KOERS KORT. Fabio Aru stopt na de Vuelta - Bahrain Victorious strijdt met speciale truitjes tegen obesitas en diabetes

De 31-jarige Fabio Aru stopt na de Vuelta met wielrennen. Hij schreef die Vuelta in 2015 op zijn naam. De Italiaanse klimgeit won eveneens een etappe in de Ronde van Frankrijk, drie in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. De laatste jaren draait het evenwel vierkant bij Aru. “Tot deze beslissing komen is niet gemakkelijk geweest, maar het is iets waar ik al een tijdje over heb nagedacht en met mijn familie over heb gesproken. Ik heb zestien jaar op de fiets gereden en meer dan een decennium als professional, maar de tijd is nu gekomen om mijn gezin, voorrang te geven. Het is passend dat mijn reis hier in Spanje zal eindigen, een plaats waar ik ongelooflijke herinneringen aan heb”, aldus Aru.