral actief in dienst van sprinter Jasper Philipsen, die twee etappes won.

Volledig scherm © Photo News

Tim Wellens stelt rentree uit door persoonlijke redenen

Tim Wellens zou vandaag zijn wederoptreden vieren in de Coppa Agostoni (1.1), een Italiaanse semiklassieker, maar zover komt het niet. De 31-jarige Limburger geeft in laatste instantie forfait door persoonlijke omstandigheden.

Wellens reed op 24 augustus met de Druivenkoers zijn laatste wedstrijd. In Overijse gaf Wellens op en nadien moest hij even gas terugnemen na onrustwekkende hartkloppingen. Hij miste daardoor onder meer de Canadese klassiekers in Québec en Montréal.

Lotto Soudal start door het forfait van Wellens met slechts vijf renners in de Coppa Agostoni. Dat zijn onze landgenoot Maxim Van Gils, de Spanjaard Carlos Barbero, de Italiaan Filippo Conca, de Deen Andreas Kron en de Pool Kamil Malecki.

Volledig scherm Tim Wellens. © Photo News

Dolgelukkige Barbier juicht in Kroatië, maar fotofinish duidt Milan als winnaar aan

Pijnlijk moment voor Pierre Barbier. De 25-jarige Fransman van B&B Hotels - KTM dacht dat hij de tweede etappe van de Ronde van Kroatië had gewonnen. Barbier vierde intens, maar de finishfoto bracht slecht nieuws voor de Fransman. Jonathan Milan trok na een prangende sprint aan het langste eind. Gisteren won de 21-jarige Italiaan van Bahrain-Victorious ook al de eerste rit.

Quick.Step met Alaphilippe en vijf Belgen naar Giro dell’Emilia

Quick.Step-Alpha Vinyl trekt met de Franse tweevoudige wereldkampioen Julian Alaphilippe, de Brit James Knox, en de Belgen Tim Declercq, Dries Devenyns, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke naar de 105de editie van de Ronde van Emilia (Ita/1.Pro), die op zaterdag 1 oktober gereden wordt.

De renners krijgen in de buurt van Bologna een koers van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met in de finale de beklimming van de San Luca. Die bult van net iets meer dan 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent belooft de scherprechter te worden.

Jonathan Milan wint eerste etappe Ronde van Kroatië

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) heeft de eerste leiderstrui in de CRO Race gepakt. Nadat een vroege ontsnapping - met Belg Kenny Molly - werd gegrepen op de slotklim, zette Tourwinnaar Jonas Vingegaard zich overeind. De Deen is bezig aan z’n eerste koers sinds de Ronde van Frankrijk. Hij had niet de benen om de rest los te rijden.

Mohoric kreeg in de afdaling wel wat ruimte en leek stand te gaan houden, maar een aanstormend peloton ging er in de laatste meters toch nog over. Gelukkig voor Bahrain-Victorious was het de 21-jarige Italiaan Jonathan Milan die van dat groepje de snelste was en zo de eerste leiderstrui bemachtigt.

Lukas Pöstlberger trekt naar Team BikeExchange-Jayco

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger zet zijn wielercarrière verder bij Team BikeExchange-Jayco. Hij ondertekent bij de Australische WorldTourformatie een contract voor twee seizoenen. De 30-jarige Pöstlberger komt over van het Duitse BORA-hansgrohe, de ploeg waarvoor hij in 2015 debuteerde als prof. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Italië (2017) en het Critérium du Dauphiné (2021). Twee keer werd hij Oostenrijks kampioen op de weg (2018 en 2012).

Team BikeExchange-Jayco ziet Pöstlberger, een allrounder, als een versterking voor de klassieke kern en wil hem ook inschakelen in de sprinttrein en voor de grote rondes. “Het is altijd belangrijk om echte allrounders in het team te hebben”, zegt algemeen manager Brent Copeland. “We hebben al vaker gezien wat hij waard is als renner. Hij heeft ons veel te bieden en ik ben ervan overtuigd dat hij zijn rijke ervaring zal delen met andere renners.”

Volledig scherm Lukas Pöstlberger. © Photo News

Vader bijna half jaar na zware crash terug in koers

Milan Vader keert bijna een half jaar na zijn zware crash in de Ronde van Baskenland terug in het peloton. De 26-jarige Nederlaner staat dinsdag in Osijek aan de start van de Ronde van Kroatië, die zes etappes telt. Vader lag in april na zijn val bijna twee weken in coma.

