KOERS KORT. Evenepoel start in Amerikaanse gravelrace - Stybar verlengt met één seizoen bij Lefevere

Evenepoel neemt deel aan Belgian Waffle Ride in Kansas City

Remco Evenepoel staat op 31 oktober aan de start van de Belgian Waffle Ride in het Amerikaanse Kansas City. De organisatie van de wielerwedstrijd, die deels op gravel wordt gereden, bevestigde zijn deelname via de sociale media. Naast Evenepoel zal ook Mattia Cattaneo, zijn Italiaanse teamgenoot bij Deceuninck-Quick.Step, aan de start verschijnen. De deelnemers wacht een wedstrijd over 178 km doorspekt met een rist gravelstroken.

Volledig scherm Zdenek Stybar. © BELGA

Stybar blijft aan boord bij Deceuninck-Quick.Step

Zdenek Stybar en Patrick Lefevere gaan door met elkaar. De 35-jarige Tsjech verlengde zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step - vanaf januari Quick.Step-Alpha Vinyl - met één seizoen. Stybar start straks zo aan zijn twaalfde (!) opeenvolgende seizoen bij de ploeg van Lefevere. In zijn wegcarrière won hij onder meer de E3 Harelbeke, de Omloop, de Strade Bianche en ritten in de Tour en Vuelta.

“Ik ben heel blij en dankbaar om bij dit team te kunnen blijven. Hier wil ik mijn carrière binnen enkele jaren beëindigen”, vertelt een gelukkige Stybar, die een moeilijk seizoen kende door een knieblessure en hartritmestoornissen. Ook CEO Patrick Lefevere is opgetogen met de contractverlenging. “Zdenek is een van de meest ervaren renners in het peloton en belangrijke schakel in ons team. Hij is een echte ‘wolf’ die altijd alles geeft voor de ploeg. We zijn ervan overtuigd dat hij ook volgend jaar sterke resultaten kan neerzetten.”

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn nog steeds de droomkoersen die hij wil winnen, zegt Stybar. Hoeveel tijd hij zich daarvoor nog gunt, laat de Tsjech in het midden, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Ik zal het voelen wanneer het genoeg is geweest, maar dat is nog niet het geval.”

Astana haalt Valerio Conti en Antonio Nibali aan boord

De Italianen Valerio Conti en Antonio Nibali vervoegen de rangen van Astana. Ze ondertekenden bij de Kazachse wielerploeg een contract voor twee seizoenen, zo raakte woensdag bekend.

De 28-jarige Conti verlaat na vijf seizoenen UAE-Team Emirates. Hij telt op zijn erelijst een ritzege in de Vuelta van 2016 en de Gran Premio Bruno Beghelli in zijn debuutjaar als prof in 2014. In de Giro van 2019 mocht hij vijf dagen het roze dragen. Dit seizoen greep Conti net naast de bloemen in de Giro dell’Appennino (tweede achter Ben Hermans) en de Gran Premio Citta di Lugano.

Antonio Nibali (29) trekt na twee jaar de deur bij Trek-Segafredo achter zich dicht. De Italiaan, ritwinnaar in de Ronde van Oostenrijk in 2018, volgt zijn oudere broer Vincenzo naar Astana.

Volledig scherm Antonio Nibali. © Instagram

Nizzolo trekt naar Israel Start-Up Nation

Giacomo Nizzolo stapt van Qhubeka NextHash over naar Israel Start-Up Nation. Zijn transfer werd woensdag bekendgemaakt. De 32-jarige Italiaan won dit seizoen (eindelijk, na een rist tweede plaatsen) een etappe in de Giro. Hij sprintte ook naar de zege in de Clasica de Almeria en het Circuito de Getxo. In Gent-Wevelgem bleek alleen Wout van Aert sneller dan de Europese kampioen van 2020.

Nizzolo verlaat na drie seizoenen Qhubeka NextHash. De Zuid-Afrikaanse formatie kampt met financiële problemen en kondigde al eerder aan geen WorldTourlicentie voor 2022 aan te vragen.

Nizzolo wordt teamgenoot van onder meer Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.