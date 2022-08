KOERS KORT. Ewan wint eerste rit in lijn in Ronde van Duitsland, Ganna blijft leider

Ewan wint eerste rit in lijn in Ronde van Duitsland, Ganna blijft leider

De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Duitsland (2.Pro) gewonnen. Hij won, daags na de ultrakorte proloog van woensdag, voor Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en Max kanter (Movistar) en kan voor het eerst in lange tijd terug juichen. De Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) blijft leider.

De rit van donderdag startte in Weimar en eindigde na 171 kilometer in Meinigen. De renners kregen negen lichte beklimmingen voorgeschoteld, maar slechts drie ervan telden mee voor de bergpunten. De laatste beklimming van de dag, de Dreissigacker, lag op minder dan 20 kilometer van de eindmeet. Met 2,5 kilometer aan 6,2 procent werd het de sprinters niet gemakkelijk gemaakt.

Nadat het peloton de Duitser Roman Duckert (Team Dauner-Akkon) op dertien kilometer van de finish inhaalde, maakten de renners zich op voor een massaspurt. In de laatste zeven kilometer waagde onze landgenoot Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland Team) nog een gok, maar het aanstormende peloton deed zijn poging zoals verwacht stranden. Greg Van Avermaet en Michael Schär deden in de laatste vijf kilometer nog een uitval en sprokkelden nog een voorsprong van 15 seconden, maar ook zij waren eraan voor de moeite.

In de massasprint trok Intermarché-Wanty-Gobert volop de kaart van de Noor Alexander Kristoff, maar uiteindelijk trok Caleb Ewan aan het langste eind. De renner van Lotto Soudal kon voor het eerst in 132 dagen nog eens winnen en sprokkelde zo een aantal broodnodige punten voor de ploeg in de UCI-ranking. Na een mislukte Ronde van Frankrijk waarvoor hij veel kritiek kreeg, kan hij nu eindelijk uitpakken met een overwinning.

Grégoire wint heuveletappe Ronde van de Toekomst, stevige val in laatste rechte lijn

De 19-jarige Fransman Romain Grégoire heeft de zesde etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. De sprint werd ontsierd door een valpartij in de laatste rechte lijn. De Ethiopiër Welay Berhe ging onderuit, zijn fiets duwde ook nog eens twee renners tegen de nadarhekken.

Na de rustdag van donderdag krijgen de renners vrijdag een loodzware etappe in het hooggebergte voorgeschoteld tussen Thonon-les-Bains en Saint-François Longchamp (Col de la Madeleine) over een afstand van 175,4 kilometer, met een positief hoogteverschil van meer dan 3.200 meter.

De Lie ook in Zottegem oppermachtig

Arnaud De Lie (20) blijft maar winnen. Twee dagen na zijn zege in de Schaal Sels mocht de sensatie van Lotto Soudal ook in de Egmont Cycling Race in Zottegem de handen in de lucht gooien. De Lie was in een massasprint duidelijk sneller dan Arnaud Démare - drievoudig ritwinnaar in de afgelopen Giro - en pakte zo al z'n negende overwinning van het seizoen. Met lead-out Jasper De Buyst als derde stond er nog een tweede renner van Lotto Soudal op het podium - belangrijke punten in de strijd om het behoud.

Ellen Van Dijk blijft met oog op Spelen bij Trek-Segafredo

De Nederlandse wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk blijft de komende twee seizoenen fietsen voor Trek-Segafredo. De 35-jarige houdster van het werelduurrecord wil zich bij de ploeg, waar ze sinds 2019 voor rijdt, onder meer gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024. “Daar wil ik graag rijden, juist omdat ik ontbrak in de selectie voor de Spelen van Tokio. Ik ben nog steeds op jacht naar een olympische medaille.”

“Omdat ik hier al vanaf het begin van de ploeg ben, voel ik echt dat ik er een onderdeel van ben. Trek heeft sinds het in de wereld van het vrouwenwielrennen is gestapt echt een nieuwe standaard gezet die veel andere teams nu volgen. Ik ben supertrots om voor dit team te rijden”, voegde Van Dijk daar bij de bekendmaking aan toe.

De Nederlandse werd vorig jaar wereldkampioene tijdrijden en eindigde vorige week als tweede in de strijd om de Europese titel.

