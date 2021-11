KOERS KORT. Fraile ruilt Astana voor INEOS Grenadiers

Wielrennen Wout van Aert heeft goesting in cross, maar denkt al aan klassiek voorjaar: “WK veldrijden? Wordt moeilijk”

Wout van Aert (27) is aan zijn trofeeënjacht begonnen. Als kroon op een weergaloos seizoen. Straks lonkt het veld weer. Zijn vierde liefde, na Sarah, Georges en de weg. Pure passie. Zó groot, dat hij luidop twijfelt over dat WK, eind januari 2022 in de States. Goh, dan toch? “Het is niet zomaar eventjes een regenboogstrijd in Oostende, hé.”

27 oktober