Vader ging tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland in een afdaling hard onderuit. Hij liep diverse breuken in zijn bovenlijf op. Na enkele weken in het ziekenhuis van Bilbao werd hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, om verder te werken aan zijn herstel. De renner van Jumbo-Visma keerde onlangs nog even terug in Bilbao om het ziekenhuispersoneel te bedanken. “Zij hebben mijn leven gered. Ze zijn de helden van mij en vele anderen”, schreef Vader op Instagram.

Volledig scherm © Photo News

Van Asbroeck verlengt contract bij Israel-Premier Tech

Tom Van Asbroeck rijdt ook de volgende twee seizoenen voor Israel-Premier Tech. Onze 32-jarige landgenoot draagt het shirt van de Israëliërs sinds 2019. Daarvoor was hij aan de slag bij Cannondale, LottoNL-Jumbo en Topsport Vlaanderen. Van Asbroeck sprintte in 2019 naar winst in Binche-Chimay-Binche (voor Oliver Naesen) en won ook al een rit in de Ronde van Wallonië en de GP Cholet (allebei in 2014 in een spurt). Vorig najaar finishte hij als achtste in Parijs-Roubaix (net na Wout van Aert).

“Ik ben heel blij te kunnen bijtekenen”, reageert Van Asbroeck. “Dit team voelde reeds als een familie in mijn eerste jaar en ik ben tevreden in deze omgeving te blijven. Dit jaar hadden we wat pech, maar Rome is niet op een dag gebouwd en ik geloof nog steeds in het potentieel van dit team. De doelen voor volgend jaar blijven dezelfde: vechten voor zeges in de belangrijkste koersen tegen de beste ploegen in de wereld.”

Tourwinnaar Vingegaard viert rentree in Kroatië

Jonas Vingegaard neemt deze week met Jumbo-Visma deel aan de Ronde van Kroatië (2.1). Voor de Deen wordt het zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij eind juli de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef.

De 25-jarige Vingegaard mocht op 24 juli met de gele trui pronken op de Champs-Elysées in Parijs. Sindsdien bleef hij uit competitie en paste onder meer voor de Ronde van Denemarken en de wereldkampioenschappen in Australië. In de Ronde van Kroatië, die dinsdag begint en zondag eindigt, kruist Vingegaard de degens met onder andere Geraint Thomas, de kopman van INEOS Grenadiers en derde in de Tour. De Deen krijgt bij Jumbo-Visma hulp van zes Nederlanders (Jos van Emden, Gijs Leemreize, Milan Vader, Koen Bouwman, Timo Roosen en Lennard Hofstede).

De “Cro Race” is dit jaar toe aan de zevende editie. Op de erelijst staan toppers als de Italiaan Vincenzo Nibali (2017) en de Brit Adam Yates (2019). Vorig jaar won de Brit Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

Volledig scherm © Photo News

Valverde sluit carrière af in Ronde van Lombardije

Volgende week zaterdag (8 oktober) spelt Alejandro Valverde voor het laatst in zijn indrukwekkende carrière een rugnummer op. Zijn team Movistar bevestigt dat de Spanjaard dan met de Ronde van Lombardije zijn afscheidskoers rijdt. “Alejandro Valverde werkt de volgende twee weken in Italië zijn laatste profwedstrijden af”, zegt de ploeg, die meteen het programma meegeeft van de 42-jarige Valverde. Hij rijdt nog de Coppa Agostoni op 29 september, de Giro dell’Emilia op 1 oktober, de Tre Valli Varesine op 4 oktober om dan af te sluiten met zijn laatste Monument, de Ronde van Lombardije op 8 oktober.

“Het is het moment om een laatste keer te genieten, en hem te bedanken”, stelt de ploeg, die onderstreept dat de wereldkampioen van 2018 “een sterk team rond zich krijgt” met onder meer landgenoot Enric Mas, de runner-up van de Vuelta achter Remco Evenepoel.

Valverde zet binnenkort een punt achter een carrière van 21 seizoenen waarin hij onder meer de Vuelta (2009) won, vier keer Luik-Bastenaken-Luik (2006, 2008, 2015, 2017), vijf keer de Waalse Pijl (2006, 2014, 2015, 2016, 2017) en de wereldtitel op de weg in 2018 in Innsbruck. Eerder deze maand reed hij met de Vuelta zijn laatste grote ronde. Valverde finishte er als dertiende op ruim 25 minuten van kersvers wereldkampioen Evenepoel.

Volledig scherm Valverde. © Photo News