Ganna valt nog deze herfst uurrecord aan

Het kersverse werelduurrecord van Dan Bigham (55,548 km, afgelopen vrijdag in het Zwitserse Grenchen) is alweer in acuut gevaar. Volgens bronnen dicht bij de renner plant Filippo Ganna nog deze herfst zijn aanval. De poging was aanvankelijk voorzien voor morgen of overmorgen, maar werd half juli uitgesteld. Nu heeft de tweevoudige en regerende wereldkampioen tijdrijden ze nieuw leven ingeblazen. Meer details zijn nog niet bekend. Wellicht zal de aanval nauw aansluiten op het WK tijdrijden (18/9) in Wollongong. (JDK)

Schaal Sels prooi voor De Lie

Arnaud De Lie (20) heeft zondag de Schaal Sels op zijn naam geschreven. De sprintsensatie was in Merksem de snelste van een uitgedund peloton. De Brit Chris Lawless (TotalEnergies) werd tweede, Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) mocht als derde mee op het podium. Voor neoprof De Lie was het al z'n achtste overwinning van het seizoen, ofwel z'n zevende zege in een eendagskoers.

Laporte wint slotrit en eindklassement in Ronde van Denemarken

Christophe Laporte heeft de slotrit van de Ronde van Denemarken gewonnen en daarmee ook het eindklassement op zijn naam geschreven. De 29-jarige renner van Jumbo-Visma klopte Magnus Sheffield in de rit naar Vejle en verdrong de Amerikaan van Ineos Grenadiers daardoor van de eerste plaats in het algemeen klassement. Sheffield en Laporte stonden voorafgaand aan de vijfde en laatste etappe in tijd gelijk. Dankzij de bonificatieseconden op de streep pakte de Fransman de eindzege.

Sheffield won woensdag de individuele tijdrit en had zo de leiding genomen in Denemarken. Laporte kwam een dag later qua tijd op gelijke hoogte in de door zijn ploeggenoot Olav Kooij gewonnen etappe. Kooij had in de massasprint ook al de openingsrit van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven.

De laatste etappe ging over 126,5 kilometer van Give naar Vejle, waar de renners enkele lokale rondes voor de kiezen kregen. In de laatste ronde ontstond aan kop van het peloton een strijd tussen Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma. Op de slotklim duelleerden Sheffield en Laporte om de rit- en eindzege.

Pidcock Europees kampioen mountainbiken

Tom Pidcock (22) heeft zich in het Duitse München tot Europees kampioen mountainbiken gekroond. De Brit, die vorige zomer ook al olympisch kampioen werd, kwam solo aan na een nochtans aarzelend begin. Onze landgenoot Jens Schuermans werd zesde en eerste Belg.

Aranburu eindwinnaar in Tour du Limousin, Van Avermaet derde

Alex Aranburu (26) heeft zich met een tweede plek in de slotrit verzekerd van de eindzege in de Tour du Limousin. De etappezege was voor de Italiaan Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Greg Van Avermaet eindigde als derde in het eindklassement.

Nys vierde in Ronde van de Toekomst

Thibau Nys (19) is vandaag als vierde geëindigd in de eerste rit in lijn van de Ronde van de Toekomst. Onze landgenoot sprintte naar de derde plek van het peloton, vlak na de ontsnapte Noor Søren Wærenskjold (22). Wærenskjold finishte gisteren met Noorwegen als tweede in de ploegentijdrit en neemt zo de leiderstrui over.

Jumbo-Visma bevestigt komst Van Baarle en Kelderman

Jumbo-Visma heeft op de eerste dag van de Vuelta de komst van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman aangekondigd. Zowel Van Baarle (30) als Kelderman (31) heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Nederlandse ploeg. De komst van beide renners hing al langere tijd in de lucht.

Van Baarle, die overkomt van Ineos Grenadiers, won begin dit jaar Parijs-Roubaix. Kort daarvoor was hij tweede geworden in de Ronde van Vlaanderen. Kelderman keert na zes jaar terug bij de ploeg waar hij zijn carrière begon. Hij rijdt nu voor Bora-hansgrohe.

“Dat Wilco terugkeert in het team waar het voor hem begonnen is, geeft ons een speciaal gevoel”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “En dat Dylan voor ons gekozen heeft, maakt ons trots en blij. Hij heeft een prachtig palmares en is een zeer gewaardeerde renner in het peloton. Wij zijn hongerig om grote prijzen te pakken en met Dylan in ons team vergroten we de kans van slagen.”

