KOERS KORT. Florian Vermeersch verlengt contract bij Lotto Soudal tot eind 2024

Florian Vermeersch verlengt contract bij Lotto Soudal tot eind 2024

“Deze contractverlenging geeft me veel vertrouwen richting de toekomst”, zei Vermeersch in een eerste reactie. “We delen dezelfde toekomstvisie en het is fijn om deel uit te maken van een ambitieus project waarbij heel wat jongeren in een goed omkaderde omgeving kunnen doorgroeien. Ik geloof sterk in de kwaliteit en de uitbouw van een klassieke ploeg die een rol kan spelen in de belangrijkste wedstrijden. Als 22-jarige krijg je niet in iedere WorldTour-ploeg meteen de kans om je te bewijzen. Dat is bij Lotto Soudal wel het geval. Dat zorgt naast een groot pak vertrouwen ook voor een soort van familiegevoel. Je bouwt door de jaren heen een band op met zowel staf als renners en dat was toch ook een belangrijke factor richting een verlengd verblijf bij het team.”