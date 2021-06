KOERS KORT. Fraile verrassende kampioen van Spanje

Fraile sterker dan Herrada en Aranburu in Spanje

Omar Fraile (Astana-Premier Tech) heeft zich zondag verrassend tot Spaans kampioen op de weg gekroond. De dertigjarige Bask was na 183 km in en om La Nucia in een sprint bergop sneller dan Jesus Herrada (Cofidis). Zijn ploegmakker Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) kaapte het brons weg.

Het is voor Fraile zijn zevende profzege. Zijn laatste (en grootste) overwinning was de veertiende etappe in de Tour de France van 2018. Hij won in zijn carrière ook ritten in de Ronde van Italië (2017), Ronde van Romandië (2018), Ronde van het Baskenland (2018) en Vierdaagse van Duinkerke (2015).

Fraile, die in 2018 ook al eens brons pakte op het Spaans kampioenschap op de weg, is op de erelijst de opvolger van zijn ploegmaat Luis Léon Sanchez. Vrijdag werd hij ook al zevende in het nationaal kampioenschap tijdrijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.