Nederland wint ploegenproloog Ronde van de Toekomst, België eindigt 24ste

Nederland heeft de ploegenproloog in de 58ste editie van de Ronde van de Toekomst in het Franse La Roche-sur-Yon op zijn naam geschreven. Loe van Belle is de eerste gele truidrager. België (met William Junior Lecerf, Thibau Nys, Alec Segaert, Cian Uijtdebroeks, Gil Gelders en Lennert Van Eetvelt) eindigde pas 24ste.

De eerste etappe in lijn zal vrijdag afgewerkt worden over een afstand van 122 kilometer. Normaal wordt dat een kolfje naar de hand van de sprinters. De laatste winnaars van de Ronde van de Toekomst zijn de Noor Tobias Halland Johannessen (2021), de Noor Tobias Foss (2019), de Sloveen Tadej Pogacar (2018), de Colombiaan Egan Bernal (2017) en de Fransman David Gaudu (2016).

Ulissi houdt Van Avermaet van eerste zege in drie jaar

Diego Ulissi schreef de derde etappe van de Tour du Limousin op zijn naam. De Italiaan van UAE Team Emirates vloerde Greg Van Avermaet en leider Alex Aranburu in een pittig sprintje. Onze 37-jarige landgenoot greep dus naast de zege, zijn laatste overwinning dateert al van 15 september 2019. Toen was hij de beste in de GP de Montréal.

Kooij juicht opnieuw in Denemarken, ploegmaat Laporte tweede

Opnieuw prijs voor Olav Kooij in de Ronde van Denemarken. Na de eerste etappe won de 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma nu ook de derde rit. Kooij rondde een fantastische lead-out van Christophe Laporte eenvoudig af, de Fransman werd zelfs nog tweede. Eén en twee voor Jumbo-Visma. Jasper Stuyven finishte als vijfde, Jasper Philipsen moest vrede nemen met de zesde plek.

Bissegger wordt Europees kampioen tijdrijden, Herregodts twaalfde

De 23-jarige Zwitser Stefan Bissegger (EF Education) heeft zich in Fürstenfeldbruck (München) tot Europees kampioen tijdrijden gekroond. Met Stefan Küng pakte Zwitserland ook het zilver, Küng was 34 honderdsten trager. De Italiaan Filippo Ganna deed acht seconden langer over het 24 kilometer lange parcours en pakte het brons. Rune Herregodts eindigde als twaalfde. Eerder op de dag bezorgde Marlen Reusser Zwitserland ook bij de vrouwen het goud.

De mannen reden net als de vrouwen een parcours van 24 kilometer lang met net na de start een korte klim. Het tweede deel van de wedstrijd liep over vlakkere wegen met minder technische bochten waardoor de renners meer snelheid konden ontwikkelen.

Wereldkampioen Ganna ging pijlsnel van start en zette op de klim meteen de snelste tijd neer. Hij was daar enkele honderdsten sneller dan Bissegger, die aan het tweede tussenpunt de leiding overnam. De Europese kampioen van vorig jaar, Stefan Küng, deed het minder goed en moest aan het eerste tussenpunt al zes seconden toegeven op Ganna.

De eerste richttijd van de Ier Ben Healy werd verpulverd door Bissegger, waarna de strijd om goud helemaal kon losbarsten. Kung was aan het tweede tussenpunt drie seconden sneller dan zijn landgenoot, terwijl Ganna daar 1.8 verloor. Halverwege lag de strijd nog helemaal open met de drie favorieten op minder dan vijf seconden van elkaar. Aan de finish was Bissegger slechts drie tienden sneller dan Kung, die zijn Europese titel dus niet kon verlengen. Ook Ganna beet zijn tanden stuk op de tijd van de Zwitser.

Voor de Belgen verscheen enkel Rune Herregodts aan de start. Hij mikte op een top tien, maar was daarvoor net iets meer dan tien seconden te traag. Na een vlotte start waren de grote motoren als Kung, Bissegger en Ganna in het tweede deel sneller waardoor de Belg meer dan een minuut verloor. Uiteindelijk eindigde Herregodts op 1.38 van Bissegger. Veel andere landgenoten en favorieten zetten deze wedstrijd niet op hun prioriteitenlijst en focussen op andere wedstrijden, zoals de Ronde van Spanje, die vrijdag start.

