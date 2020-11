KOERS KORT. Flandriencross in Hamme verhuist naar 17 januari

Flandriencross in Hamme verhuist naar 17 januari

De Flandriencross in Hamme, die op zaterdag 23 januari 2021 voorzien was, zal uiteindelijk plaatsvinden op zondag 17 januari. “De wissel van datum zorgt voor een betere spreiding in de cyclocrosskalender”, zo meldt organisator Golazo vrijdag. In de zesde manche van de X2O Badkamers Trofee nemen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert het tegen elkaar op. Vorig seizoen was Van der Poel in Hamme de sterkste, voor Laurens Sweeck en Tim Merlier.