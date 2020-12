KOERS KORT. Ex-renner Nocentini vier jaar geschorst - Qhubeka haalt drie nieuwkomers voor 2021

Oud-wielrenner Nocentini wordt vier jaar geschorst wegens doping

Oud-wielrenner Rinaldo Nocentini is door het Italiaanse dopingagentschap NADO voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De 43-jarige Italiaan had in 2009 ruim een week de gele trui in de Ronde van Frankrijk om zijn schouders, en is al een jaar officieel gestopt met wielrennen.

Desondanks is de voormalig wielrenner met ingang van 30 november voor vier jaar uitgesloten van wielerwedstrijden. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft de schorsing te maken met onregelmatigheden in Nocentini’s bloedpaspoort.

Bovendien worden alle resultaten van Nocentini vanaf 2018 uit de boeken gehaald. Dat betekent dat hij twee etappezeges in de Ronde van Gabon moet inleveren. Ook draait Nocentini op voor de proceskosten van 378 euro.

Nocentini werd in 1999 prof bij Mapei en reed onder meer bij de ploegen Fassa Bortolo en Acqua & Sapone. Zijn beste jaren beleefde hij bij de Franse wielerploeg AG2R, waarvoor hij van 2007 tot en met 2015 actief was. In 2009 droeg hij acht dagen de gele trui in de Tour de France. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Polen en de Ronde van Californië. Ook werd hij in 2008 tweede in de rittenkoers Parijs-Nice.

Volledig scherm Rinaldo Nocentini in het geel tijdens de Tour van 2009. © AP

Qhubeka haalt drie nieuwkomers voor 2021

Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT, heeft drie nieuwe renners voor 2021 aangekondigd. Het gaat om de Nieuw-Zeelandse Zuid-Afrikaan Connor Brown, de Brit Harry Tanfield en de Deen Emil Vinjebo.

De 22-jarige Brown maakt de overstap van het continentale team van NTT, waar hij de voorbije twee seizoenen reed. Brown, die zowel een Zuid-Afrikaans als een Nieuw-Zeelands paspoort bezit, toonde zich dit jaar met onder meer een derde plaats in de voorlaatste rit van de Ronde van Italië U23.

De 26-jarige Tanfield komt over van AG2R. Voor de Franse WorldTour-ploeg reed hij vorige maand nog de Vuelta. Hij gaf er op in de vijftiende etappe. Tanfield won vorig jaar een etappe in de Ronde van Yorkshire, maar werd de voorbije jaren vooral in dienende rol uitgespeeld.

De eveneens 26-jarige Vinjebo tot slot maakt de overstap van het procontinentale team Riwal. Ook de Deense hardrijder zal voornamelijk in dienst moeten rijden.

Het team van manager Douglas Ryder leek lange tijd opgedoekt te zullen worden na het afhaken van hoofdsponsor NTT. Eind november kon het team toch een doorstart maken onder de naam Qhubeka ASSOS. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bleef aan boord. Met Dimitri Claeys tekende intussen ook al een tweede landgenoot.