Sheffield snelt naar tijdritzege en leiderstrui in Denemarken

Magnus Sheffield heeft de tijdrit in de Ronde van Denemarken (2.Pro) gewonnen. De 20-jarige Amerikaan van INEOS Grenadiers legde het parcours van 12,2 kilometer in Assens af in 13:35, goed voor een gemiddelde van 53,89 kilometer per uur. Mattias Skjelmose Jensen finishte op drie seconden als tweede. Christophe Laporte werd op zes tellen derde. Japer Stuyven was met een negende plaats op 24 seconden beste Belg.

Sheffield neemt ook de leiderstrui over van de Nederlander Olav Kooij, die dinsdag de openingsrit won. Sheffield boekte zijn derde profzege. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ruta del Sol (2.Pro) en de Brabantse Pijl (1.Pro).

Dubbelslag voor Aranburu in Tour du Limousin

Alex Aranburu (Movistar) heeft de tweede rit in de 55e Ronde van de Limousin (cat.2.1) gewonnen. De 26-jarige Spanjaard haalde het na 184,7 kilometer van Le Grand Périgueux Champcevinel naar Riberac in de sprint voor de Roemeen Eduard-Michael Grosu en de Fransman Clément Venrurini. Milan Menten sprintte naar een tiende stek.

Aranburu nam ook de leiderstrui over van de Fransman Julien Simon, die dinsdag de openingsrit won. In de stand heeft hij vier seconden voor op Simon. De Italiaan Matteo Trentin is op vijf seconden derde.

Geen WK op de weg voor Thibau Nys

Belofte Thibau Nys zal er niet bij zijn op het WK wielrennen, dat van 18 tot 25 september plaatsvindt in het Australische Wollongong. “Als jonge renner moet je bepaalde keuzes maken”, zegt hij. “Ik wil graag nog eens een volledige winter crossen, met ook de veldritten in Amerika. Dan kan ik er het WK niet bijnemen.”

Nochtans vindt Nys in Australië een WK dat hem wel moet liggen. “Klopt, maar er komen nog veel WK’s en ik kan niet overal koersen”, verklaart hij. “Ik ben nog jong, je kan niet alles rijden en het is vooral de verre verplaatsing die niet ideaal is. In één maand tijd twee grote jetlags verwerken (die van Australië en die naar de VS) is van het goede te veel. Ik wil nog eens een volwaardige crosswinter rijden, met ook de wedstrijden in Amerika (waar hij vorig jaar in de eerste wereldbekermanche viel en uiteindelijk naar huis moest wegens een sleutelbeenbreuk).”

Na de Ronde van de Toekomst reist Nys junior meteen door naar het trainingskamp van Baloise Trek Lions dat dan al aan de gang is. “Het zal leuk zijn om opnieuw met die crossfiets te koersen. In september volgen dan de eerste crossen. Ik kijk vooral ook uit naar die wereldbekers in Amerika, dat wordt plezant. En daarna volgt nog een lange winter. Het is misschien wel de laatste keer dat ik een volledig crossseizoen rijd, dus ik wil het helemaal meemaken, van start tot finish met hopelijk enkele mooie resultaten.”

Godon geeft verstek voor Vuelta na positieve coronatest

AG2R Citroën kan niet rekenen op Dorian Godon in de komende Ronde van Spanje, die vrijdag in het Nederlandse Utrecht van start gaat. De Franse renner heeft een positieve coronatest afgelegd. Dat meldt de Franse WorldTourploeg.

De 26-jarige Godon wordt in de selectie van AG2R Citroën vervangen door zijn 23-jarige landgenoot Antoine Raugel. In de Vuelta mikt de Franse ploeg op het algemeen klassement met de Australiër Ben O’Connor. De selectie wordt vervolledigd door de Luxemburger Bob Jungels, de Fransen Clément Champoussin, Nans Peters, Nicolas Prodhomme, de Fin Jaakko Hanninen en de Italiaan Andrea Vendrame.

Arkéa-Samsic bindt kopman Nairo Quintana langer aan zich

Arkéa-Samsic maakte bekend dat Nairo Quintana ook in de toekomst nog voor de Franse wielerformatie zal rijden. De Colombiaanse klimmer kreeg door de sterke resultaten in onder andere de Tour de France (zesde in het eindklassement) en Tour de la Provence (eindwinst) een contractverlenging. Quintana komt al sinds 2020 uit voor Arkéa-Samsic. Deze week start hij ook in de Vuelta, waar hij als kopman wordt uitgespeeld.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard past voor WK

De Deen Jonas Vingegaard zal er niet bij zijn op het WK wielrennen, dat van 18 tot 25 september plaatsvindt in het Australische Wollongong. De winnaar van de voorbije Tour de France wil zich concentreren op het najaar met zijn ploeg Jumbo-Visma.

