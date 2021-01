KOERS KORT. Froome past voor eerste trainingskamp met Israel Start-Up Nation

Chris Froome past voor eerste trainingskamp Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation, het team van onze landgenoten Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans, Tom Van Asbroeck en Ben Hermans, begint het nieuwe wielerseizoen vanaf volgende week dinsdag met een eerste gezamenlijke ploegstage. Grote afwezige in het Spaanse Girona is de nieuwe kopman, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. De 35-jarige Brit bereidt het nieuwe seizoen voor in Californië en kreeg de toestemming van de teamleiding om daar te blijven.

“Chris heeft grote stappen gemaakt in zowel zijn revalidatie als op het vlak van krachttraining”, legde Head of Performance Manager Paulo Saldanha uit. “Hij moet na zijn zware val (in de Dauphiné van 2019, red.) nog opnieuw de juiste balans in zijn lichaam vinden. Na intern overleg is besloten hem te laten verder trainen in zijn huidige omgeving. We denken dat dit het beste is voor zijn ontwikkeling op en naast de fiets.”

Het Israëlische WorldTour-team was in eerste instantie van plan haar eerste ploegstage in Israël af te werken, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Israël zit momenteel een derde lockdown door. Girona was daarom een makkelijker te bereiken stageplek.

Volledig scherm © Photo News

Lotto Soudal Ladies werkt samen met Digitalum

Lotto Soudal Ladies heeft aangekondigd een nieuwe sponsor te hebben aangetrokken. Vanaf komend seizoen staat e-commerce-specialist Digitalum op het truitje van het Belgische vrouwenteam. Algemeen manager John Lelangue was trots dat het bedrijf specifiek het vrouwenteam van Lotto Soudal wilde sponsoren.

“We konden ons meteen vinden in elkaars filosofie en waarden”, legde Lelangue uit op de teamwebsite. “Digitalum staat garant voor hightechtoepassingen en bij Lotto Soudal zetten we met ons Performance Department ook in op nieuwe technologieën. We zijn vooral ook heel trots dat Digitalum een specifieke investering doet in ons damesteam. Dat sluit aan bij de professionalisering waar wij naar streven. Het dameswielrennen zit in de lift en het is mooi dat niet alleen onze bestaande partners in het dameswielrennen investeren, maar dat er ook nieuwe partners samen met ons aan dit verhaal willen verder schrijven.”

Lotto Soudal Ladies gaat in 2021 opnieuw als continentaal team aan de slag in het vrouwenwielrennen. Kopvrouw Lotte Kopecky, die vorig seizoen voor de drie enige overwinningen zorgde, verliet de ploeg. Er staan voorlopig slechts tien rensters onder contract.