De Deense bondscoach Anders Lund maakte dinsdag de eerste vier namen bekend van de selectie die in Australië meedingt naar de regenboogtrui. Het gaat om Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Soren Kragh Andersen (Team DSM), Jakob Fuglsang (Israël - Premier Tech) en Mattias Skjelmose Jensen (Trek - Segafredo). De tijdrit bij de mannen wordt op 18 september gereden over een parcours van 34,2 kilometer. De wegrit vindt plaats op 25 september en overspant 266,9 kilometer.

Simon verrast peloton in Tour du Limousin

De 36-jarige Julien Simon (Team TotalEnergies) heeft de openingsrit in de Ronde van de Limousin (Fra/2.1) gewonnen. Met een late uitval soleerde hij na 176,4 kilometer tussen Verneuil-sur-Vienne en La Souterraine naar de zege. De Italiaan Matteo Trentin finishte als tweede, voor de Spanjaard Alex Aranburu.

Tom Van Asbroeck wint Heusdenkoers

Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) heeft in het Oost-Vlaamse Heusden de Heusdenkoers, een profkoers op de nationale kalender, op zijn naam gebracht. Onze 32-jarige landgenoot haalde het in de sprint van Oliver Naesen en Iljo Keisse. Gijs Van Hoecke eigende zich de vierde plaats toe, Abram Stockman werd vijfde. Brent Van Moer (6e) en Ayco Bastiaens (7e) maakten ook deel uit van de kopgroep die de wedstrijd kleurde.

Quick.Step-Alpha Vinyl rekent dit seizoen niet meer op Asgreen

Kasper Asgreen zal dit jaar niet meer in actie komen voor Quick.Step-Alpha Vinyl. De 27-jarige Deen is oververmoeid, waardoor het beter is hem nu een rustperiode te gunnen. “Nadat hij een druk eerste deel van het seizoen achter de rug had, waarin hij een vol klassiekerprogramma reed, was Kasper betrokken bij een akelige valpartij in de Ronde van Zwitserland”, luidt het in een officieel communiqué op de website van de ploeg. “De impact van de valpartij en de daaropvolgende pogingen om hem klaar te stomen voor de Tour de France hebben er helaas toe geleid dat Kasper een vermoeidheidssyndroom ontwikkeld heeft, wat betekent dat zijn lichaam zelfs niet meer herstelt van inspanningen op lage intensiteit. Daarom is besloten dat hij stopt met koersen voor de rest van dit seizoen en een herstelperiode in zal gaan, voordat hij zich focust op de voorbereidingen voor 2023.”

Vandenabeele maakt groterondedebuut met DSM in Vuelta

Henri Vandenabeele verschijnt vrijdag aan de start van de Vuelta, zijn eerste grote ronde. Onze 22-jarige landgenoot zit in de selectie van Team DSM, net zoals Thymen Arensman, Nikias Arndt, Marco Brenner, John Degenkolb, Mark Donovan, Jonas Iversby Hvideberg en Joris Nieuwenhuis.

GP Yvonne Reynders wegens hevige regenbuien stopgezet

De eerste editie van de GP Yvonne Reynders in Herentals is wegens hevige regenbuien stopgezet. Delen van het parcours stonden blank en aan de aankomstzone waren publiciteitspanelen en nadarafsluitingen omgewaaid. Omdat de veiligheid van de rensters, volgers en publiek niet meer kon gegarandeerd worden, werd de koers na twee ronden van 20,8 kilometer afgevlagd.

“Natuurlijk is het een spijtige zaak dat je een eerste editie voortijdig moet stopzetten, maar de veiligheid primeert", aldus organisator Michel Van Mogh. “We hadden trouwens een mooi deelnemersveld bijeen weten te sprokkelen, ondanks de concurrentie met tal van andere vrouwenkoersen. We moeten alles nog evalueren, maar ik weet nu al zeker dat er volgend jaar opnieuw een editie van de GP Yvonne Reynders zal zijn.”

